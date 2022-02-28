Mazda собирается на новый уровень: соперником на рынке окажется Lexus

Продажи автомобилей бренда Mazda в Европе в течение последних нескольких лет в целом были неплохими. Положительная динамика наблюдалась с 2018 года, однако, «ковидный» 2020-ый внёс свои коррективы в виде солидного «минуса». Так, в указанном году на старосветском рынке было реализовано 149 794 автомобиля бренда, что почти на 40% меньше, чем в 2019-ом. В прошлом году Мазда вернулась к плюсу: европейцы купили 156 821 шт. (на 4,7% больше).



На фото: актуальный седан Mazda 6 (британская версия)

Глава британского представительства Mazda Джереми Томсон рассказал изданию Autocar о том, что сейчас бренд вступает в эпоху преобразований и электрификации. Он отметил, что компания намерена подняться на новый уровень – премиум. В частности, он пояснил, что производитель в дальнейшем намерен разрабатывать и выпускать автомобили, которые станут альтернативой «традиционному мейнстриму премиум-класса».

Джереми Томсон отметил, что Мазда не планирует бороться за покупателей с «большой немецкой тройкой» (то есть с Mercedes-Benz, BMW и Audi). В компании предполагают, что на европейском рынке бренд может оказаться в подсегменте «японского премиума», в котором лидирует Lexus.



Отметим, продажи Lexus в Европе росли с 2014 года, однако их подкосил «ковидный» 2020-ый: тогда клиенты купили лишь 47 085 автомобилей, что на 15,6% меньше, чем годом ранее. В 2021-ом продажи продолжили спад: дилеры реализовали в Старом Свете 46 255 машин бренда, что на 1,8% меньше, чем годом ранее.

Как рассказал Джереми Томсон, у Mazda «совершенно уникальный подход к силовым агрегатам». Кроме того, по его словам, достоинствами машин японской марки остаются высокое качество и богатое оснащение даже стандартных исполнений моделей. Кроме того, он отметил стиль автомобилей бренда, пояснив, что у Mazda «иной подход к дизайну, по сравнению с рядом других японских производителей».

Тизер Mazda CX-60

Стоит отметить, что Mazda не первый год «присматривается» к премиальному сегменту. Так, несколько лет назад дебютировал обновлённый седан Mazda 6, который, в частности, получил более роскошную отделку салона. Кроме того, компания разработала иную платформу для своих премиальных моделей: у неё продольное расположение двигателя и основной задний привод. Эта «тележка» ляжет в основу кроссовера Mazda CX-60, это премьера пройдёт на следующей неделе 8 марта. Ранее мы сообщали о том, что был засвечен салон новинки.



Напомним, позже Мазда намерена представить в Европе трёхрядный кроссовер CX-80 (его же планируют продавать в Японии), а в Северной Америке появятся SUV «с широким кузовом» – пятиместный CX-70 и трёхрядный CX-90. Все перечисленные модели относятся к премиальной серии Large Product Group.

