Авторынок РФ в октябре: Tenet вошёл в первую пятёрку, ТОП-10 покинули Ларгус и Chery Tiggo 7L

На российском рынке новых легковых автомобилей за первые десять месяцев 2025-го было продано около 1,06 млн машин. Этот показатель почти на 20% меньше по сравнению с результатом января-октября прошлого года.

Согласно новому отчёту, который был подготовлен агентством «Автостат», в октябре 2025 года на авторынке РФ был зафиксирован спад: за прошлый месяц было продано 165 702 новых легковых автомобиля. Этот результат на 3,2% меньше, чем в том же месяце 2024-го, и при этом на 35,1% больше по сравнению с сентябрём 2025-го (на прирост, очевидно, повлияло скорое очередное повышение утильсбора). Как обычно, напомним, что Автостат использует данные о госрегистрации новых автомобилей в России, поэтому в статистике учитываются в том числе те новые машины, которые ввозят в страну по схеме параллельного импорта, легализованной в 2022 году.

На фото: обновлённый Belgee X70

В списке самых востребованных марок по итогам октября по-прежнему лидирует российская Lada. На долю её продукции в указанный период пришлось 20,1% (годом ранее – 26,2%). На первом месте, как среди Лад, так и в ТОП-10 бестселлеров рынка РФ находится Granta, доля «бюджетника» на рынке составляет 9,2%. Vesta по итогам октября замыкает первую тройку в десятке моделей, на неё в прошлом месяце пришлось 4,5%. На девятом месте в списке расположился классический внедорожник Niva Legend (доля – 2,3%). А Largus на этот раз не вошёл в первую десятку (в сентябре занимал 10 место).

Место Марка Продажи в октябре 2025 года, шт. Продажи в октябре 2024 года, шт. Разница, % 1 Lada 33 251 44 812 - 25,8 2 Haval 26 125 23 801 + 9,8 3 Geely 14 238 17 163 - 17,0 4 Belgee 10 780 4346 + 148,0 5 Tenet 8632 - - 6 Chery 6566 15 140 - 56,6 7 Changan 6369 10 973 - 42,0 8 Solaris 5809 2140 + 171,4 9 Toyota 4165 3516 + 18,5 10 Omoda 3427 4186 - 18,1

Наиболее популярной иномаркой остаётся китайский Haval, его продукция на российском авторынке занимает 15,8%. В ТОП-10 от этого бренда вошли две модели российской сборки – расположившийся на второй строчке паркетник Jolion (доля на авторынке РФ – 5,6%) и кроссовер M6 (3,7%). Первую тройку среди брендов занимает «поднебесный» Geely с долей в 8,6%. Его местным бестселлером остаётся Monjaro, на который приходится 3,7% российского рынка.

Сразу следом в списке марок по итогам октября 2025-го находится Belgee – это белорусский бренд, под которым налажен выпуск моделей Geely, его доля в РФ равна 6,5%. Он отправил в список самых востребованных моделей в России X70 (3,3%), который располагается на шестой строчке и представляет собой Geely Atlas предыдущего поколения с приставкой Pro. Вторая модель – X50 (2,5%), находящийся на восьмом месте и являющийся бейдж-инжиниринговым Geely Coolray образца 2018 года.

На фото: Tenet T7

Замыкает первую пятёрку среди брендов по итогам прошлого месяца новая российская марка Tenet, под которой в РФ налажена сборка моделей китайского бренда Chery. Машина сходят с конвейера предприятия, расположенного в Калуге (сейчас завод принадлежит холдингу «АГР», ранее им владел концерн Volkswagen). В список бестселлеров вошла пара моделей – Tenet T4 (2,6%), находящийся на седьмой позиции и являющийся близнецом Chery Tiggo 4; а также Tenet T7 (2,2%), расположившийся на десятом месте и «копирующий» Tiggo 7L (кстати, «донор» в октябре в рейтинг не вошёл).

Место Модель Продажи в октябре 2025 года, шт. Продажи в октябре 2024 года, шт. Разница, % 1 Lada Granta 15 183 21 199 - 28,4 2 Haval Jolion 9229 11 387 - 19,0 3 Lada Vesta 7453 11 335 - 34,2 4 Geely Monjaro 6435 5202 + 23,7 5 Haval M6 6203 3662 + 69,4 6 Belgee X70 5399 1128 + 378,6 7 Tenet T4 4296 - - 8 Belgee X50 4210 3218 + 30,8 9 Lada Niva Legend 3729 4930 - 24,4 10 Tenet T7 3638 - -

Собственно, Chery в списке востребованных марок находится на шестом месте, её доля в РФ по итогам минувшего месяца равна 4%. На седьмой строке расположился ещё один китайский бренд – Changan (на его продукцию пришлось 3,8%). На восьмой позиции теперь находится российская марка Solaris (3,5%), на девятой – Toyota (2,5%), а замыкает десятку китайская Omoda (2,1%).

По подсчётам Автостата, на российском рынке новых легковых автомобилей за первые десять месяцев 2025-го было продано 1 061 625 единиц. Этот показатель на 19,9% меньше по сравнению с результатом января-октября прошлого года.