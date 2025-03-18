Mazda официально анонсировала новый CX-5 с ДВС и урезает расходы на электромобили

Возглавивший в 2023 году компанию Mazda Масахиро Моро изначально очень осторожно относился к электромобилям и не спешил бросать на их разработку основные ресурсы компании, как это сделали все крупные европейские автопроизводители. Во многом благодаря этому скепсису Mazda сегодня находится как минимум в неплохой форме: её глобальные продажи в 2024 году составили 1 277 578 автомобилей, что на 2,6% больше продаж в 2023 году. Главным рынком для компании остаются США, где она в прошлом году реализовала 424 379 машин (+16,8% по сравнению с продажами в 2023 году).
Сегодня Mazda представила скорректированную стратегию развития, получившую название Lean Asset Strategy, что можно перевести на русский как «стратегия бережливых активов». Суть стратегии состоит в том, что Mazda будет экономить ресурсы в условиях неопределённости глобального рынка и будет при этом предлагать модели с разными типами силовых установок, чтобы диверсифицировать риски. Инвестиции в электрификацию модельного ряда до 2030 года будут сокращены с 2,0 трлн иен до 1,5 трлн иен (с 13,4 млрд до 10,1 млрд долларов США), в том числе за счёт сотрудничества с другими компаниями и более эффективного производственного процесса: электрический кроссовер собственной разработки будет собираться в Японии на одной линии с «углеводородными» модели.
Собственный электрический кроссовер Mazda появится до конца 2027 года, он дополнит «электрички», разработанные на платформах китайской компании Changan, точнее, её дочернего бренда Deepal — это лифтбек Mazda EZ-6 (в Европе Mazda 6e) и будущий кроссовер Mazda CX-6e. Также Mazda рассматривает возможность разработки ещё двух электрических моделей на платформах Changan.
Третье поколение популярного компактного кроссовера Mazda CX-5 ожидается только к концу 2027 года, хотя закамуфлированные прототипы уже попали в объективы фотошпионов, на базе этих снимков наш художник Никита Чуйко сделал рендеры грядущей новинки. Между тем ещё два года назад судьба нового CX-5 была подвешенной, но в итоге Mazda благоразумно решила всё же разрабатывать третье поколение.
На новом Mazda CX-5 дебютирует 2,5-литровый 4-цилиндровый бензиновый двигатель Skyactiv-Z, сделанный с прицелом на экологические нормы Euro 7, на новом CX-5 он будет работать в составе гибридной силовой установки собственной разработки, особенности которой пока не разглашаются. Обещано, что в двигателе Skyactiv-Z будут чудесным образом уживаться высокая экономичность и задорный темперамент, часть его технологий в области сгорания будет привита нынешним рядным «шестёркам» Skyactiv-G.
В целом, линейка ДВС компании Mazda в ближайшие годы сократится примерно в два раза, при этом в строю останется РПД (роторно-поршневой двигатель) в нескольких разновидностях для гибридных силовых установок.
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