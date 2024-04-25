Премьеры Mazda: лифтбек EZ-6 в партнерстве с Changan на смену «шестёрке» и кроссовер Arata

Лифтбек японской марки будет доступен в виде гибрида или полноценного электрокара. Не исключено, что технику он разделил с китайским братом. Паркетник же пока представлен в статусе шоу-кара без характеристик.

На открывшемся сегодня, 25 апреля, Пекинском автосалоне совместное предприятие Changan Mazda представило две новинки – серийный лифтбек Mazda EZ-6 и концептуальный кроссовер Mazda Arata. Как несложно догадаться, модели адресованы китайскому рынку: первая пятидверка поступит в продажу к концу текущего года, а SUV по мотивам шоу-кара появится в 2025-м; обе модели будут производить локально. Начнем с лифтбека.

Официально объявлено, что Mazda EZ-6 сделана вместе с компанией Changan, но другие подробности о степени партнерства не приводятся. Судя по всему, за основу для модели взяли лифтбек Deepal SL03. Напомним, бренд Deepal (он же Shenlan или Deep Blue) был запущен Changan в 2022 году специально для электрифицированных машин. Как и донорский «китаец», лифтбек Mazda EZ-6 будет доступен с гибридной или полностью электрической установкой. Кстати, этот автомобиль считается преемником давно покинувшей «поднебесный» рынок Mazda Atenza: такое имя там носила модель, которая в других странах известна как Mazda 6 (правда, Atenza производило другое СП – с концерном FAW, это предприятие уже расформировали).



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У новой Мазды свой дизайн экстерьера. Среди особенностей – узкие диодные ходовые огни и расположенные под ними компактные блоки основных фар, безрамочные двери, выдвижной спойлер и оформленные в виде единой плашки задние фонари. Кроме того, по краям окантовки «радиаторной решетки» (скорее всего, это имитация) есть светящиеся секции.



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Длина Mazda EZ-6 равна 4921 мм, ширина – 1890 мм, высота – 1485 мм. Размер колесной базы пока не раскрыт. Deepal SL03 короче (4820 мм) и чуть ниже (1480 мм), ширина у него такая же, как у Мазды. Колесная база «китайца» — 2900 мм. Ну и для сравнения, габариты актуального седана Mazda 6 (в европейской спецификации): 4870/1840/1450 мм, расстояние между осями – 2830 мм.



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Интерьер оформлен в том же ключе, что и у Deepal SL03. Тут отдельные экраны приборки и мультимедийной системы, двухспицевый руль и двухэтажный центральный тоннель. Модели также положен комплекс электронных ассистентов.



О технике EZ-6 не рассказали, в Changan Mazda лишь заявили, что электроверсия сможет проехать примерно 600 км по циклу CLTC, а совокупный запас хода подзаряжаемого гибрида PHEV составит более 1000 км. У чисто электрического Deepal SL03 на задней оси установлен мотор мощностью 218 или 258 л.с., электрокару положена батарея емкостью 58,89 кВт*ч или 66,8 кВт*ч (модель 2024 года выпуска). В состав установки гибрида входит 95-сильный бензиновый атмосферник 1.5 (предназначен только для подзарядки аккумулятора), электромотор на 218 или 238 л.с. и батарея емкостью 18,99 или 28,39 кВт*ч.



Кроссовер Mazda Arata – это пока просто шоу-кар, даже салон еще не готов. У него крупные колеса и камеры вместо зеркал. Концепт предвосхищает товарный электрифицированный SUV, который, как пишут китайские медиа, тоже будет сделан вместе с Changan. Не исключено, что за основу возьмут паркетник Deepal S7.



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Между тем ранее Mazda также зарегистрировала индекс «6e» – уже в Европе. Вполне возможно, что там у устаревшей Mazda 6 тоже появится замена, однако пока нет информации о том, будет ли европейская модель перекликаться с лифтбеком Mazda EZ-6.

