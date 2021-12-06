Рестайлинговый Honda Passport полностью раскрыт: новая «база» и «внедорожная» версия

Японская марка выводит на рынок обновленный кроссовер. Передок сделали, как у пикапа Ridgeline, в салоне почти без обновок. Мотор реформы не затронули.

Преобразившийся Passport американское подразделение Хонды (США – это основной рынок для модели) анонсировало еще в сентябре, но тогда показали лишь кроссовер в новой «внедорожной» версии TrailSport. Теперь же рассекречены все комплектации, одновременно объявлены цены. Напомним, кросс, для которого возродили имя Passport (когда-то так назывался близнец рамного внедорожника Isuzu Rodeo), в строю с 2018-го, он, по сути, представляет собой укороченный вариант трехрядного Honda Pilot. При этом пятиместный SUV заметно уступает старшему брату, хотя в этом году ему удалось выйти в «плюс»: по данным самой компании, с января по ноябрь 2021-го Passport разошелся по Штатам тиражом 48 524 экземпляра (+38%), тогда как Пилот за аналогичный период там обрел 131 776 владельцев (+19%).

Рестайлинговый Honda Passport, базовая версия EX-L 1 / 4 Рестайлинговый Honda Passport, базовая версия EX-L 2 / 4 Рестайлинговый Honda Passport, базовая версия EX-L 3 / 4 Рестайлинговый Honda Passport, базовая версия EX-L 4 / 4

Рестайлинг принес младшему кроссоверу новые передний бампер, противотуманки, передние крылья и капот – и все это добро теперь от пикапа Honda Ridgeline. Задний бампер тоже заменили, как и радиаторную решетку, а выставленные напоказ круглые патрубки выпускной системы стали больше. Еще обновлен ассортимент дисков. «Фишки» того самого Passport TrailSport – более светлая сетка на решетке и серебристые защитные накладки на бамперах, колея такого кроссовера расширена на 10 мм, плюс модели достались особые колеса с шинами 245/60R18.



В салоне перемены совсем скромные: иная декоративная прострочка да новая подсветка приборной панели. Внутри TrailSport – оранжевая прострочка на сиденьях, рулевом колесе и дверных панелях, вдобавок на подголовниках передних кресел вышит логотип того же цвета.

Рестайлинговый Honda Passport, версия TrailSport 1 / 3 Рестайлинговый Honda Passport, версия TrailSport 2 / 3 Рестайлинговый Honda Passport, версия TrailSport 3 / 3

Линейка комплектаций урезана, убрали самую дешевую Sport и третью по старшинству Touring. Итого, отныне вместе с TrailSport у Honda Passport всего три варианта исполнения. Новой «базой» стала версия EX-L, в ее арсенале значатся: 20-дюймовые диски, диодные фары и задние фонари, «кожаный» салон, подогрев передних кресел, мультимедиа-система с дисплеем диагональю 8 дюймов, система оповещения о непристегнутых ремнях и «забытых» пассажирах на заднем сиденье (новинка для модели), камера заднего вида, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, мониторинга «слепых» зон и удержания в полосе движения. TrailSport – это «средняя» комплектация, помимо вышеназванных отличительных особенностей, тут появляются спутниковый навигатор, светодиодные противотуманки, рейлинги на крыше и встроенный компас. Наконец, топовый Honda Passport Elite дополнительно имеет кожаную обивку с перфорацией, подогрев задних кресел, точку доступа Wi-Fi.



Рестайлинговый Honda Passport, топ-версия Elite 1 / 3 Рестайлинговый Honda Passport, топ-версия Elite 2 / 3 Рестайлинговый Honda Passport, топ-версия Elite 3 / 3

Для кроссовера также предусмотрено несколько пакетов опций. Например, как и для пикапа Honda Ridgeline, за дополнительную плату можно заказать набор HPD (Honda Performance Development), в него входят черные расширители колесных арок, наклейки для кузова и «бронзовые» колеса.



Технику реформы не затронули: Honda Passport предложен с бензиновым мотором V6 3.5 мощностью 284 л.с., который работает в паре с девятиступенчатым «автоматом». Базовый кросс EX-L бывает как с передним, так и с полным приводом i-VTM4 (с индивидуальными муфтами подключения задних колес), остальные версии – только полноприводные. Дорожный просвет Паспорта с 2WD – 190 мм, полноприводных машин – 206 мм.

Рестайлинговый кроссовер обойдется в 37 870 – 45 430 долларов (без учета доставки и налогов), что эквивалентно около 2 807 000 – 3 367 000 рублей по актуальному курсу. Дореформенный Passport стоил от 32 790 долларов (2 430 000 рублей). К слову, старший Honda Pilot теперь дешевле – от 36 830 долларов (2 730 000 рублей).

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Между тем TrailSport – это не просто одна из комплектаций Passport, это отдельный суббренд, созданный в пику Subaru с ее Wilderness. «Внедорожный» декор – лишь первый этап, позже должны появиться Хонды с перенастроенной подвеской, увеличенным дорожным просветом и усиленной защитой днища. Но в России «хардкорные» Honda мы все равно не увидим, ведь со следующего года компания сворачивает продажи машин в нашей стране.

