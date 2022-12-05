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  • Так и не ставший хитом кросс Mazda CX-50 обрёл передний привод и поехал покорять новые рынки

Так и не ставший хитом кросс Mazda CX-50 обрёл передний привод и поехал покорять новые рынки

05.12.2022 687 0 0

Первой страной за пределами Северной Америки, где появился паркетник, стала Колумбия. Позже кроссовер, как ожидается, доберется и до других латиноамериканских рынков. А еще SUV ждут в Китае – там, вероятно, будут продавать машины локального производства.

Кроссовер Mazda CX-50 представили в ноябре прошлого года, он был объявлен моделью, созданной специально для Северной Америки. Серийный выпуск стартовал в США в январе 2022-го: модель производят на новом заводе совместного предприятия Мазды и Тойоты в Хантсвилле (штат Алабама), где также делают паркетники Toyota Corolla Cross для американского рынка (при этом с моделью Тойоты у CX-50 мало общего). В Штатах поставки CX-50 клиентам начались в марте, и каких-то выдающихся результатов кросс там так и не продемонстрировал: всего по состоянию на 30 ноября было реализовано 18 266 единиц. Для сравнения, более компактный паркетник Mazda CX-5 в период с марта по ноябрь разошелся тиражом 109 074 экземпляров (всего за 11 месяцев в США продано 138 082 шт.), и даже CX-30 оказался популярнее (итог с марта по ноябрь – 42 359 шт., 11 месяцев – 48 510 шт.).

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В общем, связано ли это с результатами CX-50 или нет (кросс еще доступен в Канаде, однако там спрос совсем мизерный), но теперь машины производства США решено продавать за пределами Северной Америки: SUV уже доступен в Колумбии, а позже он, как ожидается, доберется и до других латиноамериканских стран (и не только, но об этом ниже).

Колумбийцам паркетник Mazda CX-50 предложен с единственным мотором – это бензиновый «атмосферник» 2.5 мощностью 188 л.с., который сочетается с шестиступенчатым «автоматом» (в Штатах модели еще положена 230-сильная «турбочетверка» аналогичного объема). Но если в США кроссовер по умолчанию полноприводный, то в Колумбии базовый кроссовер имеет передний привод.

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У экспортного кросса две комплектации. В арсенале версии Grand Touring (передний или полный привод) значатся светодиодная оптика, панорамная крыша, двухзонный климат-контроль, мультимедиа-система с 10-дюймовым экраном, камера заднего вида, семь подушек безопасности, адаптивный круиз-контроль, система удержания в полосе движения. В варианте Grand Touring LX (только полный привод) появляются безрамочное салонное зеркало, вентиляция передних кресел, камеры кругового обзора.

В Колумбии кроссовер Mazda CX-50 стоит примерно от 37 400 долларов, тогда как цена Mazda CX-5 там начинается где-то с 29 800 долларов.

Между тем «пятидесятый» ждут и в Китае: по информации местных СМИ, паркетник может дебютировать до конца декабря, для этой страны его, вероятно, будут производить локально. Возможность появления Mazda CX-50 в РФ тоже существует – речь, конечно, о поставках по схеме параллельного импорта.

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