Кажется, Mazda хочет распрощаться с кроссовером CX-5, несмотря на его популярность

В прошлом году Mazda, по данным самой компании, реализовала в мире 1 116 107 автомобилей, на 13,3% меньше, чем в 2021-м. Наиболее востребованной моделью стал кроссовер Mazda CX-5 (продано 365 135 шт., -4%), на втором месте — Mazda 3 (173 619 шт., -26%), на третьем — кроссовер Mazda CX-30 (172 057 шт., -22,7%).

Главная страна сбыта для Mazda — это США: здесь японская компания в 2022 году продала 294 908 автомобилей (-11,4%), из них 151 594 — это кроссовер CX-5, его продажи сократились на 10% по сравнению с прошлым годом.

Mazda CX-5

Mazda CX-5, кроме того, очень популярен в Австралии: по итогам 2022 года он занял пятое место в списке самых бестселлеров с результатом 27 062 проданных экземпляра (для сравнения скажем, что лидирующий пикап Toyota HiLux разошёлся тиражом 64 391 шт.). Именно из Австралии и местного журнала CarExpert пришла новость о том, что новое поколение CX-5 находится под вопросом — об этом заявил Мицуру Вакиие, руководитель проекта CX-5.



Mazda CX-5

Помнится, с такой же неуверенностью весной прошлого года представители японской компании говорили о новом поколении Mazda 6, но теперь уверенность есть: его не будет — по крайней мере, с «углеводородными» силовыми установками, но под конец десятилетия «шестёрка» может вернуться в виде электромобиля.



Mazda CX-5

Нынешнее второе поколение Mazda CX-5 дебютировало в 2016 году, в 2021 году кроссовер пережил плановый рестайлинг. Годом ранее — в 2020-м — стали ходить слухи о преемнике: ожидалось, что CX-5 третьего поколения переедет на новую платформу Skyactiv Multi Solution Scalable Architecture с продольным расположением ДВС и заметно вырастет в размерах, но по факту по этому рецепту состряпан представленный в прошлом году кроссовер Mazda CX-60. Габаритная длина Mazda CX-60 — 4745 мм, колёсная база — 2870 мм. У Mazda CX-5 соответствующие размеры составляют 4550 и 2700 мм. А ещё в 2021 году в модельном ряду Mazda появился кроссовер CX-50 с габаритной длиной 4719 мм и колёсной базой 2814 мм.



Mazda CX-50

Mazda CX-50 построен на растянутой платформе «трёшки» и родственного кроссовера CX-30, то есть имеет поперечное расположение силового агрегата, как и нынешний CX-5. Получается, что у Mazda CX-5 уже есть две более современные альтернативы в виде CX-50 и CX-60, а скоро на «продольной» платформе дебютирует ещё и среднеразмерный кроссовер CX-70 для американского рынка.



Mazda CX-60

Исходя из текущей структуры модельной линейки, Mazda может упразднить CX-5 по завершении жизненного цикла кроссовера второго поколения и переключить внимание его владельцев на CX-50, CX-60 и CX-70 в зависимости от рынка, а неуверенность Мицуру Вакиие по поводу будущего его детища может объясняться либо нежеланием прямо сейчас говорить всю правду либо осторожностью руководства Mazda — возможно, оно хочет посмотреть на динамику продаж CX-50, CX-60 и CX-70, а уже потом решить, запускать новый CX-5 или отменять. К слову, успехи Mazda CX-50 в США пока так себе: в прошлом году продано лишь 21 329 шт.



Добавим, что в конце прошлого года Mazda избавилась от младшего кроссовера CX-3. Получается, что CX-5 теперь — единственный в гамме без «нолика» (СХ-9 скоро уступит место свежепредставленному СХ-90), что как бы тоже намекает на его грядущий вылет.

