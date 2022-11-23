Бизнес ×
  • Mazda намекнула на MX-5 нового поколения и ускоряет электрификацию модельного ряда

Mazda намекнула на MX-5 нового поколения и ускоряет электрификацию модельного ряда

23.11.2022 167 0 0

Компания Mazda внесла очередные коррективы в стратегию своего развития, после чего эта стратегия стала более размытой, так как исчезли некоторые ключевые показатели. Будущее спорткара Mazda MX-5 тоже пока представляется неясным, но оно точно есть.

 

Последние несколько лет Mazda находится в творческом поиске и пытается максимально органично вписаться в быстро меняющиеся реалии глобального рынка. В 2019 году японская компания взяла курс на премиум-сегмент, в 2021 году представила план электрификации Sustainable Zoom-Zoom 2030. Также в 2021 году приоритетным направлением модельного ряда стали кроссоверы, новую Mazda 6 отменили, в США полный привод для SUV-линейки стал обязательным, чтобы дать бой Subaru, а вот премиум-мантра в последних релизах компании встречается всё реже…

Во вчерашней презентации «обновлённого среднесрочного плана развития» нет конкретного числа гибридных и электрических моделей, которые компания Mazda хочет вывести на мировой рынок до 2030 года, но целевая доля «электричек» в структуре продаж к 2030 году теперь составляет не 25%, как было в плане образца 2021 года, а 25-40%, то есть появился довольно большой люфт. Массовый выход электромобилей Mazda на мировой рынок состоится только после 2028 года, в их числе, скорее всего, будет и новая Mazda 6, но не отменённая «углеводородная», а полностью электрическая. К 2050 году Mazda по-прежнему хочет стать полностью углерод-нейтральной компанией, при этом все её заводы должны стать углерод-нейтральными уже в 2035 году.

В финале презентации Mazda показала новый компактный спорткар — скорее всего, это MX-5 пятого поколения. Нынешнее четвёртое поколение Mazda MX-5 дебютировало в 2014 году, переемник на подходе, фотошпионы уже даже поймали в объектив первые тестовые прототипы, но пока в старых кузовах. Весной глава отдела разработок Mazda Europe Йоахим Кунц в интервью британскому журналу Autocar сообщил, что Mazda никогда не расстанется с моделью MX-5 и пронесёт её сквозь века. Также Кунц сообщил, что жизненный цикл каждого поколения MX-5 составляет около десяти лет, то есть пятое поколение действительно уже разрабатывается. Новый спорткар, как и предшественники, получит полностью уникальную платформу, вот только Кунц говорил, что ДВС и задний привод сохранятся, а машина из вчерашней презентации, скорее всего, электрическая.

Противоречия здесь нет, компании ничто не мешает выпустить на рынок новую MX-5 с разными типами силовых установок, как и с разными типами кузовов. На нескольких кадрах презентации мелькает новая уникальная платформа с Х-образным верхнем хребтом и Т-образной батареей под ним, при этом купол в передней части намекает на возможность установки коробки передач, которая, разумеется, идёт в комплекте с бензиновым двигателем. В общем, Mazda интригует, будем ждать дальнейших подробностей.

родстер спортивные авто электромобиль новинки бизнес Mazda Mazda MX-5

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Практика Что такое универсальный, ремонтный и спортивный катализаторы и стоит ли их устанавливать Среди множества рекламных предложений по удалению катализатора попадаются и другие: в них автолюбителям предлагают не простое удаление катализатора, а его замену на универсальный, ремонтный... 137 0 0 23.11.2022
Статьи / Практика Нужно ли прогревать автомобиль перед поездкой зимой: разбираемся подробно В моем личном рейтинге дискуссионных и провокационных тем статьи «как надо прогревать машину зимой» занимают почетное первое место по количеству несуразностей, ошибок и прочих недостатков. Т... 956 1 2 22.11.2022
Статьи / Авто и технологии Совсем как русское: путь масла от скважины до потребителя своими глазами Два опытных блогера-путешественника, Алексей Жирухин и Сергей Лысенко, в рамках увлекательного четырнадцатидневного турне длиной в 12 000 км узнают весь путь получения масла – от скважины до... 481 0 3 22.11.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Haval Dargo против Mitsubishi Outlander: собака лает, чужестранец идет В дилерском центре Haval на юге Москвы жизнь кипит: покупатели разглядывают машины, общаются с менеджерами и подписывают какие-то бумаги. Пока я ждал выдачи тестового Dargo, такой же кроссов... 17203 7 205 13.09.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор от Mercedes, эмблема от Renault, сборка от Dacia: тест-драйв европейского Logan 1,0 Казалось бы, что нового можно рассказать про Renault Logan второго поколения, известный каждому российскому таксисту, что называется, вдоль и поперёк? Однако конкретно в этом автомобиле есть... 13961 10 41 13.08.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Geely Coolray против Haval Jolion: бесплатный сыр? Если бы! Хотите купить сегодня  машину с полноценной гарантией, в кредит по адекватной ставке, без диких дилерских накруток? Сейчас это та еще задачка, ведь полноценную цепочку «представительство – з... 11041 26 30 10.08.2022
Обсуждаемое
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
Больше
Change privacy settings