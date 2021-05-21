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  • Mazda 6 покинет один из крупнейших рынков, прихватив с собой паркетник CX-3

Mazda 6 покинет один из крупнейших рынков, прихватив с собой паркетник CX-3

21.05.2021 118 0 0

Японская компания решила свернуть продажи двух моделей в Штатах, временно поредеет ее линейка и на канадском рынке. При этом позже крупная «четырехдверка» может вернуться – уже в новом статусе.

 

Офисы Мазды в США и Канаде одновременно объявили о том, что нынешний 2021 модельный год для седана Mazda 6 в этих странах будет последним. То же самое касается и компактного паркетника CX-3, но только в Штатах – канадцам кросс оставят. Машины импортные, производство «четырехдверки» для Северной Америки завершится грядущим летом, тогда же, видимо, перестанут выпускать CX-3 для США. Официальная причина отставки – меняющиеся предпочтения покупателей. Вообще, предпочтения эти меняются в сторону SUV, к коим относится и CX-3, но в Штатах этот кросс просто не востребован. При этом в Mazda отметили, что гордятся «характеристиками, дизайном, качеством и безопасностью» уходящих автомобилей. К слову, американский рынок скоро также покинут седаны Ford, Chevrolet и даже Kia.

Mazda 6
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Mazda 6
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Mazda 6
3 / 3

«Шестерка» в США продержалась почти двадцать лет. Согласно статистике CarSalesBase, лучшим годом для нее там стал 2004-й: тогда было реализовано 72 148 машин. А вот в 2020-м продано всего 16 204 штуки, и это на 25% меньше, чем в 2019-м. Для сравнения, Toyota Camry в прошлом году разошлась в Штатах тиражом в 294 348 экземпляров (-13%), результат Honda Accord – 199 458 штук (-25%), Hyundai Sonata – 76 997 единиц (-12%), Subaru Legacy – 27 240 штук (-22%). Ну а в Канаде в 2020-м Mazda продала и вовсе чуть более тысячи «шестерок».

Кроссовер Mazda CX-3 на американском рынке стартовал в 2015-м, в США пик на эту модель пришелся на 2016 год – 18 557 единиц. В прошлом году паркетник там обрел лишь 8335 владельцев, что почти вдвое меньше, чем в 2019-м. К примеру, дилеры Chevrolet реализовали 106 299 штук Trax (-9%; он же Tracker предыдущего поколения), а компакт Honda HR-V разошелся тиражом в 84 027 экземпляров (-15%). В Канаде этот кросс Мазды тоже не особо популярен – 5565 проданных в прошлом году машин (-49%).

Mazda CX-3
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Mazda CX-3
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Итого, после ухода Mazda 6 и CX-3 в Штатах марка временно останется с шестью моделями: это кроссоверы CX-30, CX-5 и CX-9, семейство Mazda 3 (хэтч и седан) и родстер MX-5 Miata, плюс там вот-вот стартует «зеленый» паркетник MX-30. В Канаде все то же самое, ну и еще CX-3, конечно. Временно – потому что, во-первых, в Америке скоро должны запустить производство нового кроссовера Мазды, созданного вместе с Тойотой (подробностей пока нет). Ну и, во-вторых, крупный седан все же может вернуться, но уже в новом статусе: по неофициальным данным, следующая «шестерка» окажется «премиумом» на заднеприводной платформе, а ее главными конкурентами станут BMW, Mercedes и Lexus. Новый седан ждут в 2022 году.

До России кроссовер CX-3 так и не добрался, а седан Mazda 6 с нашего рынка убирать вроде бы не планируют. Для РФ модель собирают во Владивостоке, в 2020-м в нашей стране продано 4645 единиц (-12%).

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