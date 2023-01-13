Возвращение РПД: представлено гибридное кросс-купе Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV

Mazda прекратила выпуск роторных двигателей в 2012 году вместе с купе RX-8, но не бросила их разработку и пыталась найти им новое применение в гибридных силовых установках, в 2014 году был представлен прототип на базе хэтчбека Mazda Demio (в нём 330-кубовый РПД располагался под полом багажника), а серийный гибрид дебютировал сегодня в рамках автосалона в Брюсселе, он получил длинное имя Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV.

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Plug-in гибридная версия e-Skyactiv R-EV стала третьей в линейке кросс-купе MX-30 после полностью электрической и бензиновой с мягкогибридным довеском. Новая версия — это range extender гибрид последовательного типа: электромотор, генератор и РПД скомпонованы спереди под капотом в один блок шириной 840 мм, они соосны, но при этом Mazda утверждает, что РПД механически не связан напрямую с передними ведущими колёсами, а только крутит генератор, тот вырабатывает электричество и запасает его в интегрированной в пол кузова батарее ёмкостью 17,8 кВт·ч.



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Колёса вращает только электромотор, его максимальная отдача больше, чем у чисто электрической версии e-Skyactiv EV, — 125 кВт (170 л.с.) и 260 Нм против 107 кВт (145 л.с.) и 241 Нм. До 100 км/ч версия R-EV разгоняется за 9,1 с (EV — за 9,7 с), максимальная скорость в обоих случаях ограничена на отметке 140 км/ч. В чисто электрическом режиме plug-in гибрид с полностью заряженной батареей может проехать 85 км по циклу WLTP, запас хода в гибридном режиме благодаря 50-литровому топливному баку превышает 600 км.



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В гибридном режиме РПД подключается автоматически по команде электроники, но есть режим Charge, в котором РПД будет поддерживать заданный водителем уровень заряда батареи. Если задан высокий или максимальный уровень, то двигатель Ванкелся будет молотить практически постоянно, снижая экологический эффект от всей мудрёной конструкции силовой установки. Предполагается, что добросовестный владелец будет всё же регулярно заряжать батарею от внешнего источника. Между тем в машине есть полноценная бытовая розетка на 220 В и 1500 Вт, то есть Mazda может заряжать не только себя, но и, например, небольшую уличную дискотеку...



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Характеристики генератора и РПД в гибриде последовательно типа потребителя вообще не должны волновать — на максимальную скорость они, как говорится, не влияют, но Mazda всё же раскрыла базовые параметры двигателя 8C: радиус ротора — 120 мм, ширина — 76 мм, впрыск топлива — непосредственный, степень сжатия — 11,9:1, есть система рециркуляции отработавших газов, сажевый фильтры и каталитический нейтрализатор, чтобы РПД соответствовал актуальным экологическим нормам. Максимальная отдача — 55 кВт (75 л.с.) при 4700 об/мин и 116 Нм при 4000 об/мин, то есть агрегат по меркам РПД довольно «тихоходный».



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Кросс-купе с РПД имеет собственную эмблему в виде ротора — её можно увидеть на передних крыльях, а также в салоне на подголовниках сидений и напольных ковриках. Других заметных отличий у plug-in гибридной версии нет. Главным рынком сбыта Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV будет Европа, продажи новинки здесь начнутся ближайшим летом, минимальная цена в Германии — 35 990 евро.



Для компании Mazda возвращение РПД — это не только фактор престижа, но и вполне рабочая перспективная технология, особенно в связи с бурным развитием в Европе водородной энергетики и водородных ДВС. Адаптировать РПД под водород гораздо проще, чем традиционный поршневой ДВС, — более того, именно водород избавляет двигатель Ванкеля от многих неприятных особенностей работы, возникающих при использовании жидкого топлива. В общем, при хорошем раскладе у нового РПД может быть долгая и счастливая жизнь.

