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Большой кроссовер Mazda CX-9 покидает свой главный рынок

30.06.2023 118 0 0

Место «девятки» займет кросс из нового премиального семейства японской марки.

Трехрядный кроссовер Mazda CX-9 в строю с 2006 года, во второе поколение он перешел в 2015-м, последнее более-менее значимое обновление провели в 2020 году. «Девятка» является глобальной моделью, но главным рынком для нее всегда были Штаты. Там в предыдущие пару лет кросс расходился тиражом по 34 500 экземпляров, а в этом году SUV пока даже «в плюсе»: с января по май реализовано 16 496 единиц, что почти на 10% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. Тем не менее, Mazda CX-9 покидает американский рынок, о чем сегодня официально сообщило местное подразделение марки.

Mazda CX-9
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Mazda CX-9
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В США машины поставляют из Японии (сейчас только там налажено производство CX-9; до начала всем известных событий SUV также собирали во Владивостоке). Так вот объявлено, что актуальный 2023 модельный год для «девятки» будет последним, то есть выпуск кроссоверов для Штатов свернут в ближайшее время. В Mazda не уточнили, идет ли речь об отставке модели в целом, или на остальных рынках она все же останется. При этом ранее СМИ писали, что кросс также могут убрать из австралийской линейки марки (но официального релиза по этому поводу в Австралии пока не было).

Mazda CX-9

Вообще, уход CX-9 из Америки был ожидаемым: там место этой модели займет другой трехрядный кроссовер – Mazda CX-90 (уже в продаже), который относится к так называемому премиальному семейству. Напомним, сегодня премиум-линейка Мазды еще включает кросс Mazda CX-60, адресованный в основном Европе и Японии; на подходе – CX-70 (для США) и CX-80 (для Старого Света). Престижные модели сделаны на платформе с продольным расположением мотора и базовым задним приводом. Впрочем, в Штатах все SUV Мазды по умолчанию полноприводные.

Престижный Mazda CX-90
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Престижный Mazda CX-90
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Престижный Mazda CX-90
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Престижный Mazda CX-90
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Кроссовер Mazda CX-9 еще имеется в салонах американских дилеров – не исключено, что запасов хватит до следующего года или даже на несколько месяцев 2024-го. Модель предложена с безальтернативным турбомотором Skyactiv-G 2.5, который выдает 253 л.с. и сочетается с шестиступенчатым автоматом. Цена – от 38 750 долларов. Для сравнения, кросс Mazda CX-90 там стоит от 39 595 долларов. Все цены, традиционно для США, указаны без учета налогов и доставки.

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