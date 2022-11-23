Mazda намекнула на MX-5 нового поколения и ускоряет электрификацию модельного ряда

Компания Mazda внесла очередные коррективы в стратегию своего развития, после чего эта стратегия стала более размытой, так как исчезли некоторые ключевые показатели. Будущее спорткара Mazda MX-5 тоже пока представляется неясным, но оно точно есть.

Последние несколько лет Mazda находится в творческом поиске и пытается максимально органично вписаться в быстро меняющиеся реалии глобального рынка. В 2019 году японская компания взяла курс на премиум-сегмент, в 2021 году представила план электрификации Sustainable Zoom-Zoom 2030. Также в 2021 году приоритетным направлением модельного ряда стали кроссоверы, новую Mazda 6 отменили, в США полный привод для SUV-линейки стал обязательным, чтобы дать бой Subaru, а вот премиум-мантра в последних релизах компании встречается всё реже…

Во вчерашней презентации «обновлённого среднесрочного плана развития» нет конкретного числа гибридных и электрических моделей, которые компания Mazda хочет вывести на мировой рынок до 2030 года, но целевая доля «электричек» в структуре продаж к 2030 году теперь составляет не 25%, как было в плане образца 2021 года, а 25-40%, то есть появился довольно большой люфт. Массовый выход электромобилей Mazda на мировой рынок состоится только после 2028 года, в их числе, скорее всего, будет и новая Mazda 6, но не отменённая «углеводородная», а полностью электрическая. К 2050 году Mazda по-прежнему хочет стать полностью углерод-нейтральной компанией, при этом все её заводы должны стать углерод-нейтральными уже в 2035 году.



В финале презентации Mazda показала новый компактный спорткар — скорее всего, это MX-5 пятого поколения. Нынешнее четвёртое поколение Mazda MX-5 дебютировало в 2014 году, переемник на подходе, фотошпионы уже даже поймали в объектив первые тестовые прототипы, но пока в старых кузовах. Весной глава отдела разработок Mazda Europe Йоахим Кунц в интервью британскому журналу Autocar сообщил, что Mazda никогда не расстанется с моделью MX-5 и пронесёт её сквозь века. Также Кунц сообщил, что жизненный цикл каждого поколения MX-5 составляет около десяти лет, то есть пятое поколение действительно уже разрабатывается. Новый спорткар, как и предшественники, получит полностью уникальную платформу, вот только Кунц говорил, что ДВС и задний привод сохранятся, а машина из вчерашней презентации, скорее всего, электрическая.

Противоречия здесь нет, компании ничто не мешает выпустить на рынок новую MX-5 с разными типами силовых установок, как и с разными типами кузовов. На нескольких кадрах презентации мелькает новая уникальная платформа с Х-образным верхнем хребтом и Т-образной батареей под ним, при этом купол в передней части намекает на возможность установки коробки передач, которая, разумеется, идёт в комплекте с бензиновым двигателем. В общем, Mazda интригует, будем ждать дальнейших подробностей.

