Авторынок РФ в октябре: Tenet вошёл в первую пятёрку, ТОП-10 покинули Ларгус и Chery Tiggo 7L

Согласно новому отчёту, который был подготовлен агентством «Автостат», в октябре 2025 года на авторынке РФ был зафиксирован спад: за прошлый месяц было продано 165 702 новых легковых автомобиля. Этот результат на 3,2% меньше, чем в том же месяце 2024-го, и при этом на 35,1% больше по сравнению с сентябрём 2025-го (на прирост, очевидно, повлияло скорое очередное повышение утильсбора). Как обычно, напомним, что Автостат использует данные о госрегистрации новых автомобилей в России, поэтому в статистике учитываются в том числе те новые машины, которые ввозят в страну по схеме параллельного импорта, легализованной в 2022 году.
В списке самых востребованных марок по итогам октября по-прежнему лидирует российская Lada. На долю её продукции в указанный период пришлось 20,1% (годом ранее – 26,2%). На первом месте, как среди Лад, так и в ТОП-10 бестселлеров рынка РФ находится Granta, доля «бюджетника» на рынке составляет 9,2%. Vesta по итогам октября замыкает первую тройку в десятке моделей, на неё в прошлом месяце пришлось 4,5%. На девятом месте в списке расположился классический внедорожник Niva Legend (доля – 2,3%). А Largus на этот раз не вошёл в первую десятку (в сентябре занимал 10 место).
|Место
|Марка
|Продажи в октябре 2025 года, шт.
|Продажи в октябре 2024 года, шт.
|Разница, %
|1
|Lada
|33 251
|44 812
|- 25,8
|2
|Haval
|26 125
|23 801
|+ 9,8
|3
|Geely
|14 238
|17 163
|- 17,0
|4
|Belgee
|10 780
|4346
|+ 148,0
|5
|Tenet
|8632
|-
|-
|6
|Chery
|6566
|15 140
|- 56,6
|7
|Changan
|6369
|10 973
|- 42,0
|8
|Solaris
|5809
|2140
|+ 171,4
|9
|Toyota
|4165
|3516
|+ 18,5
|10
|Omoda
|3427
|4186
|- 18,1
Наиболее популярной иномаркой остаётся китайский Haval, его продукция на российском авторынке занимает 15,8%. В ТОП-10 от этого бренда вошли две модели российской сборки – расположившийся на второй строчке паркетник Jolion (доля на авторынке РФ – 5,6%) и кроссовер M6 (3,7%). Первую тройку среди брендов занимает «поднебесный» Geely с долей в 8,6%. Его местным бестселлером остаётся Monjaro, на который приходится 3,7% российского рынка.
Сразу следом в списке марок по итогам октября 2025-го находится Belgee – это белорусский бренд, под которым налажен выпуск моделей Geely, его доля в РФ равна 6,5%. Он отправил в список самых востребованных моделей в России X70 (3,3%), который располагается на шестой строчке и представляет собой Geely Atlas предыдущего поколения с приставкой Pro. Вторая модель – X50 (2,5%), находящийся на восьмом месте и являющийся бейдж-инжиниринговым Geely Coolray образца 2018 года.
Замыкает первую пятёрку среди брендов по итогам прошлого месяца новая российская марка Tenet, под которой в РФ налажена сборка моделей китайского бренда Chery. Машина сходят с конвейера предприятия, расположенного в Калуге (сейчас завод принадлежит холдингу «АГР», ранее им владел концерн Volkswagen). В список бестселлеров вошла пара моделей – Tenet T4 (2,6%), находящийся на седьмой позиции и являющийся близнецом Chery Tiggo 4; а также Tenet T7 (2,2%), расположившийся на десятом месте и «копирующий» Tiggo 7L (кстати, «донор» в октябре в рейтинг не вошёл).
|Место
|Модель
|Продажи в октябре 2025 года, шт.
|Продажи в октябре 2024 года, шт.
|Разница, %
|1
|Lada Granta
|15 183
|21 199
|- 28,4
|2
|Haval Jolion
|9229
|11 387
|- 19,0
|3
|Lada Vesta
|7453
|11 335
|- 34,2
|4
|Geely Monjaro
|6435
|5202
|+ 23,7
|5
|Haval M6
|6203
|3662
|+ 69,4
|6
|Belgee X70
|5399
|1128
|+ 378,6
|7
|Tenet T4
|4296
|-
|-
|8
|Belgee X50
|4210
|3218
|+ 30,8
|9
|Lada Niva Legend
|3729
|4930
|- 24,4
|10
|Tenet T7
|3638
|-
|-
Собственно, Chery в списке востребованных марок находится на шестом месте, её доля в РФ по итогам минувшего месяца равна 4%. На седьмой строке расположился ещё один китайский бренд – Changan (на его продукцию пришлось 3,8%). На восьмой позиции теперь находится российская марка Solaris (3,5%), на девятой – Toyota (2,5%), а замыкает десятку китайская Omoda (2,1%).
По подсчётам Автостата, на российском рынке новых легковых автомобилей за первые десять месяцев 2025-го было продано 1 061 625 единиц. Этот показатель на 19,9% меньше по сравнению с результатом января-октября прошлого года.
