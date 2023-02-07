Флагманский кроссовер Mazda CX-90: новые подробности и цены

Премьера нового трехрядного кроссовера Mazda CX-90 состоялась неделю назад – это вторая модель «премиального» семейства бренда после CX-60 (проект называется Large Product Group). Дебютным и главным рынком для «девяностого» станут Штаты, и сегодня местное подразделение компании объявило цены, а дилеры открыли прием заказов. Попутно Мазда озвучила характеристики, которые не были раскрыты во время презентации.

Напомним, как и престижная модель с младшим индексом, кросс CX-90 построен на новой платформе Skyactiv Multi Solution Scalable Architecture с продольным расположением мотора и базовым задним приводом. Впрочем, в Америке у всех SUV марки привод только полный.

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Длина Mazda CX-90 равна 5100 мм (без учета держателя для переднего номерного знака, с оным – 5121 мм), ширина (с учетом пластиковых накладок колесных арок) – 2156 мм, высота – 1732 или 1745 мм (зависит от версии), колесная база – 3119 мм. Паспортный дорожный просвет – 203 или 206 мм (также в зависимости от исполнения). Объем багажника составляет 422 литра (по методике SAE), со сложенными креслами второго и третьего рядов – 2101 литр. Для сравнения, габариты кроссовера Mazda CX-9, на смену которому и придет «девяностый»: 5075/1969/1747 мм, расстояние между осями – 2930 мм, дорожный просвет (в американской спецификации) – 223 мм, объем багажника – 408/2016 л.



Базовый кроссовер Mazda CX-90

В рамках премьеры для Mazda CX-90 были заявлены две модификации, на деле же их оказалось три. Так, «простые» версии имеют рядную бензиновую «турбошестерку» e-Skyactiv-G 3.3, которая выдает 284 л.с. и 450 Нм (именно эту модификацию раньше не анонсировали; аналогичный двигатель есть и у родственного CX-60), плюс 48-вольтовый стартер-генератор M Hybrid Boost. Также можно выбрать вариант с тем же e-Skyactiv-G 3.3, но форсированным до 345 л.с. и 500 Нм (и он тоже с довеском). Ну а третья модификация – полноценный подзаряжаемый гибрид с четырехцилиндровым «атмосферником» 2.5, электромотором и литий-ионной батареей на 17,8 кВт*ч, суммарная отдача такого CX-90 – 327 л.с. и 500 Нм. Все версии укомплектованы восьмиступенчатым «автоматом», привод, как упоминалось выше, только полный (с муфтой подключения передней оси).



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Всего у Mazda CX-90 одиннадцать вариантов исполнений. Кроссовер по умолчанию имеет систему KPC (Kinematic Posture Control; позволяет уменьшить крены в поворотах), системы выбора режимов движения, автоторможения, мониторинга «слепых» зон и слежения за разметкой. Самый дешевый CX-90 – это также 19-дюймовые колеса, восьмиместный салон, мультимедиа-система с экраном диагональю 10,25 дюйма, приборка с 7-дюймовым дисплеем и круиз-контроль. У версий подороже семиместный интерьер (с раздельными креслами во втором ряду), мультимедиа с экраном на 12,3 дюйма, аналогичного размера полностью виртуальная приборка, панорамная крыша, 21-дюймовые колеса, подогрев сидений, адаптивный «круиз», камеры кругового обзора и расширенный комплекс электронных ассистентов (например, есть система удержания в полосе). В арсенале топового кросса – шестиместный салон (между сиденьями второго ряда установлена массивная консоль) и отделка дорогими материалами (кожа наппа и деревянный шпон).



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Ну а теперь прайс-лист. С учетом платы за доставку в размере 1375 долларов (но без учета налогов) цена Mazda CX-90 с 280-сильным двигателем лежит в диапазоне от 40 970 до 54 325 долларов, полноценный гибрид PHEV обойдется в 48 820 – 58 325 долларов, а кроссовер с 345-сильной «турбошестеркой» стоит 53 125 – 61 325 долларов. Доплата за «премиальный» цвет кузова (Artisan Red, Rhodium White, Soul Red Crystal Metallic или Machine Gray Metallic) составит 595 долларов.



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К примеру, кроссовер Mazda CX-9 стоит от 40 025 до 49 735 долларов (с учетом доставки, для этой модели она составляет 1275 долларов), а если брать премиум-сегмент, то полноприводные Acura MDX и Infiniti QX60 обойдутся минимум в 52 945 и 51 200 долларов соответственно (цена кросса Акуры указана с учетом доставки, а на QX60 еще придется накинуть, но сколько – на сайте марке не уточняется).



Старт «живых» продаж кроссовера Mazda CX-90 в США намечен на весну.