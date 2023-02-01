Mazda CX-90: самый большой и самый мощный кроссовер японской марки для Америки

Компания Mazda представила флагманский трёхрядный кроссовер для североамериканского рынка, в продажу он поступит ближайшей весной с двумя гибридными силовыми установками на выбор. Салон Mazda CX-90 готов принять до 8 человек.

Премьера Mazda CX-90 вышла довольно куцей, технических деталей и цифр мало, а качество фирменных фотографий оставляет желать лучшего — странный подход с учётом шквала предварительных тизеров. Тем не менее, судя по первым отзывам, американской прессе новинка понравилась, шансы на успех у CX-90 несомненно есть: новая модель должна расходиться лучше, чем уходящий флагман CX-9 с поперечным расположением силового агрегата, пик продаж которого в США, к слову, пришёлся на прошлый год и составил 34 580 экземпляров.

В основе CX-90 лежит новая платформа Skyactiv Multi Solution Scalable Architecture с продольным расположением ДВС и базовым задним приводом, но у всех кроссоверов Mazda для Америки привод только полный. В плане дизайна CX-90 во многом повторяет соплатформенный кроссовер CX-60 для Японии и Европы, разница сводится к более крупным габаритам у CX-90, иной корме, рассчитанной на третий ряд сидений, и более щедрой хромированной отделке. Размеров CX-90 компания Mazda пока не приводит, но он точно крупнее, чем CX-9.



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Третий ряд кресел рассчитан на трёх либо двух человек — в обзорах американских коллег встречаются разные варианты. Второй ряд тоже может быть двух- либо трёхместным, максимальная вместимость кроссовера таким образом достигает восьми человек — как в минивэне! Места для ног в третьем ряду немного, зато есть солидный запас пространства над головой, индивидуальные воздуховоды, USB-порты и, конечно же, подстаканники.



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С места водителя CX-90 выглядит почти так же, как CX-60. Центр передней панели занят массивным участком пустого места, над которым на некотором отдалении установлен вытянутый 12,3-дюймовый мультимедийный экран — управлять им нужно с помощью шайбы на центральном тоннеле. Виртуальный щиток приборов предлагает несколько вариантов отображения информации, на фирменных снимках показан наиболее консервативный вариант с тремя циферблатами.



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Для CX-90 заявлены всего две силовых установки (у CX-60 их оказалось в общей сложности семь), обе гибридные. Первая — это 3,3-литровая рядная бензиновая «турбошестёрка» e-Skyactiv-G, выдающая максимальные 345 л.с. и 500 Нм, к ней пристыкован электромотор мягкогибридной системы M-Hybrid Boost и 8-ступенчатый «автомат» без гидротрансофрматора. На кроссовере Mazda CX-60 отдача этого же 6-цилиндрового двигателя намного скромнее — 284 л.с. и 450 Нм, а CX-90 c ним — самая мощная серийная модель Mazda за всю историю компании.



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Вторая силовая установка — plug-in гибридная (e-Skyactiv PHEV), она состоит из 2,5-литрового бензинового «атмосферника» Skyactiv-G, электромотора (более мощного, чем у 6-цилиндровой версии), 8-ступенчатого «автомата» и вмонтированной в пол кузова батареи ёмкостью 17,8 кВт·ч. Максимальная совокупная отдача розеточного гибрида — 327 л.с. и 500 Нм. Запас хода на электротяге не указан, у кроссовера CX-60 с этой же силовой установкой он составляет 63 км по циклу WLTP. Динамические характеристики обеих версий пока не объявлены, равно как и цены.



На «продольной» платформе Mazda должны ещё выйти более компактный трёхрядный кроссовер CX-80 для Европы и Японии и двухрядный кроссовер CX-70 для Америки (более крупный, чем CX-60).

Добавим, что в прошлом году Mazda реализовала в США 294 908 автомобилей (на 11,4% меньше, чем в 2021-м), наибольшим спросом пользовался компактный кроссовер CX-5 — продано 151 594 шт.

