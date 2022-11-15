Mazda готовится к скорому дебюту трёхрядного кроссовера: первый тизер CX-90

Mazda ещё в октябре прошлого года рассказала о своих планах касательно важнейших для бренда рынков: речь идёт о новом премиальном семействе, которое в компании обозначили как Large Product Group. Так, в течение 2022-2023 годов поклонникам японского бренда пообещали сразу несколько новых кроссоверов. Для Европы и домашнего рынка подготовили двухрядный паркетник CX-60 (он был представлен в начале марта текущего года), ещё позже здесь модельную линейку пополнит трёхрядный SUV – CX-80 (дебют, вероятно, пройдёт в середине следующего года).

Логотип Mazda у CX-60

А для клиентов из США и Канады в Mazda подготовили пару кроссоверов с более широким кузовом: CX-70 с двумя рядами сидений и большой CX-90 – с тремя рядами сидений. Как Kolesa.ru сообщал ранее, эти автомобили будут базироваться на новой платформе с продольным расположением двигателя. Предполагается, что «широкие» американские SUV в дальнейшем будут поставляться и на другие рынки: туда, где на подобные автомобили будет спрос.



Тизер Mazda CX-90

Mazda CX-90 окажется самым крупным автомобилем в новом премиальном семействе моделей марки. Сегодня японский производитель показал первый тизер будущей новинки: на снимке видна часть кузова с колёсной аркой, капотом и декоративным элементом, очевидно, демонстрирующим то, что в качестве «начинки» будет использоваться рядный шестицилиндровый двигатель: теперь производитель официально это подтвердил. Других подробностей о технике пока нет. В компании также отметили, что большой кроссовер получит новый красный цвет, «специально разработанный для машин премиальной линейки».



На фото: Mazda CX-9 (версия для американского рынка)

По предварительным данным, у Mazda CX-90, вероятно, будут гибридные версии, в том числе подключаемый гибрид, ведь японский производитель намерен электрифицировать всю свою модельную линейку к 2030 году. Правда, не обязательно, что такие варианты в основу получат именно рядную «шестёрки», это может быть и четырёхцилиндровый мотор (подобная система анонсировалась ещё в 2019 году).



Предполагается, что Mazda CX-90 придёт на смену актуальному кроссоверу Mazda CX-9. Отметим, по данным сайта Carsalesbase, по итогам прошлого года результаты этого SUV в США выросли на 24,8% до 34 493 экземпляров. В текущем году у модели отрицательная динамика – за первые десять месяцев американцы купили 26 860 машин, что на 13,8% меньше, чем в январе-октябре 2021-го.



Вместе с первым тизером компания сегодня опубликовала и время премьеры Mazda CX-90: новинка дебютирует в январе 2023 года, в продаже модель появится позже, скорее всего, как автомобиль 2024 модельного года. Вероятно, до премьеры появятся новые изображения будущего трёхрядного SUV, предназначенного для американского рынка.



Тем временем, продажи первенца премиум-линейки Large Product Group – двухрядного кроссовера Mazda CX-60 – уже стартовали в Европе. Первые автомобили добрались до покупателей в июне, а в целом за первые четыре месяца присутствия на старосветском рынке (пока есть данные только по сентябрь включительно) модель разошлась тиражом в 3863 экземпляра.