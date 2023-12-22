Задержавшийся на старте Mazda CX-70 получит моторную гамму от трёхрядного кроссовера CX-90

Запуск модели было решено перенести: SUV японской марки появится в продаже не в конце текущего, а в какой-то момент следующего года.

Свой план по выпуску новинок компания Mazda обнародовала ещё в октябре 2021 года, он затрагивал в том числе один из важнейших для бренда североамериканский рынок. Первой новинкой в Штатах (в рамках стратегии) стал паркетник Mazda CX-50: напомним, он встал на конвейер совместного с Toyota завода в Хантсвилле (штат Алабама) в начале прошлого года. Роль второй обещанной новинки исполнил флагманский трёхрядный кроссовер Mazda CX-90, рассекреченный в начале февраля 2023-го.

На фото: Mazda CX-90

Следом должна была появиться ещё одна обещанная североамериканскому рынку новинка – кроссовер CX-70. В компании планировали, что продажи стартуют до конца текущего года. Однако в октябре представитель Mazda рассказал о том, что автомобиль задержится: как оказалось, его дебют, старт производства и выход на рынок были перенесены на следующий год (более точные сроки пока озвучены не были).



Как стало известно ранее, у уже поступившего в продажу Mazda CX-90 и анонсированного CX-70 габариты одинаковые. При этом первый кроссовер предлагается только с тремя рядами сидений (салон в зависимости от конфигурации может быть рассчитан или на шестерых, или на семерых седоков). Тогда как «задержавшийся» SUV будет доступен только с двумя рядами сидений.



Судя по всему, на этом отличия между моделями закончатся, так как «начинка» у них будет одинаковая. Ранее в компании сообщали только, что у Mazda CX-70 будет подзаряжаемая гибридная установка. Теперь появились подробности о технике: AutoGuide обнаружил документы, поданные в CARB (California Air Resources Board), судя по которым CX-90 и CX-70 разделят моторную гамму.



На фото: салон Mazda CX-90

Это значит, что Mazda CX-70 предложат с гибридной силовой установкой e-Skyactiv PHEV. В её основе лежит бензиновый атмосферник Skyactiv-G объёмом 2,5 литра, который работает в тандеме с электромотором и восьмиступенчатым автоматом. Максимальная совокупная отдача у CX-90 составляет 327 л.с. и 500 Нм крутящего момента. Также в состав системы входит интегрированная в пол кузова батарея ёмкостью 17,8 кВт*ч.



Второй вариант «начинки» CX-70 – это мягкогибридная силовая установка M-Hybrid Boost, базирующаяся на рядной бензиновой турбошестёрке e-Skyactiv-G объёмом 3,3 литра с отдачей в 345 л.с. (500 Нм). С ней в комплекте идёт электродвигатель и восьмиступенчатый автомат. Привод у этой модели (как и у CX-90) может быть только полным.



Напомним, представитель Mazda ранее рассказал о том, что компания готовит для североамериканского рынка полностью электрическую новинку, и пояснил, что ей, скорее всего, окажется SUV (не исключено, что у ныне представленной модели появится «зелёная» версия). Известно, что «электричка» встанет на конвейер в 2025 году.