Авторынок РФ в августе: Веста потеряла второе место, в рейтинг марок вернулась Toyota

Судя по свежему отчёту, подготовленному агентством «Автостат», в августе был зафиксирован новый рекорд 2025 года: за прошлый месяц на рынке РФ было продано 122 235 новых легковых автомобилей. Этот показатель на 17,6% меньше по сравнению с августом 2024-го, и при этом на 1,3% больше по сравнению с результатом предыдущего месяца. Традиционно напомним, что Автостат использует данные о госрегистрации новых автомобилей в России, поэтому в статистике учитываются также те новые машины, которые ввозят в страну по схеме параллельного импорта, легализованной в 2022 году.
Лидером среди марок по итогам августа остаётся Lada. На долю продукции этого российского бренда в прошедшем месяце пришлось 22,6% (в августе 2024-го – 26%). Первое место – как в рейтинге Лады, так и в ТОП-10 бестселлеров авторынка РФ – по-прежнему занимает «бюджетник» Granta (доля на рынке – 10,6%). Lada Vesta же по итогам августа потеряла второе место и теперь лишь замыкает первую тройку (доля – 5,2%). Классический внедорожник Niva Legend (2,5%) расположился на десятой строке списка самых востребованных моделей в стране.
|Место
|Марка
|Продажи в августе 2025 года, шт.
|Продажи в августе 2024 года, шт.
|Разница, %
|1
|Lada
|27 610
|38 564
|- 28,4
|2
|Haval
|16 028
|18 559
|- 13,6
|3
|Chery
|11 099
|16 544
|- 32,9
|4
|Geely
|8689
|14 511
|- 40,1
|5
|Belgee
|7806
|3485
|+ 124,0
|6
|Changan
|7010
|11 431
|- 38,7
|7
|Jetour
|4485
|3704
|+ 21,1
|8
|Solaris
|3668
|2128
|+ 72,4
|9
|Toyota
|2996
|1531
|+ 95,7
|10
|Omoda
|2984
|4658
|- 35,9
Самым продаваемым иностранным брендом остаётся китайский Haval, на его продукцию приходится 13,1% авторынка РФ. От него в список бестселлеров вошла пара моделей – выпускаемый под Тулой паркетник Jolion, занявший второе место в ТОП-10 моделей в стране (его доля – 5,4%), и вернувшийся кроссовер M6 калужской сборки (2,6%), который расположился на девятой строчке.
Первую тройку среди марок замыкает поднебесная Chery с долей в 9,1% на российском рынке. Её самой продаваемой моделью на этот раз стал новичок Tiggo 7L (доля авторынка – 3,1%), поднявшийся за месяц с седьмого на пятое место. А как раз на седьмой этаж (с четвёртого) переехал ещё один новый кроссовер – Tiggo 4 (его доля в РФ – 2,8%).
На четвёртом месте среди брендов по итогам августа находится Geely, его продукция занимает на рынке РФ 7,1%. В ТОП-10 от него вошёл расположившийся на восьмой позиции кроссовер Monjaro с долей 2,7%. А замыкает первую пятёрку марок белорусская Belgee (доля – 6,4%), под которой в Республике Беларусь налажен выпуск моделей Geely. По итогам августа от этого бренда в ТОП-10 на четвёртое место вошёл паркетник X50 (доля – 4,2%), который представляет собой бейдж-инжиниринговый Geely Coolray образца 2018 года.
Шестое место среди марок в прошлом месяце занимает ещё один поднебесный бренд – Changan (его продукция на авторынке РФ занимает 5,7%). В первую десятку самых востребованных моделей от него вошёл кроссовер Uni-S (2,9%), оставшийся на той же шестой строчке, что и в июле.
|Место
|Модель
|Продажи в августе 2025 года, шт.
|Продажи в августе 2024 года, шт.
|Разница
|1
|Lada Granta
|12 912
|18 832
|- 31,4
|2
|Haval Jolion
|6643
|8955
|- 25,8
|3
|Lada Vesta
|6332
|11 288
|- 43,9
|4
|Belgee X50
|5102
|3196
|+ 59,6
|5
|Chery Tiggo 7L
|3770
|-
|-
|6
|Changan Uni-S
|3532
|4787
|- 26,2
|7
|Chery Tiggo 4
|3476
|-
|-
|8
|Geely Monjaro
|3331
|3936
|- 15,4
|9
|Haval M6
|3141
|3972
|- 20,9
|10
|Lada Niva Legend
|3013
|3723
|- 19,1
В августовский список самых продаваемых в РФ марок ещё вошли Jetour (доля на российском рынке – 3,7%), Solaris (3%), внезапно вернувшаяся Toyota (2,5%) и Omoda (2,4%). По сравнению с июлем, из списка исчез GAC, занимавший ранее девятую строчку. А список бестселлеров среди автомобилей покинул Jetour Dashing, который в июле 2025-го замыкал ТОП-10.
По подсчётам агентства, за первые восемь месяцев 2025 года на российском рынке новых легковых автомобилей было реализовано 773 264 экземпляра. Этот показатель на 23% меньше по сравнению с результатом января-августа прошлого года.
