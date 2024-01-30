Не стали париться: Mazda CX-70 — это Mazda CX-90, только без третьего ряда сидений

Компания Mazda рассекретила кроссовер CX-70 для североамериканского рынка, он оказался всего лишь слегка перелицованным CX-90 без третьего ряда сидений. Между тем американская автомобильная пресса ждала под индексом CX-70 более компактный кроссовер.

Кроссовер CX-70 стал третьей моделью Mazda на платформе Skyactiv Multi Solution Scalable Architecture с продольным расположением ДВС и базовым задним приводом, ранее на ней вышли среднеразмерный двухрядный кроссовер CX-60, ориентированный главным образом на Европу и Японию, и большой трёхряный кроссовер CX-90 для Северной Америки. Mazda CX-90 дебютировал в начале прошлого года, его продажи в США в 2023 году составили 30 821 шт. — неплохой результат с учётом того, что производство этой модели началось только в апреле. Теперь же на арену выходит Mazda CX-70, его продажи в США начанутся ближайшей весной.

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Сегодня пресс-служба Mazda опубликовала лишь первую дозу фотографий CX-70 и почти ничего не сказала о его технической начинке, но уже ясно, что CX-70 сделан из модели CX-90, то есть у него, скорее всего, того такие же габариты (длина — 5100 мм, ширина — 1994 мм, высота — 1745 мм, колёсная база — 3119 мм), разница если и есть, то составит считанные миллиметры из-за слегка переоформленного передка: у CX-70 гораздо шире, чем у CX-90, боковые секции переднего бампера, а вместо хрома используется отделка чёрным глянцем.



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Салон Mazda CX-70 с места водителя ничем не отличается от салона Mazda CX-90, во втором ряду на имеющихся картинках установлен трёхместный диван (у Mazda CX-90 во втором ряду может быть два раздельных кресла), багажник у CX-70 больше, чем у CX-90, из-за отсутствующего третьего ряда кресел, под полом багажника имеется вместительный вещевой органайзер «для ценных вещей». Комплектации Mazda CX-70 пока не раскрыты.



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Для Mazda CX-70 заявлены те же силовые установки, что ставятся на Mazda CX-90: мягкогибридная на базе 3,3-литровой бензиновой рядной «турбошестёрки» и plug-in гибридная на базе 2,5-литрового бензинового «атмосферника», их отдача пока не раскрыта, но она почти наверняка такая же, как у силовых установок Mazda CX-90. Как только подробные технические характеристики Mazda CX-70 станут известны, мы выпустим новую заметку об этой модели.



Американские СМИ были сильно удивлены, что кроссовер Mazda CX-70 оказался всего лишь двухрядной разновидностью Mazda CX-90, и приводят для сравнения вполне успешный двухрядный кроссовер Honda Passport, который, по сути, является двухрядной версией трёхрядного кроссовера Honda Pilot, но у Паспорта всё же намного больше отличий от Пилота (и в размерах, и в дизайне), чем отличий Mazda CX-70 от Mazda CX-90. Короче говоря, есть стойкое ощущение, что компания Mazda немного схалтурила — посмотрим, как это обстоятельство скажется на коммерческих показателях Mazda CX-70 и Mazda CX-90 и сравним их через год с показателями Honda Passport и Honda Pilot.

