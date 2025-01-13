Модель CX-5 ведёт свою историю с 2011 года, именно тогда в марте на Женевском автосалоне был представлен концептуальный кроссовер Minagi, а спустя несколько месяцев во Франкфурте дерютировала и серийная версия паркетника первого поколения. Он стал первым серийным автомобилем Mazda, выполненным в новой стилистике KODO (что можно перевести как «дух движения»). Второе поколение было рассекречено в конце 2016 года, а осенью 2021 года паркетник получил обновление. Модель на конвейере уже порядка восьми лет, и пока не было даже шпионских фотографий тестовых прототипов, а информация о преемнике пока противоречивая.

Нынешняя Mazda CX-5 1 / 3 Нынешняя Mazda CX-5 2 / 3 Нынешняя Mazda CX-5 3 / 3

Так, в начале 2023 года от австралийских СМИ стало известно о том, что новое поколение CX-5 под вопросом. А спустя всего несколько месяцев другим изданием со ссылкой на представителей Мазда было заявлено, что новинка всё-таки может появится в гамме в 2025 году. Эта обнадёживающая информация позволяет пофантазировать на тему того, как может выглядеть новый кроссовер, и дополнительным поводом можно считать выход не европейский рынок нового электрического седана Mazda6e, который получил весьма свежий внешний вид, отличающийся от других новинок компании. Последний сделан на платформе Changan, за основу для рендеров также был взят один из свежих кроссоверов китайской компании. Он получил переднюю часть, фонари и задний бампер в стиле «шестёрки», выдвижные дверные ручки и характерное оформление хромированного молдинга, расположенного вдоль подоконной линии. Что же касается размеров, то изображённый на рендерах паркетник крупнее нынешнего поколения: его длина составляет 4770 мм, ширина – 1910 мм, высота – 1705 мм, колесная база – 2800 мм (параметры нынешней СХ-5 — 4575 x 1845 x 1690 мм, расстояние между осями 2700 мм). При этом он существенно компактнее другого хорошо известного в России кроссовера CX-9 — 5075 x 1969 x 1747 мм, колёсная база 2930 мм.

Рендер новой Mazda CX-5

У японского автопроизводителя в последние годы появилось немало новых кроссоверов. Прежде всего, это сразу 4 сделанных на новой заднеприводной платформе модели CX-60, CX-70, CX-80 и CX-90. Представленный же на рендерах паркетник имеет классическую для CX-5 переднеприводную компоновку с поперечно расположенным 4-цилиндровым мотором. Можно вспомнить также ещё один новый кроссовер Mazda с индексом CX-50, который построен на переднеприводной платформе, однако он ориентирован на североамериканский рынок и явно не стал полноценной заменой для CX-5.

Рендер новой Mazda CX-5

Между тем, осенью прошлого года дебютировал рестайлинговый пикап Mazda BT-50.