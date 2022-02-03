Mazda ускоряет разработку электромобилей: готовятся три модели на новой платформе

За последние месяцы многие компании скорректировали свои электромобильные планы, и Mazda не стала исключением. При этом она сохраняет намерение продлить жизнь ДВС на максимально возможный срок.

В июне прошлого года Mazda представила план развития до 2030 года под названием «Устойчивый зум-зум» (Sustainable Zoom-Zoom 2030), который предусматривает выход на рынок к 2025 году десяти гибридных и трёх полностью электрических моделей. По гибридным моделям Mazda тогда дала довольно подробный расклад: будут пять безрозеточных гибридов (в это число не входят мягкие 48-вольтовые гибриды, но входят модели с силовыми установками Toyota) и пять plug-in гибридов. Предполагалось, что все новинки ближайших трёх лет будут разработаны в рамках единой универсальной платформы Skyactiv Multi Solution Scalable Architecture и только после 2025 года появится отдельная платформа для электромобилей под называнием Skyactiv EV Scalable Architecture.



Plug-in гибридный вариант платформы Skyactiv Multi Solution Scalable Architecture

В рамках июньской презентации были показаны гибридные варианты платформы Skyactiv Multi Solution Scalable Architecture, но не были показаны электрические. Будущая электромобильная платформа Skyactiv EV Scalable Architecture была засвечена на единственной картинке с видом сверху, никаких подробностей о ней тогда не было.



Электромобильная платформа Skyactiv EV Scalable Architecture

Вчера британский журнал Auto Express сообщил, что по его данным, электромобильная платформа Skyactiv EV Scalable Architecture появится гораздо раньше 2025 года и что три ближайшие электрические новинки Mazda будут построены именно на ней, а не на общей с гибридными моделями универсальной «тележке». Британские коллеги утверждают, что электромобильная платформа Mazda будет иметь центральную, батарейную часть с болтовым креплением, что позволить легко варьировать величину колёсной базы и ёмкость батареи в привязке к тому или иному классу/типу автомобилей. Первый электромобиль нового поколения будет компактным, но с каким кузовом и какими характеристиками, пока секрет.



Согласно летним планам, электромобили должны составить только 25% объёма продаж Mazda к 2030 году, 75% останутся за различными гибридными моделями с ДВС. К 2050 году Mazda хочет стать полностью углерод-нейтральной компанией, то есть ДВС к тому времени, вероятно, умрут, но есть шанс на спасение в виде водорода и синтетического топлива, которые можно сжигать в ДВС и считать их при этом экологически чистыми. Синтетическим топливом сейчас активно занимается компания Porsche, водородными ДВС — компания Punch, а Mazda ведёт исследования по обоим направлениям.

Добавим, что в октябре прошлого года Mazda анонсировала пять новых кроссоверов, из которых один — компактный CX-50 — уже представлен и запущен в производство. Четыре других ещё официально не представлены, но среднеразмерный Mazda CX-60 с продольным расположением двигателя уже засвечен на неофициальных снимках.

В 2021 году компании Mazda, несмотря на глобальный дефицит микрочипов, удалось нарастить продажи: во всём мире она реализовала 1 287 548 автомобилей, на 3,6% больше, чем в 2020-м. В России тоже зафиксирован рост: в 2021 году продано 29 177 автомобилей Mazda, на 10,6% больше, чем годом ранее.

