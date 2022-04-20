Престижный кроссовер Mazda CX-60: производство началось

Вообще, массовый выпуск нового кроссовера Mazda CX-60 для европейского рынка стартовал в Японии всего через неделю после мировой премьеры: модель представили 8 марта, на конвейер она встала 15-го. Но торжественную церемонию запуска производства провели 18 апреля, а сообщила компания об этом и вовсе лишь сейчас. В мероприятии приняли участие около сотни человек, «вовлеченных в производство», в том числе, сотрудники расположенного в Хофу завода и местные поставщики.

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Напомним, CX-60 – первенец семейства «крупных моделей» Мазды (Large Product Group), в основе кроссовера лежит новая платформа с продольным расположением мотора и основным задним приводом. «Шестидесятка» названа «самой важной» за последний десяток лет моделью марки, а также ее флагманом, хотя позже должны появиться еще более крупные (и, видимо, более дорогие) кроссоверы CX-70, CX-80 и CX-90. Ну а длина европейского CX-60 равна 4745 мм, ширина – 1890 мм, высота – 1680 мм, колесная база – 2870 мм. Вариант для родной Японии тоже уже представлен, и он на 5 мм короче и на 5 мм выше «старосветского» SUV.



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В Старом Свете основная ставка сделана на подзаряжаемый гибрид e-Skyactiv PHEV. К слову, это первая модель PHEV в истории Мазды. Такой CX-60 имеет четырехцилиндровый бензиновый «атмосферник» Skyactiv-G 2.5 мощностью 191 л.с., 175-сильный электромотор (встроен между бензиновым движком и коробкой передач) и батарею на 17,8 кВт*ч. Совокупная отдача – 327 л.с. и 500 Нм. То есть гибридная «шестидесятка» — это еще и самая мощная серийная Мазда.



О других версиях для Европы пока не рассказали, зато есть подробности о кроссовере для домашнего рынка. Там также будет подзаряжаемый гибрид, еще в гамму вошли «традиционные» версии с тем же «атмосферником» 2.5 (но чуть слабее – 188 л.с.) и новым рядным шестицилиндровым турбодизелем Skyactiv-D 3.3 (231 л.с.), плюс «мягкий» гибрид e-Skyactiv D с 48-вольтовым стартер-генератором (отдача дизеля 3.3 в этом случае составляет 254 л.с.). Все исполнения комплектуются восьмиступенчатым «автоматом». Разумеется, для кроссовера предусмотрен полный привод. Позже появится версия с рядной бензиновой «шестеркой» e-Skyactiv X 3.0 (мощность пока неизвестна).



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Судно с первой партией Mazda CX-60 должно отправиться из Японии в Европу 26 апреля, на «старосветском» рынке гибрид стартует уже летом. На родине марки модель появится осенью. А вот до США «шестидесятка» не доберется – там будут продавать упомянутые выше кроссоверы CX-70 и CX-90 (их премьера еще впереди).



Между тем в январе текущего года компания запустила в серию другой новый SUV: в Штатах на конвейер совместного завода Мазды и Тойоты встал паркетник CX-50. Этот кросс к премиальной серии не относится, он создан на переднеприводной платформе.