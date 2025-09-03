Авторынок РФ в августе: Веста потеряла второе место, в рейтинг марок вернулась Toyota

На российском рынке новых легковых автомобилей за первые восемь месяцев 2025 года было реализовано примерно 773,3 тыс. машин. Этот показатель на 23% меньше по сравнению с результатом января-августа 2024-го.

Судя по свежему отчёту, подготовленному агентством «Автостат», в августе был зафиксирован новый рекорд 2025 года: за прошлый месяц на рынке РФ было продано 122 235 новых легковых автомобилей. Этот показатель на 17,6% меньше по сравнению с августом 2024-го, и при этом на 1,3% больше по сравнению с результатом предыдущего месяца. Традиционно напомним, что Автостат использует данные о госрегистрации новых автомобилей в России, поэтому в статистике учитываются также те новые машины, которые ввозят в страну по схеме параллельного импорта, легализованной в 2022 году.

На фото: Haval M6

Лидером среди марок по итогам августа остаётся Lada. На долю продукции этого российского бренда в прошедшем месяце пришлось 22,6% (в августе 2024-го – 26%). Первое место – как в рейтинге Лады, так и в ТОП-10 бестселлеров авторынка РФ – по-прежнему занимает «бюджетник» Granta (доля на рынке – 10,6%). Lada Vesta же по итогам августа потеряла второе место и теперь лишь замыкает первую тройку (доля – 5,2%). Классический внедорожник Niva Legend (2,5%) расположился на десятой строке списка самых востребованных моделей в стране.

Место Марка Продажи в августе 2025 года, шт. Продажи в августе 2024 года, шт. Разница, % 1 Lada 27 610 38 564 - 28,4 2 Haval 16 028 18 559 - 13,6 3 Chery 11 099 16 544 - 32,9 4 Geely 8689 14 511 - 40,1 5 Belgee 7806 3485 + 124,0 6 Changan 7010 11 431 - 38,7 7 Jetour 4485 3704 + 21,1 8 Solaris 3668 2128 + 72,4 9 Toyota 2996 1531 + 95,7 10 Omoda 2984 4658 - 35,9

Самым продаваемым иностранным брендом остаётся китайский Haval, на его продукцию приходится 13,1% авторынка РФ. От него в список бестселлеров вошла пара моделей – выпускаемый под Тулой паркетник Jolion, занявший второе место в ТОП-10 моделей в стране (его доля – 5,4%), и вернувшийся кроссовер M6 калужской сборки (2,6%), который расположился на девятой строчке.

Первую тройку среди марок замыкает поднебесная Chery с долей в 9,1% на российском рынке. Её самой продаваемой моделью на этот раз стал новичок Tiggo 7L (доля авторынка – 3,1%), поднявшийся за месяц с седьмого на пятое место. А как раз на седьмой этаж (с четвёртого) переехал ещё один новый кроссовер – Tiggo 4 (его доля в РФ – 2,8%).

На фото: Chery Tiggo 7L

На четвёртом месте среди брендов по итогам августа находится Geely, его продукция занимает на рынке РФ 7,1%. В ТОП-10 от него вошёл расположившийся на восьмой позиции кроссовер Monjaro с долей 2,7%. А замыкает первую пятёрку марок белорусская Belgee (доля – 6,4%), под которой в Республике Беларусь налажен выпуск моделей Geely. По итогам августа от этого бренда в ТОП-10 на четвёртое место вошёл паркетник X50 (доля – 4,2%), который представляет собой бейдж-инжиниринговый Geely Coolray образца 2018 года.

Шестое место среди марок в прошлом месяце занимает ещё один поднебесный бренд – Changan (его продукция на авторынке РФ занимает 5,7%). В первую десятку самых востребованных моделей от него вошёл кроссовер Uni-S (2,9%), оставшийся на той же шестой строчке, что и в июле.

Место Модель Продажи в августе 2025 года, шт. Продажи в августе 2024 года, шт. Разница 1 Lada Granta 12 912 18 832 - 31,4 2 Haval Jolion 6643 8955 - 25,8 3 Lada Vesta 6332 11 288 - 43,9 4 Belgee X50 5102 3196 + 59,6 5 Chery Tiggo 7L 3770 - - 6 Changan Uni-S 3532 4787 - 26,2 7 Chery Tiggo 4 3476 - - 8 Geely Monjaro 3331 3936 - 15,4 9 Haval M6 3141 3972 - 20,9 10 Lada Niva Legend 3013 3723 - 19,1

В августовский список самых продаваемых в РФ марок ещё вошли Jetour (доля на российском рынке – 3,7%), Solaris (3%), внезапно вернувшаяся Toyota (2,5%) и Omoda (2,4%). По сравнению с июлем, из списка исчез GAC, занимавший ранее девятую строчку. А список бестселлеров среди автомобилей покинул Jetour Dashing, который в июле 2025-го замыкал ТОП-10.

По подсчётам агентства, за первые восемь месяцев 2025 года на российском рынке новых легковых автомобилей было реализовано 773 264 экземпляра. Этот показатель на 23% меньше по сравнению с результатом января-августа прошлого года.