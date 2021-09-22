Обновлённый Honda Passport представлен во «внедорожной» версии TrailSport: пока только декор

Паркетник, для которого возродили имя Passport (когда-то так назывался близнец рамного внедорожника Isuzu Rodeo), Хонда представила в 2018 году, он доступен только на американском рынке. Вообще, это укороченная версия трехрядного Pilot, но компания решила позиционировать пятиместный SUV в качестве отдельной модели. Продажи тоже считаются отдельно, и Passport заметно уступает старшему брату: в 2020-м «короткий» кросс разошелся по США тиражом в 39 567 экземпляров, тогда как на Пилоте выбор там остановили 123 813 клиентов. Результат Паспорта по итогам января-августа текущего года – 35 969 штук, Pilot – 102 437 единиц. Плановый рестайлинг вряд ли сделает пятиместную модель популярнее SUV с тремя рядами, и все же он должен подстегнуть спрос. А еще, как и предполагалось, обновленный Passport стал первенцем нового «внедорожного» суббренда компании – TrailSport. И только это исполнение пока запечатлено на фирменных фото и видео, стандартный посвежевший кросс покажут позже.

Обновленный Honda Passport, версия TrailSport 1 / 3 Обновленный Honda Passport, версия TrailSport 2 / 3 Обновленный Honda Passport, версия TrailSport 3 / 3

Напомним, о создании линейки TrailSport Хонда объявила в начале сентября. Машины с таким шильдиком будут иметь перенастроенную подвеску, увеличенный дорожный просвет и усиленную защиту днища. Правда, все перечисленное достанется SUV «последующих модельных годов». Ну а на первом этапе TrailSport – не более чем декор, пусть и «внедорожный». Про Passport в этом исполнении расскажем чуть ниже, пока же рассмотрим обновки, которые достались всем версиям модели.



Обновленный Honda Passport, версия TrailSport

Итак, передний бампер, противотуманки, передние крылья и капот теперь от пикапа Honda Ridgeline. Задний бампер тоже заменили, как и радиаторную решетку, а выставленные напоказ круглые патрубки выпускной системы стали больше. Также обновлен ассортимент дисков. Как и для Ridgeline, за доплату для Passport можно будет заказать пакет HPD (Honda Performance Development), в него входят оригинальная решетка и черные расширители колесных арок, плюс наклейки на кузов.



Обновленный Honda Passport, версия TrailSport 1 / 3 Обновленный Honda Passport, версия TrailSport 2 / 3 Обновленный Honda Passport, версия TrailSport 3 / 3

В салоне отныне другая декоративная прострочка, изменена подсветка приборной панели. Из нового оборудования – система оповещения о непристегнутых ремнях и «забытых» пассажирах на заднем сиденье. Как и прежде, в списке стандартного оснащения еще значатся мультимедийная система и комплекс Honda Sensing (адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения).



Ну а теперь про Passport TrailSport. У такого кроссовера своя решетка, защитные накладки на бамперах, черные рейлинги на крыше и черная же вставка на багажной двери. Колея расширена на 10 мм, вдобавок модели достались особые колеса с шинами 245/60R18. Внутри – оранжевая прострочка на сиденьях, рулевом колесе и дверных панелях, вдобавок на подголовниках передних кресел вышит логотип того же цвета. Вот, собственно, и все доработки.



Мотор прежний: Honda Passport доступен с бензиновым V6 3.5 мощностью 284 л.с., который работает в паре с девятиступенчатым «автоматом». Базовый кроссовер бывает как с передним, так и с полным приводом i-VTM4 (с индивидуальными муфтами подключения задних колес), остальные версии – только полноприводные. Дорожный просвет Паспорта с 2WD – 190 мм, полноприводных машин – 206 мм.

Дорестайлинговый Honda Passport 1 / 3 Дорестайлинговый Honda Passport 2 / 3 Дорестайлинговый Honda Passport 3 / 3

В Штатах продажи рестайлингового кроссовера начнутся этой зимой, цены еще не объявлены. Дореформенный Паспорт стоит от 32 790 долларов (без учета налогов и доставки), что эквивалентно примерно 2 390 000 рублей по актуальному курсу.

