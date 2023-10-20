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Mazda отложила старт двухрядного кроссовера CX-70 до следующего года

20.10.2023 24 0 0

Модель японской марки, предназначенная в первую очередь для рынка США, по габаритам будет такой же, как и нынешний флагманский кроссовер CX-90.

Японская компания Mazda в октябре 2021 года озвучила свой план по выпуску новинок, в том числе для североамериканского рынка. Первой из них стал паркетник Mazda CX-50, его производство стартовало в январе прошлого года на совместном с Toyota заводе в Хантсвилле (штат Алабама). Второй новинкой стал флагманский трёхрядный кроссовер Mazda CX-90: он дебютировал в начале февраля 2023-го.

На фото: флагманский кроссовер Mazda CX-90 PHEV

Предполагалось, что ещё одна обещанная Штатам новинка – CX-70 – уже находится на подходе к конвейеру, ведь ранее сообщалось, что продажи двухрядного SUV начнутся до конца 2023 года. Как оказалось, проект получил неожиданную отсрочку: как сообщает Automotive News со ссылкой на главу американского подразделения Mazda Тома Доннелли, производство и продажи новинки начнутся в следующем году.

Напомним, уже поступивший в продажу CX-90 может иметь только три ряда сидений (в зависимости от конфигурации его салон может быть рассчитан либо на шестерых, либо на семерых седоков). В свою очередь Mazda CX-70 будет поставляться только с двумя рядами сидений, при этом габариты у этих автомобилей одинаковые (об этом производитель рассказал весной 2023-го).

Как мы сообщали ранее, длина «девяностого» равна 5100 мм (а с учётом держателя для переднего номерного знака – 5121 мм), его ширина составляет 2156 мм, высота – 1732 или 1745 мм (в зависимости от версии), а расстояние между осями у флагманского SUV – 3119 мм. Ещё у Mazda CX-90 дорожный просвет составляет 203 или 206 мм (зависит от исполнения), а объём багажника равен 422 литрам (при расчёте по методике SAE).

Известно, что у Mazda CX-70 будет подзаряжаемая гибридная установка, вероятно, аналогичная той, которая имеется в линейке CX-90. В её основе лежит четырёхцилиндровый атмосферник объёмом 2,5 литра, работающий в тандеме с электромотором, также в состав входит литий-ионная батарея небольшой ёмкости. В пару предлагается восьмиступенчатый автомат. Совокупная отдача у «девяностого» составляет 327 л.с., максимальный крутящий момент – 500 Нм. Привод – полный с муфтой подключения передней оси.

По словам Тома Доннелли, Mazda готовит для североамериканского рынка полностью электрическую новинку. Он пояснил, что ей, скорее всего, станет SUV, и что электрокар, вероятно, будет использовать название «существующего продукта» (то есть у какого-то актуального кроссовера появится «зелёная» версия). Глава «штатного» офиса пояснил, что «электричка» встанет на конвейер в 2025 году, после того, как закончатся продажи MX-30 EV (спрос на эту модель не оправдал ожиданий компании).

Ещё одной моделью бренда, которая покидает США, стал большой кроссовер Mazda CX-9 (соответствующее официальное сообщение компания опубликовала минувшим летом). Напомним, в «докризисное» время эта модель была представлена и на российском рынке, производство было налажено на заводе во Владивостоке.

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