Кроссоверу Mazda CX-5 нового поколения могут дать «зелёный свет»

Японский паркетник следующей генерации может дебютировать в 2025 году. Предполагается, что он будет продаваться одновременно с CX-50, который был представлен в ноябре 2021 года.

Компания Mazda выпускает кроссовер CX-5 с 2012 года, актуальное второе поколение было представлено в 2016-м, а в 2021-м этот SUV японской марки пережил плановый рестайлинг. И если в 2020 году появлялись слухи о преемнике модели, то в феврале 2023-го риторика поменялась: в СМИ заговорили о том, что разработка CX-5 следующей генерации находится под вопросом. Впрочем, теперь в компании отмечают, что новому кроссоверу всё-таки быть.

На фото: актуальный кроссовер Mazda CX-5

Об этом сообщает Drive со ссылкой на представителей Mazda, при этом в издании отметили, что точная дата дебюта CX-5 следующего поколения пока не определена. Ожидается, что модель будет представлена в 2025-м. Отмечается, что новый кроссовер, скорее всего, как и нынешний, будет оснащаться четырёхцилиндровым двигателем, причём базовые версии ждёт передний привод, а опционально предложат полноприводную систему.



Ещё в издании предположили, что сменивший поколение Mazda CX-5 могут предложить с гибридной силовой установкой, которой с новинкой поделится Toyota (в рамках партнёрства). В этом случае модель может получить систему от Corolla Cross. Напомним, в Европе в её основу у паркетника входит четырёхцилиндровый 2,0-литровый бензиновый «атмосферник» семейства Dynamic Force, который работает в тандеме с электромотором и электромеханическим вариатором; совокупная отдача составляет 197 л.с. Помимо этого имеется полноприводная версия с отдельным 41-сильным электродвигателем на задней оси. Отметим также, что на родине бренда в состав гибридной установки Toyota Corolla Cross входит «атмосферник» объёмом 1,8 литра, суммарная отдача – 122 л.с. Есть и вариант с полным приводом, правда, у него на задней оси установлен электромоторчик, выдающий всего 7,2 л.с. (в основном он помогает тронуться с места).

На фото: салон актуального кроссовера Mazda CX-5

Ранее стало известно о планах Mazda: компания намерена выпустить три электромобиля, пять подключаемых гибридов и пять «обычных» гибридов к 2025 году. Но производитель до сих пор не рассекретил, какие именно модели будут предлагать версии этих «начинок». Ранее звучали слухи ещё о нескольких гибридах в основе с роторным двигателем: в Mazda намекнули, что в США появится гибридная версия CX-30 с роторным мотором, кроме того, компания подала заявку на патенты на спорткар с такой техникой.



Предполагается, что Mazda CX-5 нового поколения будет продаваться одновременно с кроссовером CX-50. Эта модель дебютировала в ноябре 2021 года. Изначально она была предназначена для североамериканского рынка, однако позже появилась и в странах Латинской Америки, а также в Китае (в Поднебесной за выпуск отвечает СП Mazda и Changan).



До того, как Мазда покинула РФ, кроссовер CX-5 входил в список самых востребованных автомобилей в стране. Так, по подсчётам АЕБ, в 2021 году российские дилеры реализовали 19 828 экземпляров (на 1% меньше, чем в 2020-м). Производство этого паркетника было налажено на мощностях СП Mazda Sollers во Владивостоке.

