Кроссовер Toyota Corolla Cross придёт в Европу с гибридным полным приводом

«Старосветский» паркетник отличился от прочих версий не только начинкой, но также оптикой и мультимедиа. Европейцам модель еще придется подождать, а вот для России компактный SUV до сих пор так и не анонсировали.

Созданный на той же «тележке» GA-C, что и «просто» Королла (в легковое семейство входят седан, универсал и хэтч), кроссовер Corolla Cross дебютировал летом прошлого года в Таиланде. Сегодня модель присутствует и в других странах Юго-Восточной Азии (там у нее уже появились особые версии), а также в Японии, Африке, Северной и Южной Америке и на Ближнем Востоке, вдобавок модель вот-вот стартует в Китае (с двумя вариантами имени и дизайна). Теперь же компания официально объявила о том, что Corolla Cross появится еще и в Старом Свете, хотя в первоначальном плане этого региона вроде бы не было. Европейцам кросс предложат только в виде гибрида, причем начинка у него не такая, как у электрифицированных версий на остальных рынках. Есть и другие особенности.

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Итак, внешне «старосветский» паркетник в целом повторил глобальную модель, но у фар иное диодное наполнение – как у топового SUV для Японии (на домашнем рынке у модели свой дизайн). Габариты тоже совпадают с «мировой» Corolla Cross: длина равна 4460 мм (паркетник для Японии на 30 мм длиннее), ширина – 1825 мм, высота – 1620 мм, колесная база – 2640 мм. Дорожный просвет евроверсии не указан. Например, у тайского кроссовера он составляет 162 мм, у североамериканского – аж 206 мм.



Toyota Corolla Cross для Европы

Главные отличие внутри – мультимедийная система с тачскрином диагональю 10,5 дюйма и виртуальная «приборка» на 12,3 дюйма, тогда как в других странах экраны скромнее. Еще европейской Corolla Cross положен комплекс T-Mate – этот термин компания ввела совсем недавно, под ним решено объединить все системы безопасности и помощи водителю. У Corolla Cross в этот набор среди прочего входят адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, удержания в полосе, мониторинга «слепых» зон, помощи при парковке.



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В Toyota заявили, что гибридная установка «старосветского» кросса относится к новому, пятому поколению. В ее состав вошли четырехцилиндровый бензиновый «атмосферник» 2.0 семейства Dynamic Force, электромотор и электромеханический вариатор. Совокупная отдача – 197 л.с. Также объявлено, что литий-ионная батарея стала мощнее и на 40% легче (но точных характеристик пока нет). Между тем у европейского паркетника Toyota C-HR тоже имеется гибридная версия с установкой на основе мотора 2.0, однако суммарная отдача такой модели меньше – 184 л.с. А еще у Corolla Cross в Европе будет полноприводная версия с отдельным 41-сильным электромотором на задней оси (у гибридного C-HR полного привода нет). Королла-кроссовер наберет первую «сотню» за 8,1 секунды (независимо от типа привода).



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В других странах гибрид Toyota Corolla Cross оснащен «атмосферником» 1.8, суммарная отдача, например, в Японии – 122 л.с. Кстати, на родине марки гибридный паркетник тоже может иметь полный привод, но на задней оси такого варианта установлен электромоторчик мощностью всего 7,2 л.с., он в основном помогает тронуться с места. На остальных рынках продают и «традиционные» машины только с ДВС. А в Штатах, где гибрида пока нет, для Corolla Cross предусмотрен полноценный полный привод.



Европейцам новую Тойоту еще придется подождать: поставки стартуют лишь осенью следующего года. В компании пока не рассказали, чья будет сборка (Corolla Cross сегодня производят в Японии, Штатах, Китае, Бразилии, ЮАР, Таиланде, Малайзии и на Тайване). Цен тоже нет, но известно, что в европейской гамме марки кроссовер займет нишу между C-HR и RAV4.

Синий паркетник — Toyota Corolla Cross для Японии, серебристый — для Юго-Восточной Азии 1 / 2 Синий паркетник — Toyota Corolla Cross для Японии, серебристый — для Юго-Восточной Азии 2 / 2

Российский офис Toyota паркетник Corolla Cross так и не анонсировал, на вопрос Колёс о перспективах модели в нашей стране на момент публикации новости местное подразделение не ответило.

