Новая Mazda CX-5: первые изображения

Компактный кроссовер СХ-5 был впервые представлен в сентябре 2011 года на Франкфуртском автосалоне, став серийной версией концепта Minagi, продемонстрированного в марте того же года. В конце 2016 года состоялась премьера второй генерации паркетника, а спустя 5 лет она получила рестайлинг. Уже давно пришло время для смены поколений, и в начале этой недели на дорогах были замечены первые тестовые образцы, благодаря чему у нас есть возможность рассмотреть все основные особенности его внешнего вида.

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На первый взгляд, по пропорциям новая CX-5 практически идентична нынешней модели: здесь такая же форма бокового остекления, достаточно длинный передний свес и относительно короткий задний. При этом дверные панели полностью новые, что видно по иному расположению дверных ручек. Сами ручки также новые и визуально идентичны устанавливаемым на старшие кроссоверы бренда. Пластика боковин станет более простой, вместо пары разнонаправленных выштамповок появится одна горизонтальная, чуть менее ярко выраженная и расположенная вдоль поясной линии. Получается, что кузовные панели практически все новые, даже лючок бензобака на заднем левом крыле станет круглым. На шпионских фотографиях хорошо видно, что кроссовер получит полностью новую переднюю часть с ещё более узкими фарами, которые при этом получат дополнительные крупные сегменты рядом с решёткой радиатора. Также можно увидеть и графику светодиодных ходовых огней с вытянутыми L-образными элементами. Сама решётка, вопреки нынешним тенденциям в автомобилестроении, станет меньше по размеру. Что же касается задней части, то здесь основным отличием являются новые фонари, перекликающиеся по дизайну с теми же старшими паркетниками бренда. При этом крышка багажника выглядит практически такой же, как у нынешней СХ-5. Немного изменится дизайн заднего бампера, также изображённый на рендерах паркетник получил диски нового дизайна, как у прототипов.

Рендер новой Mazda CX-5

Таким образом, новинка, скорее всего, будет представлять из себя существенно переработанную модель нынешнего поколения, которую объявят новой генерацией. Можно ожидать появление в гамме новых 4-цилиндровых моторов линейки Skyactiv-Z, которые придут на смену нынешним Skyactiv-G и Skyactiv-X (правда, произойдёт это ближе к 2027 году), а также модификаций с гибридной силовой установкой. Нынешний же паркетник на разных рынках предлагается с бензиновыми моторами объёмом 2,0 и 2,5 литра, включая турбированную версию последнего.

Рендер новой Mazda CX-5

Премьера новой Mazda CX-5 ожидается в течение этого года. Между тем, ранее в этом месяце дебютировала европейская версия новой Mazda 6e.