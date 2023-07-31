Кроссовер Mazda MX-30 EV покинет США, но скучать по нему не будут

Mazda представила кросс-купе MX-30 осенью 2019 года, первым появился полностью электрический паркетник, который достался старосветским дилерам. В октябре 2021-го стартовали продажи этой модели в США. Стоит отметить, что у кроссовера есть варианты и с другой «начинкой»: так, в октябре 2020-го он появился на домашнем рынке с традиционным бензиновым мотором, а в начале текущего года дебютировала версия MX-30 e-Skyactiv R-EV с бензиновым роторно-поршневым двигателем нового поколения.

На фото: Mazda MX-30

Теперь стало известно о том, что Mazda прекращает продажи MX-30 EV в Штатах, несмотря на то, что это единственный электрокар бренда на указанном рынке. Однако, судя по показателям продаж этой версии, скучать по нему здесь, вероятно, не будут. Как сообщает Carscoops, за прошлый месяц дилеры бренда реализовали в общей сложности всего 16 «зелёных» версий MX-30. В общей сложности с начала текущего года было продано 66 единиц. В 2022-м дела у этого электромобиля шли ненамного лучше: за целый год Mazda реализовала всего 324 экземпляра MX-30 EV.



Известно, что ценник Mazda MX-30 EV 2023 модельного года в США стартует с отметки 35 385 долларов (эквивалентно примерно 3,24 млн рублей по текущему курсу). При этом электрокар оснащается литий-ионной тяговой батареей ёмкостью 35,5 кВт*ч, он обеспечивает модели весьма скромный запас хода на одной зарядке – всего 161 км (при расчёте по циклу EPA). Для сравнения, стоимость Chevrolet Bolt стартует с отметки 26 500 долларов (около 2,42 млн рублей), а его дальнобойность составляет 417 км без подзарядки.

Напомним, электрокроссовер оснащается единственным 145-сильным электродвигателем, который располагается на передней оси; его максимальный крутящий момент равен 271 Нм. В список плюсов модели клиенты Mazda внесли необычный дизайн, наличие круиз-контроля с функцией Stop & Go, подогрева передних сидений, люка в крыше, а также информационно-развлекательной системы с тачскрином диагональю 8,8 дюйма.



В Японии MX-30 доступен с 2,0-литровым бензиновым атмосферником Skyactiv-G мощностью 156 л.с. (крутящий момент – 199 Нм). Он работает в тандеме с шестиступенчатым гидромеханическим автоматом, а также с низковольтным гибридным довеском в виде стартер-генератора (6,9 л.с., 49 Нм), который помогает ДВС при пиковых нагрузках. Привод у такого паркетника может быть либо передним, либо полным.

На фото: салон Mazda MX-30

У Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV плагин-гибридная установка, в основе которой находится бензиновый 75-сильный роторно-поршневой двигатель нового поколения, он идёт в комплекте с электромотором мощностью 170 л.с. На разгон с места до «сотни» этой модификации требуется 9,1 секунды (для сравнения, показатель версии EV – 9,7 секунды). Максимальная скорость едина – не выше 140 км/ч. В чисто электрическом режиме такой кроссовер может проехать 85 км на одной зарядке (расчёт вели по циклу WLTP).



На американском рынке Mazda решила сосредоточить свои усилия на продвижении таких электрифицированных моделей как CX-50, CX-90 PHEV и грядущего CX-70 PHEV. Напомним, в конце прошлого месяца стало известно, что большой кроссовер Mazda CX-9 покидает Штаты (его место займёт модель с индексом 90).