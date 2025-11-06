Статистика ×
Авторынок РФ в октябре: Tenet вошёл в первую пятёрку, ТОП-10 покинули Ларгус и Chery Tiggo 7L

06.11.2025 123 0 0

На российском рынке новых легковых автомобилей за первые десять месяцев 2025-го было продано около 1,06 млн машин. Этот показатель почти на 20% меньше по сравнению с результатом января-октября прошлого года.

Согласно новому отчёту, который был подготовлен агентством «Автостат», в октябре 2025 года на авторынке РФ был зафиксирован спад: за прошлый месяц было продано 165 702 новых легковых автомобиля. Этот результат на 3,2% меньше, чем в том же месяце 2024-го, и при этом на 35,1% больше по сравнению с сентябрём 2025-го (на прирост, очевидно, повлияло скорое очередное повышение утильсбора). Как обычно, напомним, что Автостат использует данные о госрегистрации новых автомобилей в России, поэтому в статистике учитываются в том числе те новые машины, которые ввозят в страну по схеме параллельного импорта, легализованной в 2022 году.

На фото: обновлённый Belgee X70

В списке самых востребованных марок по итогам октября по-прежнему лидирует российская Lada. На долю её продукции в указанный период пришлось 20,1% (годом ранее – 26,2%). На первом месте, как среди Лад, так и в ТОП-10 бестселлеров рынка РФ находится Granta, доля «бюджетника» на рынке составляет 9,2%. Vesta по итогам октября замыкает первую тройку в десятке моделей, на неё в прошлом месяце пришлось 4,5%. На девятом месте в списке расположился классический внедорожник Niva Legend (доля – 2,3%). А Largus на этот раз не вошёл в первую десятку (в сентябре занимал 10 место).

МестоМаркаПродажи в октябре 2025 года, шт.Продажи в октябре 2024 года, шт.Разница, %
1Lada33 25144 812- 25,8
2Haval26 12523 801+ 9,8
3Geely14 23817 163- 17,0
4Belgee10 7804346+ 148,0
5Tenet8632--
6Chery656615 140- 56,6
7Changan636910 973- 42,0
8Solaris58092140+ 171,4
9Toyota41653516+ 18,5
10Omoda34274186- 18,1

Наиболее популярной иномаркой остаётся китайский Haval, его продукция на российском авторынке занимает 15,8%. В ТОП-10 от этого бренда вошли две модели российской сборки – расположившийся на второй строчке паркетник Jolion (доля на авторынке РФ – 5,6%) и кроссовер M6 (3,7%). Первую тройку среди брендов занимает «поднебесный» Geely с долей в 8,6%. Его местным бестселлером остаётся Monjaro, на который приходится 3,7% российского рынка.

Сразу следом в списке марок по итогам октября 2025-го находится Belgee – это белорусский бренд, под которым налажен выпуск моделей Geely, его доля в РФ равна 6,5%. Он отправил в список самых востребованных моделей в России X70 (3,3%), который располагается на шестой строчке и представляет собой Geely Atlas предыдущего поколения с приставкой Pro. Вторая модель – X50 (2,5%), находящийся на восьмом месте и являющийся бейдж-инжиниринговым Geely Coolray образца 2018 года.

На фото: Tenet T7

Замыкает первую пятёрку среди брендов по итогам прошлого месяца новая российская марка Tenet, под которой в РФ налажена сборка моделей китайского бренда Chery. Машина сходят с конвейера предприятия, расположенного в Калуге (сейчас завод принадлежит холдингу «АГР», ранее им владел концерн Volkswagen). В список бестселлеров вошла пара моделей – Tenet T4 (2,6%), находящийся на седьмой позиции и являющийся близнецом Chery Tiggo 4; а также Tenet T7 (2,2%), расположившийся на десятом месте и «копирующий» Tiggo 7L (кстати, «донор» в октябре в рейтинг не вошёл).

МестоМодельПродажи в октябре 2025 года, шт.Продажи в октябре 2024 года, шт.Разница, %
1Lada Granta15 18321 199- 28,4
2Haval Jolion922911 387- 19,0
3Lada Vesta745311 335- 34,2
4Geely Monjaro64355202+ 23,7
5Haval M662033662+ 69,4
6Belgee X7053991128+ 378,6
7Tenet T44296--
8Belgee X5042103218+ 30,8
9Lada Niva Legend37294930- 24,4
10Tenet T73638--

Собственно, Chery в списке востребованных марок находится на шестом месте, её доля в РФ по итогам минувшего месяца равна 4%. На седьмой строке расположился ещё один китайский бренд – Changan (на его продукцию пришлось 3,8%). На восьмой позиции теперь находится российская марка Solaris (3,5%), на девятой – Toyota (2,5%), а замыкает десятку китайская Omoda (2,1%).

По подсчётам Автостата, на российском рынке новых легковых автомобилей за первые десять месяцев 2025-го было продано 1 061 625 единиц. Этот показатель на 19,9% меньше по сравнению с результатом января-октября прошлого года.

Россия авторынок статистика Lada Lada Granta Lada Vesta Lada Niva Legend Haval Haval Jolion Haval M6 Geely Geely Monjaro Belgee Belgee X50 Belgee X70 Tenet Tenet T7 Tenet T4 Chery Changan Solaris Toyota Omoda
