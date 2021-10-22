Стильный, но не очень успешный кроссовер Mazda CX-3 уходит в отставку без наследника

Младший SUV компании Mazda дебютировал в 2014 году на автосалоне в Лос-Анджелесе, хотя главным рынком сбыта для этой модели стала Европа — здесь в то время как раз начался бум на меленькие паркетники. Увы, несмотря на яркий дизайн, хитом CX-3 не стал: пик продаж в Европе, по данным ресурса CarSalesBase, пришёлся на доковидный 2019 год, когда было реализовано 61 962 экземпляра, в то время как Volkswagen T-Roc разошёлся тиражом 207 976 шт.

С января по август этого года европейские продажи Mazda CX-3 составили 15 551 шт., Volkswagen T-Roc — 132 741 шт. Для сравнения дадим показатели ещё нескольких конкурентов: Peugeot 2008 — 126 728 шт., Renault Captur — 113 333 шт., Ford Puma — 105 857 шт., Volkswagen T-Cross — 91 273 шт., Hyundai Kona — 73.843 шт.



Что помешало CX-3 достичь лучших показателей, не очень понятно: возможно, тесноватый, не самый практичный салон и отсутствие даунсайзинговых малокубатурных моторов. Например, в Германии модель сейчас предлагается только с 2,0-литровым бензиновым «атмосферником», а 1,5-литровый дизель «выпилили» из-за слишком строгих европейских экологических норм. В Россию, к слову, Mazda CX-3 официально никогда не поставлялся, хотя многие поклонники японской марки его очень ждали.



По данным испанского журнала Motor.es, производство Mazda CX-3 в Японии завершится до Нового года и европейские дилеры уже получили уведомление о скором прекращении заказов. С североамериканского рынка модель ушла ещё весной этого года.



Нового CX-3 у Mazda не будет: ранее в этом месяце японская компания поделилась своими планами относительно расширения SUV-линейки и расширение это пойдёт вверх, а не вниз (заявлены модели с индексами CX-50, CX-60, CX-70, CX-80 и CX-90), с акцентом на премиальность в связке с новой платформой с продольным расположением силового агрегата.



Тем, кто захочет купить небольшой кроссовер, дилеры Mazda после отставки CX-3 будут предлагать чуть более крупный кроссовер CX-30 и компактное кросс-купе Mazda MX-30, у которого, к слову, в следующем году появится plug-in гибридная версия с маленьким роторно-поршневым двигателем.

