Mazda официально анонсировала новый CX-5 с ДВС и урезает расходы на электромобили

Возглавивший в 2023 году компанию Mazda Масахиро Моро изначально очень осторожно относился к электромобилям и не спешил бросать на их разработку основные ресурсы компании, как это сделали все крупные европейские автопроизводители. Во многом благодаря этому скепсису Mazda сегодня находится как минимум в неплохой форме: её глобальные продажи в 2024 году составили 1 277 578 автомобилей, что на 2,6% больше продаж в 2023 году. Главным рынком для компании остаются США, где она в прошлом году реализовала 424 379 машин (+16,8% по сравнению с продажами в 2023 году).

Генеральный директор Mazda Motor Corporation Масахиро Моро

Сегодня Mazda представила скорректированную стратегию развития, получившую название Lean Asset Strategy, что можно перевести на русский как «стратегия бережливых активов». Суть стратегии состоит в том, что Mazda будет экономить ресурсы в условиях неопределённости глобального рынка и будет при этом предлагать модели с разными типами силовых установок, чтобы диверсифицировать риски. Инвестиции в электрификацию модельного ряда до 2030 года будут сокращены с 2,0 трлн иен до 1,5 трлн иен (с 13,4 млрд до 10,1 млрд долларов США), в том числе за счёт сотрудничества с другими компаниями и более эффективного производственного процесса: электрический кроссовер собственной разработки будет собираться в Японии на одной линии с «углеводородными» модели.

Платформа электрического кроссовера Mazda собственной разработки, который будет выпускаться в Японии и продаваться по всему миру. Технических подробностей о нём пока нет. 1 / 2 Платформа электрического кроссовера Mazda собственной разработки, который будет выпускаться в Японии и продаваться по всему миру. Технических подробностей о нём пока нет. 2 / 2

Собственный электрический кроссовер Mazda появится до конца 2027 года, он дополнит «электрички», разработанные на платформах китайской компании Changan, точнее, её дочернего бренда Deepal — это лифтбек Mazda EZ-6 (в Европе Mazda 6e) и будущий кроссовер Mazda CX-6e. Также Mazda рассматривает возможность разработки ещё двух электрических моделей на платформах Changan.

Третье поколение популярного компактного кроссовера Mazda CX-5 ожидается только к концу 2027 года, хотя закамуфлированные прототипы уже попали в объективы фотошпионов, на базе этих снимков наш художник Никита Чуйко сделал рендеры грядущей новинки. Между тем ещё два года назад судьба нового CX-5 была подвешенной, но в итоге Mazda благоразумно решила всё же разрабатывать третье поколение.

Mazda CX-5 третьего поколения, рендер kolesa.ru

На новом Mazda CX-5 дебютирует 2,5-литровый 4-цилиндровый бензиновый двигатель Skyactiv-Z, сделанный с прицелом на экологические нормы Euro 7, на новом CX-5 он будет работать в составе гибридной силовой установки собственной разработки, особенности которой пока не разглашаются. Обещано, что в двигателе Skyactiv-Z будут чудесным образом уживаться высокая экономичность и задорный темперамент, часть его технологий в области сгорания будет привита нынешним рядным «шестёркам» Skyactiv-G.

В целом, линейка ДВС компании Mazda в ближайшие годы сократится примерно в два раза, при этом в строю останется РПД (роторно-поршневой двигатель) в нескольких разновидностях для гибридных силовых установок.

