Трёхрядный кроссовер Mazda CX-80 для Европы: короче и дороже американского CX-90

Компания Mazda рассекретила флагманский трёхрядный кроссовер CX-80 для европейского рынка, по части техники он максимально унифицирован с младшим двухрядным кроссовером Mazda CX-60, но имеет более просторный салон.

Кроссовер CX-80 стал четвёртой и, видимо, последней моделью Mazda на платформе Skyactiv Multi Solution Scalable Architecture с продольным расположением ДВС и базовым задним приводом, ранее эту платформу получили среднеразмерный двухрядный кроссовер CX-60, ориентированный главным образом на Европу и Японию, большой трёхрядный кроссовер CX-90 для Северной Америки и большой двухрядный кроссовер Mazda CX-70 для Северной Америки. Mazda CX-90 и Mazda CX-70 отличаются друг от друга, по сути, только количеством мест в салоне.

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С европейской парочкой CX-60 и CX-80 компания Mazda заморочилась чуть больше, а не просто добавила в CX-60 галёрку. До В-стоек кузова кроссоверов CX-60 и CX-80 идентичны, а дальше начинаются различия: у CX-80 более длинные задние двери, другой профиль крыши, другая форма багажных окошек, другой задний бампер и даже другая багажная дверь, только фонари такие же, как у CX-60. Профиль у CX-80 похож на профиль американских кроссоверов CX-90/CX-70, но пропорции иные: у «европейца» задние двери кажутся более громоздкими из-за меньшей по сравнению с «американцами» габаритной длины.



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Габаритная длина Mazda CX-80 — 4995 мм, ширина — 1890 мм, высота —1710 мм, колёсная база — 3120 мм. Габаритная длина Mazda CX-90 при той же колёсной базе составляет 5100 мм, ширина — 1994 мм, высота — 1745 мм. Объём багажника у Mazda CX-80 за третьим рядом сидений составляет 258 л, со сложенным третьим рядом — 687 л, со сложенными вторым и третьим рядами — 1971 л. Допустимая масса буксируемого прицепа — 2,5 т.



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С места водителя Mazda CX-80 ничем не отличается от Mazda CX-60, но имеет усовершенствованную базовую аудиосистему Mazda Harmonic Acoustics с более крупными низкочастотными громкоговорителями, за доплату предлагается премиальная аудиосиcтема Bose c 12 громкоговорителями (на два больше, чем в Mazda Harmonic Acoustics). Приборный экран — 12,3-дюймовый, мультимедийный экран — тоже 12,3-дюймовый. Во втором ряду может быть установлен трёхместный диван либо два раздельных кресла, то есть общая вместимость салона составляет 6 либо 7 человек. Все три ряда снабжены портами USB-C для зарядки гаджетов и индивидуальными дефлекторами системы вентиляции.



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В багажнике имеется бытовая розетка мощностью 150 Вт, от которой можно, например, зарядить ноутбук, а plug-in гибридная версия имеет вдобавок 1500-ватную розетку — к ней уже можно подключить электросамокат, оборудование для пикника и другие мощные устройства.



Для европейской версии Mazda CX-80 заявлены всего две силовые установки, уже хорошо знакомые нам по Mazda CX-60. Первая — это рядный 3,3-литровый 6-цилиндровый трурбодизель (254 л.с., 550 Нм), дополненный 48-вольтовым мягкогибридным довеском. Дизельный двигатель идёт в комплекте с 8-ступенчатым «автоматом» и полным приводом (мощность на передние колёса обтирает многодисковая муфта с электронным управлением). До 100 км/ч дизельный CX-80 разгоняется за 8,4 с, максимальная скорость — 219 км/ч. Снаряженная масса — 2056 кг.

Вторая и последняя версия — plug-in гибридная на базе 2,5-литрового 4-цилиндрового бензинового «атмосферника» (192 л.с., 261 Нм), единственный электромотор (175 л.с., 270 Нм) вживлён в 8-ступенчатый «автомат», максимальная совокупная отдача силовой установки — 327 л.с. и 500 Нм. Ёмкость вмонтированной в пол кузова тяговой 355-вольтовой батареи — 17,8 кВт·ч, запас хода на электротяге — 60 км по циклу WLTP. До 100 км/ч гибридный кроссовер разгонятся за 6,8 с, максимальная скорость — 195 км/ч. Привод у гибрида тоже полный. Снаряженная масса — 2165 кг.



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На других рынках (например, в Австралии) кроссовер Mazda CX-80 наверняка будет предложен и с другими силовыми установками, в том числе с 3,3-литровой рядной бензиновой «турбошестёркой» мощностью 284 л.с.



Подвеска у Mazda CX-80 пружинная, передняя — на двойных поперечных рычагах, задняя — многорычажная. Пневмоподвеска не предлагается даже за доплату. Штатные колёса — 20-дюймовые.

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На европейский рынок Mazda CX-80 выйдет только в сентябре, но оформить заказ можно будет уже в мае или в начале лета в зависимости от страны. Mazda CX-80 будет стоит на 4500 евро дороже кроссовера Mazda CX-60 в каждой комплектации, при этом базовой комплектацией у CX-80 будет Exclusive-line (у CX-60 есть более простая комплектация Prime-line), а это значит, что plug-in гибридный CX-80 обойдётся в Германии минимум в 55 350 евро, дизельный — в 59 050 евро. Для сравнения скажем, что Mazda CX-90 стоит в США от 37 845 долларов за базовую версию с 284-сильным бензиновым турбомотором, «автоматом» и полным приводом. Производятся все кроссоверы Mazda с продольным расположением ДВС только в Японии.

