В гамме Toyota появится кроссовер Frontlander: марка ещё дразнится, но мы уже видели модель

Новое название получил паркетник на базе Corolla, предназначенный для китайского рынка, причем у него дизайн, как у версии для Японии. Публичную презентацию проведут в ноябре.

Совместное предприятие GAC Toyota распространило тизеры нового кроссовера и объявило его имя – Frontlander. Впрочем, интригует компания зря: на картинках легко угадывается паркетник Corolla Cross, построенный на той же платформе GA-C, что и «просто» Королла (в легковое семейство входят седан, хэтчбек и универсал). Напомним, кросс дебютировал в прошлом году в Таиланде, а сегодня он по праву носит звание глобальной модели. Так, SUV уже доступен в других странах Юго-Восточной Азии, в родной Японии, Африке, Южной Америке и на Ближнем Востоке, вдобавок он вот-вот стартует в США.

Toyota Frontlander

Смена названия для Китая, скорее всего, означает то, что и исходная Corolla Cross там тоже появится, только за ее производство будет отвечать уже СП FAW Toyota. В пользу этого предположения говорит и тот факт, что у Frontlander от GAC Toyota дизайн, как у японской версии: то есть кроссовер с глобальным именем, чей выпуск наладят на заводе другого СП, и выглядеть будет, как «мировой» SUV. Клонирование марками своих же моделей — обычная практика для Китая. Например, в местной гамме Тойоты есть кроссоверы Wildlander и Crown Kluger – близнецы глобальных RAV4 и Highlander соответственно (все эти модели тоже «раскиданы» по двум СП).



Toyota Frontlander и Corolla Cross для Японии 1 / 2 Toyota Frontlander и Corolla Cross для Японии 2 / 2

От прочих версий паркетники для КНР и Японии отличаются радиаторной решеткой и бамперами, противотуманки расставлены шире, а у фар и фонарей иная начинка. При этом у Frontlander спереди красуется привычная эмблема Тойоты, тогда как у японского варианта логотип, который используется для Короллы на родине компании. Габариты китайского паркетника пока не названы. Длина японской Corolla Cross равна 4490 мм, что на 30 мм больше, чем у глобального SUV. Остальные габариты совпадают: ширина – 1825 мм, высота – 1620 мм, колесная база – 2640 мм.



Toyota Corolla Cross для Японии 1 / 3 Toyota Corolla Cross для Японии 2 / 3 Toyota Corolla Cross для Японии 3 / 3

Салон Toyota Frontlander еще не засвечен, но внутри все версии в целом повторяют друг друга, разве что в Китае модели могли отрядить более крупный тачскрин мультимедийной системы.



О технике данных тоже пока нет. В той же Японии кроссовер представлен с бензиновым «атмосферником» 2ZR-FAE 1.8 (140 л.с.) и вариатором, а также в виде гибрида с мотором 2ZR-FXE 1.8 (98 л.с.), 72-сильным электродвигателем и электромеханическим вариатором (совокупная отдача гибридного кроссовера – 122 л.с.). На родине Тойоты «традиционный» паркетник имеет только передний привод, гибрид там еще бывает с полным приводом E-Four с отдельным электромотор на задней оси (7,2 л.с.), который в основном помогает тронуться с места. Между тем в других странах Corolla Cross доступна только с 2WD, за исключением США, где для модели предусмотрен полноценный полный привод. Но в Китае версии 4WD особым спросом не пользуются, так что там Frontlander тоже вполне может оказаться лишь переднеприводным.

Toyota Corolla Cross для Таиланда, она же глобальная версия 1 / 2 Toyota Corolla Cross для Таиланда, она же глобальная версия 2 / 2

Публичная премьера нового кроссовера GAC Toyota пройдет на автосалоне в Гуанчжоу, который откроется в ноябре. Глобальную Corolla Cross от СП FAW Toyota в Китае также могут представить до конца текущего года. А вот российский офис Тойоты о планах вывести паркетник на наш рынок пока так и не объявлял.

