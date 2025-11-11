Новинки ×
Обновлённый кроссовер Belgee X70 в РФ: теперь и полноприводные версии

11.11.2025 438 0 0

Полноприводный среднеразмерный SUV белорусского бренда предлагается на российском рынке в трёх комплектациях – Style, Prestige и Prestige+. Цены известны.

Белорусский автомобильный завод Белджи, расположенный в Жодино, в 2023-м основал собственную марку – Belgee. Линейка в 2024-м пополнилась за счёт кроссовера Belgee X70. Напомним, эта модель представляет собой получивший иные эмблемы и шильдики Geely Atlas предыдущего поколения с прибавкой Pro к названию. Уже в сентябре 2025 года до России добралась обновлённая версия Belgee X70, но изначально в продажу поступили только модификации с передним приводом.

На фото: обновлённый полноприводный кроссовер Belgee X70

Теперь российская линейка пополнилась за счёт полноприводных исполнений посвежевшего Belgee X70. Напомним, обновлённый среднеразмерный паркетник получил иную радиаторную решётку – с рисунком в виде тонких серебристых вертикальных планок. Кстати, в Китае такой «гриль» получила модель Geely образца 2022 года. Ещё в списке обновок белорусского SUV числится доработанная информационно-развлекательная система с тачскрином диагональю 12,3 дюйма, которая, в частности, получила функцию интеграции смартфона на платформе iOS.

Полноприводный обновлённый Belgee X70 представлен в России в трёх комплектациях – Style, Prestige и Prestige+. Рекомендованная розничная цена стартового варианта составляет 2 670 990 рублей. Такой кроссовер получил 17-дюймовые легкосплавные колёсные диски, светодиодную оптику, датчики света и дождя, круиз-контроль с ограничителем скорости, функции запуска двигателя кнопкой и бесключевого доступа в салон, двухзонный климат-контроль, акустику с шестью динамиками, салонное зеркало с автозатемнением, а также отделанный кожей мультируль.

Стоимость «полноприводника» в исполнении Prestige равна 2 870 990 рублей. В списке оснащения такого Belgee X70 числятся: 18-дюймовые колёсные диски, атмосферная подсветка интерьера, система кругового обзора, интеллектуальный круиз-контроль, функции распознавания дорожных знаков, удержания автомобиля в полосе движения, экстренного торможения с распознаванием пешеходов, а также интеллектуальная система управления дальним светом. Ещё паркетнику положены электропривод багажной двери, дополнительная 12В розетка в грузовом отсеке и аудиосистема с восемью динамиками.

Покупка топ-версии Belgee X70 обойдётся на российском рынке в 2 945 990 рублей (без учёта действующих скидок). Такой вариант отличается от «просто» престижа наличием панорамной крыши и люка с электроприводом. Стоит отметить, что все версии получили «зимний пакет», который включает в себя обогрев руля, наружных зеркал, форсунок омывателя и лобового стекла в зоне покоя стеклоочистителей, а также подогрев передних и задних сидений.

На фото: салон обновлённого кроссовера Belgee X70

В местном офисе рассказали о том, что силовая установка полноприводных версий Belgee X70 была оптимизирована для «выгодной налоговой ставки». Такой кроссовер оснащается мягкогибридной системой, в основе которой находится 1,5-литровая турботройка мощностью 150 л.с. (теперь показатель как у переднеприводных версий, ранее отдача была равна 177 л.с.). Двигатель работает в тандеме с 48-вольтовым «электродовеском» и преселективным автоматом 7DCT с двумя сцеплениями «мокрого» типа. Расход топлива в смешанном режиме – 7,3 литра на 100 км.

Напомним, по итогам прошлого месяца Belgee X70 наряду с первенцем бренда – X50 – вошёл в первую десятку самых востребованных автомобилей в РФ. А сама белорусская марка располагается на четвёртом месте в рейтинге брендов по итогам октября 2025-го.

кроссовер Россия авторынок новинки Belgee Belgee X70 Geely Geely Atlas Pro Geely Atlas

 

0 комментариев

