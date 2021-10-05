Новое поколение «шестёрки»: Mazda 6 может дебютировать в первой половине 2022 года

Ожидается, что во внешности новинки часть решений будет позаимствована у концепта Mazda Vision Coupe, который был представлен в рамках Токийского автосалона ещё в 2017 году.

Японский производитель представил нынешнюю Mazda 6 третьего поколения почти десятилетие назад – в 2012 году. В основу этого автомобиля лёг концепт Mazda Takeri, который показали в конце 2011-го. За прошедшее время модель пережила два серьёзных рестайлинга – в 2015-ом и 2018-ом. Сейчас компания активно работает над созданием Mazda 6 следующего поколения, однако официальных подробностей о новинке по-прежнему нет.



На фото: актуальная Mazda 6 (версия для японского рынка)

Напомним, в конце весны текущего года стало известно о том, что модель покидает рынки США и Канады (Штаты заодно лишают и кроссовера CX-3). Производство «четырёхдверок» для американцев прекратили минувшим летом, сейчас дилеры, вероятно, распродают машины, оставшиеся на складах.

Отметим, показатели Mazda 6 в США падают с 2016 года. В течение «ковидного» 2020-го марка реализовала 16 204 экземпляра, что на 24,7% меньше, чем годом ранее. В 2021-ом динамика пока положительная: с января по август клиенты купили 13 239 единиц, что на 25,9% больше, чем годом ранее. Сейчас седан по-прежнему есть на официальном сайте бренда в Штатах, его цена стартует с отметки 24 475 долларов (эквивалентно примерно 1,77 млн рублей по текущему курсу).



Однако на других рынках, в том числе и на домашнем, Mazda 6 по-прежнему будет присутствовать (кстати, американцы надеются, что седан нового поколения всё-таки позже доберётся и до них). Ранее предполагалось, что в начале следующего года японская компания уже запустит автомобиль четвёртой генерации в производство. Однако согласно свежим данным, которыми поделилось издание Spyder7, только презентация новинки пройдёт в первой половине 2022 года.



Ожидается, что со сменой поколений автомобиль переедет на новую заднеприводную платформу, кроме того, у следующей Mazda 6 будут иные пропорции (по сравнению с актуальной версией). Кстати, слухи об иной «тележке» появились ещё в 2017 году, правда, в компании их пока так и не подтвердили.

По предварительным данным, в моторную гамму новинки войдут новые рядные «шестёрки», в том числе 3,0-литровый дизель, входящий в состав мягкогибридной силовой установки (то есть двигатель работает в тандеме с 48-вольтовым электродовеском). Предполагается, что бензиновый шестицилиндровый мотор тоже будет в составе гибридной системы. Не исключено, что у модели будет ещё версия подключаемого гибрида, а также позже может появиться и полностью электрический вариант.



Как Kolesa.ru сообщал ранее, следующая Mazda 6 позаимствует часть решений по оформлению экстерьера у концепта Mazda Vision Coupe, который был представлен в 2017-ом на Токийском автосалоне. Ранее мы публиковали рендер седана четвёртой генерации, подготовленный дизайнером испанского издания motor.es. Судя по изображению, новая модель получит более крупную решётку радиатора, которая визуально будет объединена с иной головной оптикой более узкой формы. Хромированные элементы в оформлении, вероятно, оставят.

