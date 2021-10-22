Авторынок ×
  • Стильный, но не очень успешный кроссовер Mazda CX-3 уходит в отставку без наследника

Стильный, но не очень успешный кроссовер Mazda CX-3 уходит в отставку без наследника

22.10.2021 248 0 0

Производство японского субкомпактного паркетника прекратится в декабре.

 

Младший SUV компании Mazda дебютировал в 2014 году на автосалоне в Лос-Анджелесе, хотя главным рынком сбыта для этой модели стала Европа — здесь в то время как раз начался бум на меленькие паркетники. Увы, несмотря на яркий дизайн, хитом CX-3 не стал: пик продаж в Европе, по данным ресурса CarSalesBase, пришёлся на доковидный 2019 год, когда было реализовано 61 962 экземпляра, в то время как Volkswagen T-Roc разошёлся тиражом 207 976 шт.

С января по август этого года европейские продажи Mazda CX-3 составили 15 551 шт., Volkswagen T-Roc — 132 741 шт. Для сравнения дадим показатели ещё нескольких конкурентов: Peugeot 2008 — 126 728 шт., Renault Captur — 113 333 шт., Ford Puma — 105 857 шт., Volkswagen T-Cross — 91 273 шт., Hyundai Kona — 73.843 шт.

Что помешало CX-3 достичь лучших показателей, не очень понятно: возможно, тесноватый, не самый практичный салон и отсутствие даунсайзинговых малокубатурных моторов. Например, в Германии модель сейчас предлагается только с 2,0-литровым бензиновым «атмосферником», а 1,5-литровый дизель «выпилили» из-за слишком строгих европейских экологических норм. В Россию, к слову, Mazda CX-3 официально никогда не поставлялся, хотя многие поклонники японской марки его очень ждали.

По данным испанского журнала Motor.es, производство Mazda CX-3 в Японии завершится до Нового года и европейские дилеры уже получили уведомление о скором прекращении заказов. С североамериканского рынка модель ушла ещё весной этого года.

Нового CX-3 у Mazda не будет: ранее в этом месяце японская компания поделилась своими планами относительно расширения SUV-линейки и расширение это пойдёт вверх, а не вниз (заявлены модели с индексами CX-50, CX-60, CX-70, CX-80 и CX-90), с акцентом на премиальность в связке с новой платформой с продольным расположением силового агрегата.

Тем, кто захочет купить небольшой кроссовер, дилеры Mazda после отставки CX-3 будут предлагать чуть более крупный кроссовер CX-30 и компактное кросс-купе Mazda MX-30, у которого, к слову, в следующем году появится plug-in гибридная версия с маленьким роторно-поршневым двигателем.

кроссовер авторынок Mazda Mazda CX-3

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Шины и диски Говорят, что нешипованные шины «прилипают» ко льду, но как? Изучаем их резиновую смесь Каждую осень в сети вновь и вновь вспыхивают холивары: что же на самом деле лучше, «липучки» или «шипучки», в смысле, фрикционные зимние шины или шипованные? У обоих типов зимних шин есть не... 1146 5 1 22.10.2021
Статьи / Авто с пробегом Volvo S80 I с пробегом: опасная ржавчина чашек и экзотическая электрика S80, S60 и XC90 первого поколения – последние модели, сделанные шведами в рамках своей технологической независимости. Потом наступила «фордовская» эра, а затем и китайская. Есть ли ещё S... 1251 0 1 20.10.2021
Статьи / Авто недели Приличный мотор, автомат и независимые подвески: стоит ли покупать Kia Spectra I за 350 тысяч Цены и на новые, и на подержанные машины бьют рекорды, а потребность многих в дешевом автомобиле на каждый день никуда не исчезает. Как мы уже неоднократно говорили, выходов в сложившейся си... 2771 3 2 20.10.2021

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Синий салон, идеальные тормоза и 68 сил: опыт владения ИЖ-Комби 1988 с пробегом 3000 км История обретения этого автомобиля – типичная история «капсулы времени», хоть авто-мелодраму снимай для кинотеатра в Радиатор-Спрингс! Машина, обнаруженная в гараже с заваренными воротами, с... 60357 8 33 10.06.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Изогнутый дисплей, 10 ступеней АКП и 6,6 секунды до 100: тест обновлённого Cadillac Escalade «Когда нефть на планете подойдет концу, последние выжатые из нее капли бензина сгорят в V12. Спорим?». Давным-давно мне посчастливилось побывать в Германии на юбилее 12-цилиндрового мотора B... 29867 9 4 25.06.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Баланс, доброта и гидромеханический Aisin: тест-драйв Audi A3 Sedan 2021 Кажется, я начал понимать, почему у нас не очень ценят компактные, но вполне приличные автомобили: их надо распробовать. Один день тест-драйва – это слишком мало для того, чтобы понять, чем... 26170 6 21 24.06.2021
Обсуждаемое
78 Седан С Лады Весты на Е-класс: опыт владения Mercedes W211
62 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
50 Авторынок Обрушение Xray и полная картина бедствия: чем закончился для Автоваза 2020 год?
Больше
Change privacy settings