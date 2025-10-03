Статистика ×
Авторынок РФ в сентябре: в рейтинг снова вошла Toyota, а у кроссоверов Belgee – рост продаж

03.10.2025

Российский авторынок легковушек продолжает падение, но при этом третий месяц подряд продажи превышают 120 тысяч единиц.

Согласно свежей статистике аналитического агентства «Автостат», в сентябре 2025-го в России было реализовано 122 659 новых легковых автомобиля. Данный результат на 18,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. При этом, как отметили аналитики, в сентябре был зафиксирован наибольший ежемесячный показатель в текущем году. Предыдущий пик был в августе, хотя разница небольшая (результат последнего летнего месяца – 122 235 шт.). Как бы то ни было, уже третий месяц подряд продажи превышают 120 тыс. единиц. Также напомним, что «Автостат» использует сведения о госрегистрации новых автомобилей в РФ, так что в отчетах агентства еще учитываются машины, ввезенные по схеме параллельного импорта.

Среди марок лидерство удерживает Lada (26 375 шт.), а среди иностранных брендов самый высокий результат вновь продемонстрировал Haval (16 666 шт.). Третья строчка досталась Geely (9741 шт.), далее идет и белорусский бренд Belgee (8346 шт.) с родственными Джили моделями. Замыкает первую пятерку марка Chery (8023 шт.).

Как и в августе, в сентябрьский ТОП-10 брендов также вошла Toyota (3308 шт., 8 место), хотя официально японская компания свои автомобили в РФ не поставляет. Еще любопытно то, что Тойота — одна из трех марок, которые продемонстрировали «плюс». Две другие в первой десятке – Belgee и Solaris.

ТОП-10 марок по продажам новых легковых автомобилей

В ТОП-10 бестселлеров среди моделей все так же лидирует семейство Lada Granta (11 931 шт.). Второе место занял кроссовер Haval Jolion (6154 шт.), причем он второй месяц подряд обходит Lada Vesta (5997 шт.), у которой снова третья позиция. Четвертая строчка в модельном рейтинге досталась компактному паркетнику Belgee X50 (5547 шт.), за ним идет кроссовер Geely Monjaro (4043 шт.).

Среди моделей, которые вошли в первую десятку, «плюсы» продемонстрировали упомянутый Belgee X50, кроссовер Belgee X70 и универсал Lada Largus. При этом у старшего паркетника белорусской марки самый внушительный рост по сравнению с прошлым годом – более чем в шесть раз. Впрочем, аналитики отмечают, что это обусловлено низкой сравнительной базой, ведь Belgee X70 вышел на наш рынок в июле 2024-го.

ТОП-10 моделей по продажам новых легковых автомобилей

Всего в январе-сентябре текущего года в России реализовано 895 923 новых легковых автомобиля, что на 22,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024-го.

Россия АВТОВАЗ авторынок статистика Lada Belgee Toyota Haval
0 комментариев

