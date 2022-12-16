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Кроссовер Mazda CX-50, который не сумел раскрутиться в США, получил новые мотор и прописку

16.12.2022 401 0 0

Относительно свежий паркетник начали производить в Китае. В плане дизайна такой SUV от версии для Америки не отличается, но при этом «поднебесная» модель крупнее, вдобавок ей положен двухлитровый «атмосферник», которого нет в Штатах. А еще кросс для КНР «в базе» имеет передний привод.

Паркетник Mazda CX-50 дебютировал в ноябре прошлого года, он изначально был объявлен моделью, созданной специально для Северной Америки. Массовый выпуск стартовал в США в январе 2022-го, на местный рынок кросс вышел в марте. Хитом CX-50 там так и не стал: за девять месяцев реализовано 18 266 единиц. Для сравнения, более компактный кроссовер Mazda CX-5 за аналогичный период разошелся тиражом 109 074 экземпляра (всего за 11 месяцев в США продано более 138 000 «пятерок»). В итоге, сделанные в Штатах Mazda CX-50 было решено продавать и в странах Латинской Америки (кросс уже можно заказать в Колумбии). А теперь модель анонсирована еще и в Китае, причем там будут доступны кроссоверы локального производства, за выпуск отвечает СП Mazda и Changan. Ну и, как водится, у «поднебесной» версии есть свои особенности.

Mazda CX-50 для Китая
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Mazda CX-50 для Китая
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Mazda CX-50 для Китая
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Китайский кросс выглядит так же, как американский, но при этом модель для КНР крупнее: длина увеличена на 66 мм до 4785 мм, высота равна 1638 мм, что на 25 мм больше по сравнению с братом. Ширина и колесная база не изменились – 1920 и 2815 мм соответственно. Внутри модель также повторила версию для Америки, разве что другими стали материалы отделки.

Mazda CX-50 для Китая

В США паркетник представлен с бензиновыми «атмосферником» 2.5 (190 л.с.) и турбомотором аналогичного объема (230 л.с.), там Mazda CX-50 бывает исключительно с полным приводом. А вот в Китае будут только атмосферные моторы Skyactiv-G, причем базовым назначен двигатель 2.0. Мощность еще не раскрыта. Впрочем, аналогичные движки положены и китайскому Mazda CX-5: на этом кроссовере мотор 2.0 выдает 155 л.с., отдача 2.5 – 195 л.с. Оба двигателя сочетаются с шестиступенчатым «автоматом». В Поднебесной CX-50 предложат не только с полным, но и с передним приводом (переднеприводная версия предусмотрена и для латиноамериканского SUV, экспортная модель пока доступна лишь с атмосферным 2.5). Позже в Китае и Штатах появится еще и гибридный паркетник.

Mazda CX-50 для Китая
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Mazda CX-50 для Китая
2 / 5
Mazda CX-50 для Китая
3 / 5
Mazda CX-50 для Китая
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Mazda CX-50 для Китая
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На данный момент СП Changan Mazda производит новый кроссовер в тестовом режиме, в продаже CX-50 появится в следующем году. Одновременно объявлено о том, что в будущем в Китае еще пропишутся «престижные» кроссоверы Mazda CX-70 и CX-90 (официально пока не представлены), которые сначала тоже были заявлены в качестве эксклюзива для Северной Америки. Возможность появления новинок Mazda в РФ также существует, но то речь о поставках по схеме параллельного импорта.

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1 комментарий
16.12.2022 17:17
wardadamor

Жeна подаpила кaпли, что каpдинaльнo yлyчшили наш сe/kc, он стaл в pази дольше, cтoяк кpепче, ощущения яpче и пpиятнeе. А жeна cтала pазвpатной и готовoй на все и opгa3мы крyтые. Это новый мир в сe/kce, жалею лишь что pаньшe не попpобовали! Cоветyю попpобовать хоть pаз в жизни, жeна покyпалa здeсь -------->> min.lc/konvoz

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