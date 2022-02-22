Дорого-богато: засвечен салон нового кроссовера Mazda CX-60

Облик пятиместного кроссовера Mazda CX-60 еще в прошлом году раскрыли шпионы, но сама компания приоткрыла дизайн экстерьера лишь в начале февраля. Внешние особенности – длинный рельефный капот, компактные фары и массивная радиаторная решетка, «пронзенная» диодными полосками ходовых огней. И вот вторая порция тизеров, теперь на них запечатлен салон новинки. Напомним, CX-60 – это первенец семейства «крупных моделей» (Large Product Group), в основе кросса лежит новая платформа с продольным расположением двигателя и основным задним приводом.

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Интерьер «шестидесятки» в Mazda называют «элегантным и высококачественным». В отделке использованы натуральный клен, кожа наппа, японский текстиль и хромированные элементы. К слову, сочетание различных материалов и текстур компания обозначила как «идеи Kaichô». А вот в архитектуре передней панели ничего революционного нет: судя по тизерам, как и у нынешних моделей марки, у нового кросса мультимедийная система с широкоформатным экраном, «торчащим» из панели.

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Кроссовер Mazda CX-60 адресован, прежде всего, Европе и Японии, и пока есть подробности о начинке одной из версий лишь «старосветского» SUV. Так вот европейцам модель предложат в виде подзаряжаемого гибрида: в состав установки входят бензинный четырехцилиндровый двигатель 2.5 и «мощный» электромотор, совокупная отдача – свыше 300 л.с. Также ранее в компании сообщили, что в моторную гамму войдут рядные шестицилиндровые Skyactive-X и Skyactive-D (бензин и дизель соответственно) в сочетании с 48-вольтовым стартер-генератором.



Мировая премьера CX-60 пройдет 8 марта текущего года. Позже Мазда представит в Европе трехрядный кроссовер CX-80 (его же планируют продавать в Японии), а в Северной Америке появятся SUV «с широким кузовом» — CX-70 (пятиместный) и CX-90 (трехрядный). Все эти модели тоже относятся к престижной серии Large Product Group. Что же касается российского рынка, то для нас ни один из «статусных» кроссоверов Mazda пока не анонсирован.

