Mazda готовит для Европы кроссовер CX-6e, это будет ещё один перелицованный Deepal

Прологом нового кроссовера стал показанный в апреле прошлого года на Пекинском автосалоне концепт Mazda Arata. Серийный Mazda CX-6e, скорее всего, окажется производной одной из двух китайских моделей — Deepal S05 либо Deepal S07.

Вместе с концептом Arata весной прошлого года в Пекине справил премьеру серийный среднеразмерный лифтбек Mazda EZ-6 — это перелицованный Deepal SL03. Бренд Deepal, напомним, принадлежит китайской госкомпании Changan и отвечает за выпуск высокотехнологичных, но при этом относительно доступных электромобилей и plug-in гибридов. В свою очередь у Мазды в Китае есть совместное предприятие с Changan, раньше оно только собирало разработанные Маздой автомобили, а теперь японская компания без лишнего стеснения заимствует модели у набравшего мощь китайского партнёра.

Mazda Arata 1 / 3 Mazda Arata 2 / 3 Mazda Arata 3 / 3

В Европе китайская Mazda EZ-6 дебютировала в прошлом месяце на Брюссельском автосалоне как Mazda 6e, продажи начнутся ближайшим летом. На подходе и следующая новинка Mazda китайского происхождения — кроссовер, для которого в Европе, как сообщает нидерландский журнал AutoWeek, уже зарегистрировано имя CX-6e. Как он будет называться в Китае, пока неизвестно.

Mazda Arata

Официального анонса Mazda CX-6e ещё не было, поэтому нет и никакой технической информации, но несложно догадаться, что под вывеской Mazda CX-6e европейцам будут продавать Deepal S05 (габаритная длина — 4620 мм, колёсная база — 2880 мм) либо Deepal S07 (габаритная длина — 4750 мм, колёсная база — 2900 мм), других кроссоверов у китайского бренда пока нет.

Deepal S05 1 / 4 Deepal S05 2 / 4 Deepal S05 3 / 4 Deepal S05 4 / 4

На наш взгляд, у Deepal S05 больше шансов на то, чтобы превратиться в Mazda CX-6e, потому что он новее (продажи в Китае начались в октябре прошлого года) и формой кузова больше напоминает концепт Mazda Arata. Впрочем, и Deepal S07, выпускающийся с 2023 года, вполне может превратиться в Mazda CX-6e, форму кузова подправить несложно, но на это потребуются дополнительные расходы. Оба китайских кроссовера предлагаются с электрическими и plug-in гибридными силовыми установками типа range extender (ДВС механически не связан с колёсами), но привод в любом случае только задний — для Европы, если что, это вообще не проблема.

Deepal S07 1 / 4 Deepal S07 2 / 4 Deepal S07 3 / 4 Deepal S07 4 / 4

Лифтбек Mazda 6e пока заявлен для Европы только с электрическими силовыми установками. Кроссовер CX-6e тоже, вероятно, дебютирует в Европе как электромобиль, но в свете того, что Евросоюз ввёл в прошлом году повышенные пошлины на электромобили китайского производства, и того, что в целом европейский рынок сейчас разворачивается от электромобилей к гибридам, можно ожидать, что plug-in гибридные Mazda 6e и Mazda CX-6e тоже скоро прибудут к европейским дилерам.

А вот в США, где действуют заградительные, 100-процентные пошлины на китайские «электрички», Mazda 6e и Mazda CX-6e, очевидно, не приедут. К слову, США сегодня — главный рынок для Мазды: в прошлом году японская компания продала здесь 424 379 машин (+16,8% по сравнению с продажами в 2023 году), тогда как в Европе — только 175 665 машин (-5,9%), в Китае — 81 743 (-3,8%). В целом глобальные продажи компании Mazda в 2024 году составили 1 277 578 автомобилей (+2,6%).

В России официальных поставок Mazda 6e и Mazda CX-6e, понятное дело, не будет, зато в ближайшие месяцы ожидается старт официальных продаж родственных моделей Deepal. От Changan объявления об этом пока не было, но дилеров оповестили ещё минувшей осенью. Сейчас Changan официально выводит на российский рынок премиальный бренд Avatr, а Deepal, вероятно, подъедет попозже.

