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  • Honda создала «внедорожный» суббренд TrailSport: первенцем может стать обновлённый Passport

Honda создала «внедорожный» суббренд TrailSport: первенцем может стать обновлённый Passport

07.09.2021 154 0 0

Поначалу модели Хонды новой серии будут отличаться от стандартных машин в основном декором, но позже появятся и более существенные доработки. Пока суббренд заявлен только для Северной Америки.

 

Самые «вездеходные» Тойоты в Штатах носят шильдик TRD Pro, в американской гамме Subaru тоже недавно появились «хардкорные» Outback и Forester – с приставкой Wilderness. А теперь и местное подразделение Honda анонсировало заточенную под «бездорожье» линейку TrailSport. Правда, эта компания решила выводить свой суббренд на рынок в два этапа – машины, которые действительно составят конкуренцию аналогичным Subaru и Toyota, еще придется подождать.

Так, первым моделям TrailSport обещан более брутальный облик (читай, массивный пластиковый обвес), плюс в салоне будут декор фирменного для новой серии оранжевого цвета да всепогодные коврики. «Лайтовые» машины доберутся до дилеров уже в этом году. И лишь в «последующих модельных годах» появятся Хонды TrailSport с перенастроенной подвеской, увеличенным дорожным просветом, усиленной защитой днища, большими колесами и полноразмерной запаской.

Конкретные модели Honda не назвала. При этом и на тизере, и в коротком видеоролике, которые сопровождают сегодняшний релиз, легко угадывается кроссовер Passport. Судя по всему, именно этот SUV и станет первенцем суббренда TrailSport, то есть нас ждет премьера Паспорта с новым обвесом. Причем не только им может отличиться кроссовер.

Дело в том, что в Штатах уже ловили рестайлинговый кросс (в Штатах модель продают с 2019-го): на опубликованных ранее шпионских фото видно, что этой Хонде достались иные радиаторная решетка и противотуманки. А вот техника, скорее всего, прежняя. На американском рынке актуальный Passport представлен с безальтернативным бензиновым V6 3.5 мощностью 284 л.с., который сочетается с девятиступенчатым «автоматом».

Дореформенный Honda Passport
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Дореформенный Honda Passport
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Дореформенный Honda Passport
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Даже если Honda и выведет линейку TrailSport за пределы Северной Америки, то России такие модели все равно не светят: со следующего года марка сворачивает продажи автомобилей в нашей стране.

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