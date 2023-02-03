Новинки ×
  • Кажется, Mazda хочет распрощаться с кроссовером CX-5, несмотря на его популярность

Кажется, Mazda хочет распрощаться с кроссовером CX-5, несмотря на его популярность

03.02.2023 163 0 0

Появление в модельном ряду Mazda новых кроссоверов поставило под вопрос будущее CX-5 — ныне самой популярной модели японской компании.

В прошлом году Mazda, по данным самой компании, реализовала в мире 1 116 107 автомобилей, на 13,3% меньше, чем в 2021-м. Наиболее востребованной моделью стал кроссовер Mazda CX-5 (продано 365 135 шт., -4%), на втором месте — Mazda 3 (173 619 шт., -26%), на третьем — кроссовер Mazda CX-30 (172 057 шт., -22,7%).

Главная страна сбыта для Mazda — это США: здесь японская компания в 2022 году продала 294 908 автомобилей (-11,4%), из них 151 594 — это кроссовер CX-5, его продажи сократились на 10% по сравнению с прошлым годом.

Mazda CX-5

Mazda CX-5, кроме того, очень популярен в Австралии: по итогам 2022 года он занял пятое место в списке самых бестселлеров с результатом 27 062 проданных экземпляра (для сравнения скажем, что лидирующий пикап Toyota HiLux разошёлся тиражом 64 391 шт.). Именно из Австралии и местного журнала CarExpert пришла новость о том, что новое поколение CX-5 находится под вопросом — об этом заявил Мицуру Вакиие, руководитель проекта CX-5.

Mazda CX-5

Помнится, с такой же неуверенностью весной прошлого года представители японской компании говорили о новом поколении Mazda 6, но теперь уверенность есть: его не будет — по крайней мере, с «углеводородными» силовыми установками, но под конец десятилетия «шестёрка» может вернуться в виде электромобиля.

Mazda CX-5

Нынешнее второе поколение Mazda CX-5 дебютировало в 2016 году, в 2021 году кроссовер пережил плановый рестайлинг. Годом ранее — в 2020-м — стали ходить слухи о преемнике: ожидалось, что CX-5 третьего поколения переедет на новую платформу Skyactiv Multi Solution Scalable Architecture с продольным расположением ДВС и заметно вырастет в размерах, но по факту по этому рецепту состряпан представленный в прошлом году кроссовер Mazda CX-60. Габаритная длина Mazda CX-60 — 4745 мм, колёсная база — 2870 мм. У Mazda CX-5 соответствующие размеры составляют 4550 и 2700 мм. А ещё в 2021 году в модельном ряду Mazda появился кроссовер CX-50 с габаритной длиной 4719 мм и колёсной базой 2814 мм.

Mazda CX-50

Mazda CX-50 построен на растянутой платформе «трёшки» и родственного кроссовера CX-30, то есть имеет поперечное расположение силового агрегата, как и нынешний CX-5. Получается, что у Mazda CX-5 уже есть две более современные альтернативы в виде CX-50 и CX-60, а скоро на «продольной» платформе дебютирует ещё и среднеразмерный кроссовер CX-70 для американского рынка.

Mazda CX-60

Исходя из текущей структуры модельной линейки, Mazda может упразднить CX-5 по завершении жизненного цикла кроссовера второго поколения и переключить внимание его владельцев на CX-50, CX-60 и CX-70 в зависимости от рынка, а неуверенность Мицуру Вакиие по поводу будущего его детища может объясняться либо нежеланием прямо сейчас говорить всю правду либо осторожностью руководства Mazda — возможно, оно хочет посмотреть на динамику продаж CX-50, CX-60 и CX-70, а уже потом решить, запускать новый CX-5 или отменять. К слову, успехи Mazda CX-50 в США пока так себе: в прошлом году продано лишь 21 329 шт.

Добавим, что в конце прошлого года Mazda избавилась от младшего кроссовера CX-3. Получается, что CX-5 теперь — единственный в гамме без «нолика» (СХ-9 скоро уступит место свежепредставленному СХ-90), что как бы тоже намекает на его грядущий вылет.

кроссовер слухи новинки Mazda Mazda CX-5

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Бизнес Редкие дорогие игрушки: самые интересные модели серого импорта в 2022 году В 2022 году понятие «серый импорт» практически сошло на нет: его заменил новый, параллельный импорт, превратившийся в почти белый. Однако немалая часть редких и дорогих машин и до 2022 года... 232 0 4 03.02.2023
Статьи / Ремонт и обслуживание Иммобилизация: что происходит в России с отключением приложений и дилерского оборудования В последнее время в новостях всё чаще говорят о том, что некоторые европейские производители решили добить наш авторынок отключением дилерского оборудования от своих серверов и отказом от по... 177 0 2 03.02.2023
Статьи / Авто с пробегом KIA Optima III (TF): «одноразовые» рейки, ломучие автоматы и привычный капремонт мотора В первой части материала о Kia Optima третьего поколения мы выяснили, как у этой модели обстоят дела с  электрикой, прячется ли за опрятной внешностью десятилетних экземпляров ржавчина и бл... 1442 6 3 01.02.2023

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Haval Dargo против Mitsubishi Outlander: собака лает, чужестранец идет В дилерском центре Haval на юге Москвы жизнь кипит: покупатели разглядывают машины, общаются с менеджерами и подписывают какие-то бумаги. Пока я ждал выдачи тестового Dargo, такой же кроссов... 22726 7 206 13.09.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв электромобиля Evolute i-Pro: «зеленоглазое такси» за три миллиона Первый серийный российский электромобиль – так называют Evolute i-Pro. Седаны липецкой сборки уже можно купить за 2,07 млн рублей с учетом госсубсидии. По нынешнем временам не так уж и дорог... 11047 20 4 15.11.2022
Тест-драйвы / Тюнинг Комплектация, которой не было: тюнинг Subaru Forester II SG Отношение к тюнингу даже в среде автовладельцев может быть разным: кто-то фанатеет от любых доработок, кто-то увлекается стайлингом, кто-то любит слиперы, а кто-то (например, я) вообще прох... 9566 3 2 11.11.2022
Change privacy settings