Новой Mazda 6, похоже, не будет — все силы брошены на кроссоверы

Последние два года в Сети ходило много слухов о новой Mazda 6: ожидалось, что четвёртое поколение модели дебютирует в 2022 году и получит новую платформу с продольным расположением силового агрегата в сочетании с новыми рядными 6-цилиндровыми бензиновыми и дизельными двигателями — в таком виде новая «шестёрка» могла бы стать полноценным соперником Audi A6, BMW 5 Series и Mercedes-Benz E-класса, но, к сожалению, свежие данные свидетельствуют о том, что проект новой Mazda 6 свёрнут.

Mazda 6 актуального третьего поколения имеет поперечное расположение силового агрегата. 1 / 3 Mazda 6 актуального третьего поколения имеет поперечное расположение силового агрегата. 2 / 3 Mazda 6 актуального третьего поколения имеет поперечное расположение силового агрегата. 3 / 3

Австралийский журнал Drive сегодня выпустил заметку, в которой цитируется глава отдела разработок Mazda Europe Йоахим Кунц. Он говорит, что было бы, конечно, здорово иметь в модельном ряду новую Mazda 6 на заднеприводной платформе, но сейчас компании нужно сосредоточиться на кроссоверах. Оригинальный комментарий Кунца якобы был размещён в британском журнале Autocar 16 марта, но на сайте журнала мы его не обнаружили (не исключено, что он был удалён). В подтверждение слов Кунца Drive приводит ранее данный комментарий директора по маркетингу Mazda Australia Аластера Доака, который тоже заявил, что главным приоритетом для компании сейчас являются кроссоверы, а вокруг новой Mazda 6 было слишком много спекуляций.



Напомним, что в октябре прошлого года Mazda анонсировала сразу пять новый кроссоверов, два из которых на сегодняшний день уже представлены — это компактный CX-50 и среднеразмерный CX-60. В основе последнего как раз лежит новая платформа с продольным расположением силового агрегата, которую сватали новой «шестёрке», она же будет у грядущих кроссоверов CX-70, CX-80 и CX-90.

Mazda Vision Coupe

Что до новой Mazda 6, то её японская компания официально не анонсировала, но концепт Mazda Vision Coupe образца 2017 года явно свидетельствует о том, что планы по разработке новой «шестёрки» были. Увы, структура спроса на глобальном рынке сегодня такова, что действительно выгоднее выпускать кроссоверы, чем традиционные легковушки. К тому же позиции «шестёрки» в своём, легковом сегменте довольно слабые: в прошлом году Mazda 6, по данным ресурса CarSalesBase, разошлась в США тиражом всего 16 214 шт., в Европе — 4 890 шт., тогда как «трёшка» BMW продана в количестве 49 461 шт. в США и 113 209 шт. в Европе.



В феврале стало известно о том, что Mazda продолжает переезд в премимум-сегмент, но при этом не хочет конкурировать с большой немецкой тройкой (Audi, BMW, Mercedes-Benz), а берёт в качестве ориентира Lexus. В таком случае новый драйверский седан (и тем более универсал) ей не нужен, а нужны как раз кроссоверы.

Как долго в строю продержится нынешняя Mazda 6, неизвестно, равно как и то, будет ли у неё вообще когда-нибудь преемник. Возможно новая «шестёрка» всё-таки появится в отдалённой перспективе, но не с рядными 6-цилиндровыми моторами, а в виде электромобиля. К 2025 году Mazda пообещала представить три новых электромобиля, но они, скорее всего, тоже будут кроссоверами. К 2030 году только 25% объёма продаж Mazda будут составлять электромобили, а полное «озеленение» ожидается только к 2050 году.

