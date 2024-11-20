Внедорожник Isuzu MU-X и пикап D-Max получили новые дизель и автомат

Двигатель 2.2 пришел на смену мотору 1.9. Новый турбодизель сочетается с восьмиступенчатым автоматом, тогда как прежде базовые вездеходы предлагались с 6АТ. При этом обе модели все так же можно купить с дизелем 3.0.

Обновленный рамный пикап Isuzu D-Max дебютировал осенью 2023-го, а летом года нынешнего полноценный рестайлинг пережил и родственный пассажирский внедорожник Isuzu MU-X. Техники реформы тогда не коснулись. Теперь же компания провела технический апгрейд: обе модели получили новый базовый турбодизель. Премьеру еще раз доработанные вездеходы справили на производственной родине – в Таиланде.

На смену четырехцилиндровому турбодизелю 1.9 Ddi с заводским индексом RZ4E пришел двигатель 2.2 Ddi RZ4F, он относится к линейке MaxForce. Новый турбодизель выдает 163 л.с. и 400 Нм, тогда как мощность предшественника составляет 150 л.с., а максимальный крутящий момент – 350 Нм. Кроме того, Isuzu D-Max и MU-X с мотором 2.2 получили другой автомат – восьмиступенчатый вместо шестиступенчатого. Коробка – от Aisin (как и 6АТ). И если MU-X 2.2 в Таиланде бывает только с автоматом, то пикапу с новым мотором еще положена шестиступенчатая механика (как и грузовику со старым движком 1.9).

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При этом оба рамника по-прежнему доступны и с турбодизелем 3.0 Ddi 4JJ3 (190 л.с., 450 Нм), который работает в паре с шестиступенчатым автоматом (пикап с этим мотором также можно выбрать с 6МТ). Отметим, полный привод предусмотрен только для машин с трехлитровым дизелем, модели с 2.2 Ddi – заднеприводные.

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В Таиланде уже принимают заказы на автомобили с новым мотором. Пикап Isuzu D-Max 2.2 стоит от 595 000 батов (около 1,7 млн рублей по текущему курсу; шасси для надстроек обойдется минимум в 558 000 батов или 1,6 млн рублей), цена Isuzu MU-X 2.2 начинается с отметки 1 194 000 батов (3,5 млн рублей). Старт живых продаж намечен на 28 ноября.