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  • Honda Passport TrailSport стал ещё более внедорожным к 2024 модельному году

Honda Passport TrailSport стал ещё более внедорожным к 2024 модельному году

04.10.2023 112 0 0

Компания Honda, как и обещала два года назад, улучшила возможности кроссовера Passport TrailSport для езды по бездорожью: перенастроена подвеска, установлены «зубастые» шины и защита днища.

В 90-х годах прошлого века имя Passport носил среднеразмерный рамный внедорожник Honda, бывший одним из многочисленных клонов тогдашнего Isuzu MU/Rodeo, а в 2018 году это имя вынули из архива для укороченного 5-местного кроссовера на базе семейного Honda Pilot. Нынешний Passport предлагается исключительно на североамериканском рынке и выпускается на заводе Honda в Линкольне (штат Алабама). В 2021 году Passport пережил рестайлинг, тогда же Honda запустила суббренд TrailSport для оффроудных версий своих моделей, он направлен на борьбу с аналогичным по назначению суббрендом Wilderness компании Subaru.

Honda Passport TrailSport
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Honda Passport TrailSport
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Первым шильдики TrailSport и особый, внедорожный декор примерил как раз рестайлинговый Passport, но до текущего момента Passport TrailSport ничем, кроме декора, от других версий не отличался, хотя компания Honda во время его дебюта пообещала позже дополнить модель некими «железными» особенностями. И вот сегодня представлен, так сказать, полноценный Passport TrailSport, относящийся к 2024 модельному году. Главное новшество — это перенастроенная подвеска: пружины, амортизаторы и даже стабилизаторы поперечной устойчивости теперь лучше адаптированы для езды по бездорожью. Передняя колея расширена на 10 мм, дорожный просвет — 206 мм, двухцветные колёса особого дизайна обуты в покрышки General Grabber A/TX размерности 245/60 R 18, а из обновлённой линейки аксессуаров можно заказать расширенную защиту днища. В палитру цветов кузова Passport TrailSport в новом модельном году добавлен небесно-голубой Sky Blue, как у машины на заглавной фотографии.

Honda Passport TrailSport

Honda Passport TrailSport бывает только полноприводным, здесь установлена фирменная система i-VTM4 с двумя индивидуальными муфтами отбора мощности на задние колёса. У системы i-VTM4 есть несколько внедорожных режимов работы, в том числе для езды по песку, снегу, камням и грязи. Силовой агрегат — это безальтернативный 3,5-литровый атмосферный V6 (284 л.с., 355 Нм) в паре с 9-ступенчатым «автоматом».

Honda Passport TrailSport
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Honda Passport TrailSport
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Honda Passport TrailSport
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Все версии Honda Passport получили к 2024 модельному году слегка обновлённый салон, а именно расширенный центральный тоннель с бортиками и вместительный центральный вещевой бокс-подлокотник (прежде каждое переднее кресло имело индивидуальные складные подлокотники). Полочка перед кнопочным селектором режимов АКП теперь вмещает два смартфона, в неё интегрирована беспроводная зарядка. Салон версии TrailSport имеет оранжевую прострочку и всесезонные коврики.

Honda Passport Black Edition
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Honda Passport Black Edition
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Кроме того, на смену топовой комплектации Elite у кроссовера Passport пришла комплектация Black Edition, она доступна не только в чёрном цвете, но также в красном, сером и белом, у которых «чернота» в названии оправдывается затемнённой радиаторной решёткой, тонированным фарами, чёрной фурнитурой, чёрными 20-дюймовыми колёсными дисками и шильдиками Black Edition.

Honda Passport 2024 модельного года поступит в продажу до конца текущего календарного года, но цены пока не объявлены. За первые три квартала 2023 года Passport разошёлся в США тиражом 33 347 экземпляров, что на 8,5% больше, чем было продано за первые девять месяцев прошлого года.

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