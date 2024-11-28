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  • Рестайлинговый пикап Mazda BT-50 предложен с новыми дизелем и автоматом

Рестайлинговый пикап Mazda BT-50 предложен с новыми дизелем и автоматом

28.11.2024 163 0 0

Как и родственный грузовик Isuzu D-Max, модель Мазды сменила турбодизель 1.9 и шестиступенчатый автомат на мотор 2.2 и 8АТ. Трехлитровый дизель остался в строю.

Рестайлинговый рамный пикап Mazda BT-50 раскрылся еще в октябре, тогда модель показали австралийское и мексиканское подразделения марки. Причем австралийцы тогда представили грузовик без характеристик, а мексиканцы рассказали лишь о топ-версии, которая не получила технических обновок. И только сейчас модернизированный BT-50 дебютировал на своей производственной родине – в Таиланде. Зато там провели полноценную презентацию. Напомним, в актуальном поколении BT-50 является родственником пикапа Isuzu D-Max, который тоже делает таиландский завод.

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Модель Мазды получила новые передний бампер, фары и радиаторную решетку, на которой красуется гигантская эмблема марки. У задних фонарей теперь другая начинка. А у дорогих исполнений вдобавок более внушительные расширители колесных арок. Наконец, расширена палитра цветов кузова и пересмотрен дизайн дисков (17- или 18-дюймовые). Как и прежде, в Таиланде пикап Mazda BT-50 доступен с «полуторной» или двухрядной кабиной.

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В салоне – новая приборка и улучшенные материалы отделки. В списке оборудования еще значатся (в зависимости от комплектации): мультимедиа с планшетом диагональю 8 или 9 дюймов, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, слежения за разметкой, мониторинга «слепых» зон и контроля за состоянием водителя.

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Следом за родственным Isuzu D-Max пикап Mazda BT-50 получил новый базовый турбодизель. На смену мотору 1.9 с заводским индексом RZ4E пришел двигатель 2.2 RZ4F: он относится к линейке MaxForce и выдает 163 л.с. и 400 Нм (предшественник – 150 л.с. и 350 Нм). Кроме того, BT-50 с мотором 2.2 комплектуется другим автоматом – восьмиступенчатым вместо шестиступенчатого. При этом «простые» версии все так же имеют шестиступенчатую механику. В строю остался и турбодизель 3.0 4JJ3 (190 л.с., 450 Нм), в Таиланде он по-прежнему сочетается с 6АТ. Полный привод предусмотрен только для машин с трехлитровым двигателем, пикапы с базовым дизелем 2.2 – заднеприводные.

Цена обновленного Mazda BT-50 начинается с отметки 762 000 батов, что эквивалентно примерно 2,4 млн рублей по текущему курсу.

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