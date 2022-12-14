Mazda подтвердила, что CX-90 будет подключаемым гибридом: новый тизер трёхрядного кроссовера

Компания Mazda поделилась своими планами касательно важнейших для неё рынков в октябре прошлого года: тогда стало известно о новом премиальном семействе, которое производитель обозначил как Large Product Group. В рамках проекта в 2022-2023 годах будет выпущено несколько новых кроссоверов. Один из них был представлен в марте текущего года: речь идёт о двухрядном паркетнике CX-60, который предназначен для Европы и Японии. Позже модельную линейку для этих рынков обещает пополнить трёхрядный SUV – CX-80 (его премьера ожидается в середине 2023-го).

Ещё пару кроссоверов с более широким кузовом Mazda готовит для клиентов из США и Канады (позже они могут отправиться и на другие рынки, если там на них будет спрос). Здесь речь идёт о CX-70 с двумя рядами сидений и большом трёхрядном CX-90. Как стало известно ранее, эти SUV будут базироваться на новой платформе с продольным расположением двигателя.

На фото: первый тизер Mazda CX-90

До премьеры «старшего брата» – Mazda CX-90 – осталось совсем немного времени, она намечена уже на следующий месяц. Эта модель окажется самым крупным кроссовером в новом премиальном семействе бренда. Первый тизер новинки производитель опубликовал в середине прошлого месяца: на изображении была видна часть кузова с колёсной аркой, капотом и декоративным элементом, который говорит о том, что в качестве «начинки» будет использоваться рядный шестицилиндровый двигатель. Тогда же в компании отметили, что CX-90 получит новый красный цвет, созданный специально для моделей премиальной линейки.



Новый тизер Mazda CX-90

Теперь появился второй тизер трёхрядного SUV Mazda. С его помощью компания подтвердила также и другое предположение касательно техники: то, что у CX-90 будут не только варианты с рядными «шестёрками», но и подзаряжаемый гибрид. На фото видно, что соответствующий шильдик – e-Skyactiv PHEV – расположен на багажной двери кроссовера. Производитель отметил, что такой CX-90 оснастят «совершенно новой силовой установкой e-Skyactiv, настроенной специально для североамериканского рынка».



Официальных данных об этой системе пока нет, однако по предварительным данным, у неё будет немало общего с гибридной установкой старосветского кроссовера CX-60. Напомним, в её основе лежит четырёхцилиндровый бензиновый двигатель объёмом 2,5 литра, который работает в тандеме с электромотором. Совокупная мощность составляет 327 л.с., а максимальный крутящий момент – 500 Нм.

На фото: актуальный кроссовер Mazda CX-9 (версия для американского рынка)

На новом тизере Mazda CX-90 также видна часть кормы и горизонтально вытянутый задний фонарь. Ещё не в фокусе находится человек, который держит зарядный кабель: судя по снимку, разъём для «электрозаправки» батареи системы PHEV у новинки находится на пассажирской стороне.



Не исключено, что на американском рынке Mazda CX-90 придёт на смену актуальному кроссоверу Mazda CX-9. Хотя есть шанс, что они будут продаваться параллельно, ведь CX-5 остался после выхода на рынок CX-50. Предполагается, что новый трёхрядный кроссовер доберётся до дилеров в США во втором полугодии 2023-го.