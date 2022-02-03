Mazda ускоряет разработку электромобилей: готовятся три модели на новой платформе

В июне прошлого года Mazda представила план развития до 2030 года под названием «Устойчивый зум-зум» (Sustainable Zoom-Zoom 2030), который предусматривает выход на рынок к 2025 году десяти гибридных и трёх полностью электрических моделей. По гибридным моделям Mazda тогда дала довольно подробный расклад: будут пять безрозеточных гибридов (в это число не входят мягкие 48-вольтовые гибриды, но входят модели с силовыми установками Toyota) и пять plug-in гибридов. Предполагалось, что все новинки ближайших трёх лет будут разработаны в рамках единой универсальной платформы Skyactiv Multi Solution Scalable Architecture и только после 2025 года появится отдельная платформа для электромобилей под называнием Skyactiv EV Scalable Architecture.
В рамках июньской презентации были показаны гибридные варианты платформы Skyactiv Multi Solution Scalable Architecture, но не были показаны электрические. Будущая электромобильная платформа Skyactiv EV Scalable Architecture была засвечена на единственной картинке с видом сверху, никаких подробностей о ней тогда не было.
Вчера британский журнал Auto Express сообщил, что по его данным, электромобильная платформа Skyactiv EV Scalable Architecture появится гораздо раньше 2025 года и что три ближайшие электрические новинки Mazda будут построены именно на ней, а не на общей с гибридными моделями универсальной «тележке». Британские коллеги утверждают, что электромобильная платформа Mazda будет иметь центральную, батарейную часть с болтовым креплением, что позволить легко варьировать величину колёсной базы и ёмкость батареи в привязке к тому или иному классу/типу автомобилей. Первый электромобиль нового поколения будет компактным, но с каким кузовом и какими характеристиками, пока секрет.
Согласно летним планам, электромобили должны составить только 25% объёма продаж Mazda к 2030 году, 75% останутся за различными гибридными моделями с ДВС. К 2050 году Mazda хочет стать полностью углерод-нейтральной компанией, то есть ДВС к тому времени, вероятно, умрут, но есть шанс на спасение в виде водорода и синтетического топлива, которые можно сжигать в ДВС и считать их при этом экологически чистыми. Синтетическим топливом сейчас активно занимается компания Porsche, водородными ДВС — компания Punch, а Mazda ведёт исследования по обоим направлениям.
Добавим, что в октябре прошлого года Mazda анонсировала пять новых кроссоверов, из которых один — компактный CX-50 — уже представлен и запущен в производство. Четыре других ещё официально не представлены, но среднеразмерный Mazda CX-60 с продольным расположением двигателя уже засвечен на неофициальных снимках.
В 2021 году компании Mazda, несмотря на глобальный дефицит микрочипов, удалось нарастить продажи: во всём мире она реализовала 1 287 548 автомобилей, на 3,6% больше, чем в 2020-м. В России тоже зафиксирован рост: в 2021 году продано 29 177 автомобилей Mazda, на 10,6% больше, чем годом ранее.
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