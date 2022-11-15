Новинки ×
  • Mazda готовится к скорому дебюту трёхрядного кроссовера: первый тизер CX-90

Mazda готовится к скорому дебюту трёхрядного кроссовера: первый тизер CX-90

15.11.2022 85 0 0

Премьера новинки японской марки, предназначенной для американского рынка, намечена на январь 2023 года. В компании подтвердили, что SUV получит рядный шестицилиндровый двигатель.

 

Mazda ещё в октябре прошлого года рассказала о своих планах касательно важнейших для бренда рынков: речь идёт о новом премиальном семействе, которое в компании обозначили как Large Product Group. Так, в течение 2022-2023 годов поклонникам японского бренда пообещали сразу несколько новых кроссоверов. Для Европы и домашнего рынка подготовили двухрядный паркетник CX-60 (он был представлен в начале марта текущего года), ещё позже здесь модельную линейку пополнит трёхрядный SUV – CX-80 (дебют, вероятно, пройдёт в середине следующего года).

Логотип Mazda у CX-60

А для клиентов из США и Канады в Mazda подготовили пару кроссоверов с более широким кузовом: CX-70 с двумя рядами сидений и большой CX-90 – с тремя рядами сидений. Как Kolesa.ru сообщал ранее, эти автомобили будут базироваться на новой платформе с продольным расположением двигателя. Предполагается, что «широкие» американские SUV в дальнейшем будут поставляться и на другие рынки: туда, где на подобные автомобили будет спрос.

Тизер Mazda CX-90

Mazda CX-90 окажется самым крупным автомобилем в новом премиальном семействе моделей марки. Сегодня японский производитель показал первый тизер будущей новинки: на снимке видна часть кузова с колёсной аркой, капотом и декоративным элементом, очевидно, демонстрирующим то, что в качестве «начинки» будет использоваться рядный шестицилиндровый двигатель: теперь производитель официально это подтвердил. Других подробностей о технике пока нет. В компании также отметили, что большой кроссовер получит новый красный цвет, «специально разработанный для машин премиальной линейки».

На фото: Mazda CX-9 (версия для американского рынка)

По предварительным данным, у Mazda CX-90, вероятно, будут гибридные версии, в том числе подключаемый гибрид, ведь японский производитель намерен электрифицировать всю свою модельную линейку к 2030 году. Правда, не обязательно, что такие варианты в основу получат именно рядную «шестёрки», это может быть и четырёхцилиндровый мотор (подобная система анонсировалась ещё в 2019 году).

Предполагается, что Mazda CX-90 придёт на смену актуальному кроссоверу Mazda CX-9. Отметим, по данным сайта Carsalesbase, по итогам прошлого года результаты этого SUV в США выросли на 24,8% до 34 493 экземпляров. В текущем году у модели отрицательная динамика – за первые десять месяцев американцы купили 26 860 машин, что на 13,8% меньше, чем в январе-октябре 2021-го.

Вместе с первым тизером компания сегодня опубликовала и время премьеры Mazda CX-90: новинка дебютирует в январе 2023 года, в продаже модель появится позже, скорее всего, как автомобиль 2024 модельного года. Вероятно, до премьеры появятся новые изображения будущего трёхрядного SUV, предназначенного для американского рынка.

Тем временем, продажи первенца премиум-линейки Large Product Group – двухрядного кроссовера Mazda CX-60 – уже стартовали в Европе. Первые автомобили добрались до покупателей в июне, а в целом за первые четыре месяца присутствия на старосветском рынке (пока есть данные только по сентябрь включительно) модель разошлась тиражом в 3863 экземпляра.

кроссовер США авторынок новинки Mazda Mazda CX-90 Mazda CX-9

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Популярные вопросы Я объехал яму или препятствие через сплошную: могут ли лишить прав? Выезд на встречную полосу через сплошную – это всегда нарушение. Но наказание за него все же сильно различается в зависимости от обстоятельств. Давайте разберем одну из самых распространенны... 798 0 1 14.11.2022
Статьи / Тесты Девяносто девять тайн: проверь, что ты знаешь о ВАЗ-21099 Каких-то тридцать лет назад ВАЗ-21099 был символом престижа и настоящим автомобилем мечты жителей новообразованных государств, возникших в рамках СНГ на обломках той самой страны, в которой... 2318 8 3 12.11.2022
Статьи / Ремонт и обслуживание Индекс воздушного фильтра: откат цен на запчасти, никакого дефицита и шквал подделок Курс рубля за последние месяцы стабилизировался на относительно комфортном для импортеров уровне. Последовали ли за ним цены на запасные части и расходники? В целом – да, причем цены на  нек... 1921 2 1 09.11.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Haval Dargo против Mitsubishi Outlander: собака лает, чужестранец идет В дилерском центре Haval на юге Москвы жизнь кипит: покупатели разглядывают машины, общаются с менеджерами и подписывают какие-то бумаги. Пока я ждал выдачи тестового Dargo, такой же кроссов... 16166 7 205 13.09.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор от Mercedes, эмблема от Renault, сборка от Dacia: тест-драйв европейского Logan 1,0 Казалось бы, что нового можно рассказать про Renault Logan второго поколения, известный каждому российскому таксисту, что называется, вдоль и поперёк? Однако конкретно в этом автомобиле есть... 13477 10 41 13.08.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Geely Coolray против Haval Jolion: бесплатный сыр? Если бы! Хотите купить сегодня  машину с полноценной гарантией, в кредит по адекватной ставке, без диких дилерских накруток? Сейчас это та еще задачка, ведь полноценную цепочку «представительство – з... 10542 26 30 10.08.2022
Обсуждаемое
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
Больше
Change privacy settings