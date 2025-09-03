Статистика ×
Авторынок РФ в августе: Веста потеряла второе место, в рейтинг марок вернулась Toyota

На российском рынке новых легковых автомобилей за первые восемь месяцев 2025 года было реализовано примерно 773,3 тыс. машин. Этот показатель на 23% меньше по сравнению с результатом января-августа 2024-го.

Судя по свежему отчёту, подготовленному агентством «Автостат», в августе был зафиксирован новый рекорд 2025 года: за прошлый месяц на рынке РФ было продано 122 235 новых легковых автомобилей. Этот показатель на 17,6% меньше по сравнению с августом 2024-го, и при этом на 1,3% больше по сравнению с результатом предыдущего месяца. Традиционно напомним, что Автостат использует данные о госрегистрации новых автомобилей в России, поэтому в статистике учитываются также те новые машины, которые ввозят в страну по схеме параллельного импорта, легализованной в 2022 году.

На фото: Haval M6

Лидером среди марок по итогам августа остаётся Lada. На долю продукции этого российского бренда в прошедшем месяце пришлось 22,6% (в августе 2024-го – 26%). Первое место – как в рейтинге Лады, так и в ТОП-10 бестселлеров авторынка РФ – по-прежнему занимает «бюджетник» Granta (доля на рынке – 10,6%). Lada Vesta же по итогам августа потеряла второе место и теперь лишь замыкает первую тройку (доля – 5,2%). Классический внедорожник Niva Legend (2,5%) расположился на десятой строке списка самых востребованных моделей в стране.

МестоМаркаПродажи в августе 2025 года, шт.Продажи в августе 2024 года, шт.Разница, %
1Lada27 61038 564- 28,4
2Haval16 02818 559- 13,6
3Chery11 09916 544- 32,9
4Geely868914 511- 40,1
5Belgee78063485+ 124,0
6Changan701011 431- 38,7
7Jetour44853704+ 21,1
8Solaris36682128+ 72,4
9Toyota29961531+ 95,7
10Omoda29844658- 35,9

Самым продаваемым иностранным брендом остаётся китайский Haval, на его продукцию приходится 13,1% авторынка РФ. От него в список бестселлеров вошла пара моделей – выпускаемый под Тулой паркетник Jolion, занявший второе место в ТОП-10 моделей в стране (его доля – 5,4%), и вернувшийся кроссовер M6 калужской сборки (2,6%), который расположился на девятой строчке.

Первую тройку среди марок замыкает поднебесная Chery с долей в 9,1% на российском рынке. Её самой продаваемой моделью на этот раз стал новичок Tiggo 7L (доля авторынка – 3,1%), поднявшийся за месяц с седьмого на пятое место. А как раз на седьмой этаж (с четвёртого) переехал ещё один новый кроссовер – Tiggo 4 (его доля в РФ – 2,8%).

На фото: Chery Tiggo 7L

На четвёртом месте среди брендов по итогам августа находится Geely, его продукция занимает на рынке РФ 7,1%. В ТОП-10 от него вошёл расположившийся на восьмой позиции кроссовер Monjaro с долей 2,7%. А замыкает первую пятёрку марок белорусская Belgee (доля – 6,4%), под которой в Республике Беларусь налажен выпуск моделей Geely. По итогам августа от этого бренда в ТОП-10 на четвёртое место вошёл паркетник X50 (доля – 4,2%), который представляет собой бейдж-инжиниринговый Geely Coolray образца 2018 года.

Шестое место среди марок в прошлом месяце занимает ещё один поднебесный бренд – Changan (его продукция на авторынке РФ занимает 5,7%). В первую десятку самых востребованных моделей от него вошёл кроссовер Uni-S (2,9%), оставшийся на той же шестой строчке, что и в июле.

МестоМодельПродажи в августе 2025 года, шт.Продажи в августе 2024 года, шт.Разница
1Lada Granta12 91218 832- 31,4
2Haval Jolion66438955- 25,8
3Lada Vesta633211 288- 43,9
4Belgee X5051023196+ 59,6
5Chery Tiggo 7L3770--
6Changan Uni-S35324787- 26,2
7Chery Tiggo 43476--
8Geely Monjaro33313936- 15,4
9Haval M631413972- 20,9
10Lada Niva Legend30133723- 19,1

В августовский список самых продаваемых в РФ марок ещё вошли Jetour (доля на российском рынке – 3,7%), Solaris (3%), внезапно вернувшаяся Toyota (2,5%) и Omoda (2,4%). По сравнению с июлем, из списка исчез GAC, занимавший ранее девятую строчку. А список бестселлеров среди автомобилей покинул Jetour Dashing, который в июле 2025-го замыкал ТОП-10.

По подсчётам агентства, за первые восемь месяцев 2025 года на российском рынке новых легковых автомобилей было реализовано 773 264 экземпляра. Этот показатель на 23% меньше по сравнению с результатом января-августа прошлого года.

0 комментариев

