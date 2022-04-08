Mazda определилась с будущим MX-5: спорткар сохранит классическую компоновку

Культовая Mazda MX-5, она же Miata, не падёт жертвой кроссоверов, как это случилось с другими легковушками Mazda, и в новом поколении сохранит свои главные технические особенности — задний привод и ДВС.

Нынешнее четвёртое по счёту поколение Mazda MX-5 выпускается с 2015 года (премьера состоялась в 2014-м) и западные СМИ, обожающие эту машину, всё чаще задаются вопросом о том, что же будет со спорткаром дальше. Тревогу вызывают недавние новости об отмене следующего поколения Mazda 6 и соответственно крупного мощного купе на его базе, о котором многие маздоводы давно мечтали, — неужели и MX-5 окажется не у дел в новой политике Mazda, нацеленной на кроссоверы и электромобили? Оказывается, нет: тот же человек, от которого мы узнали о сворачивании проекта новой «шестёрки», — глава отдела разработок Mazda Europe Йоахим Кунц — в интервью британскому журнал Autocar заявил, что будущему MX-5 ничто не угрожает, и что этот спорткар останется в модельном ряду Mazda буквально «навеки».

Нынешняя Mazda MX-5 предлагается в кузовах родстер и тарга (обозначается литерами RF) с бензиновыми атмосферными моторами Skyactiv-G объёмом 1,5 л (132 л.с.) и 2,0 л (184 л.с.). Коробка передач — 6-ступенчатая «механика» либо 6-ступенчатый гидромеханический «автомат» (доступен не на всех рынках).

Более того, Кунц дал понять, что в следующем поколении MX-5 сохранит ключевые особенности своих предшественников — компактные размеры, лёгкий кузов и классическую компоновку с ДВС. Когда ждать новое поколение? Точного ответа нет: Кунц сообщил, что Mazda считает нормальным 10-летний жизненный цикл каждого поколения спорктара — стало быть, «пятый» MX-5 можно ждать ориентировочно в 2024 году либо позже.



Актуальная Mazda MX-5

Новый MX-5 сохранит собственную уникальную платформу, а не переедет на новую модульную «тележку» Skyactiv Multi Solution Scalable Architecture с продольным расположением силового агрегата, первым носителем которой стал среднеразмерный кроссовер CX-60. Эта платформа рассчитана на довольно крупные машины, а компактные модели, нынешние и будущие, имеют поперечное расположенный ДВС и базовый передний привод, что для MX-5 неприемлемо.



Актуальная Mazda MX-5

Тем не менее мы не зря выше взяли слово «навеки» в кавычки, потому что, согласно представленному летом прошлого года плану развития Mazda, к 2050 году японская компания хочет стать полностью углерод-нейтральной, а это значит, что к тому времени MX-5 либо станет электромобилем либо перейдёт на водородный ДВС. Второй вариант действительно смог бы пронести изначальную концепцию MX-5 сквозь века, но Mazda пока ничего на заявляла о своих разработках в этой области, хотя тема водородных ДВС в автопроме сегодня набирает обороты.



Актуальная Mazda MX-5

Добавим, что нынешнее поколение Mazda MX-5, несмотря на почтенных возраст, хорошо продаётся. В США, по данным ресурса CarSalesBase, в прошлом году Miata разошлась тиражом 10 547 шт. (+20% по сравнению с 2020 годом) — это лучший показатель в своём классе и среди спорткаров-иномарок, то есть даже Porsche 911 продавался в США в 2021 году хуже — 10 042 шт. В Европе Mazda MX-5 тоже чувствует себя неплохо: в прошлом году реализовано 6861 шт. (+20%), в сегменте спорткаров здесь лучше продавались только Porsche 911 (15 705 шт.) и BMW Z4 (7571 шт.). В России Mazda MX-5 на данный момент официально не представлена.

