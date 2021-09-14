Обновлённый Toyota RAV4 дебютировал во «внедорожной» версии Adventure

На данный момент раскрыто лишь одно особое исполнение и только для одного региона, но у стандартного «мирового» SUV программа рестайлинга в целом будет такая же.

Кроссовер Toyota RAV4 актуального, пятого по счету, поколения дебютировал в 2018-м, и теперь пришло время для модернизации. Вообще, первым посвежевшую машину еще в июне анонсировало австралийское подразделение марки, однако тогда ни фото, ни даже тизеров не было – обошлись словесным описанием. А вот европейский офис Тойоты сегодня поделился фирменными картинками, правда, на них запечатлено лишь «внедорожное» исполнение Adventure. К слову, это для нынешнего «старосветского» RAV4 такая версия в новинку, но, например, в Штатах, Японии и той же Австралии аналогичная модификация имеется изначально (на Зеленом континенте она зовется Edge). К особому варианту мы еще вернемся, пока же рассмотрим обновки, которые перекочуют и на стандартный кросс.

Toyota RAV4 Adventure для Европы. У стандартного глобального кроссовера будет такая же оптика 1 / 3 Toyota RAV4 Adventure для Европы. У стандартного глобального кроссовера будет такая же оптика 2 / 3 Toyota RAV4 Adventure для Европы. У стандартного глобального кроссовера будет такая же оптика 3 / 3

Итак, в 2022 модельному году Toyota RAV4 обрел иные фары – они стали менее вытянутыми, вдобавок заменили диодную начинку (ходовые огни теперь сверху). Также кроссоверу достались новые светодиодные противотуманки, изменен дизайн дисков. У обычного кроссовера еще, возможно, подретушировали бамперы и радиаторную решетку. В салоне – новая подсветка (опять же LED), у пассажирского кресла появились электрорегулировки, плюс добавлены разъемы USB-C. Вот, собственно, и весь рестайлинг.



Toyota RAV4 Adventure для Европы

Особенности RAV4 Adventure – оригинальная решетка с двумя массивными «балками» и расположенной посередине эмблемой марки, чуть более широкие колесные арки, рельефная защитная накладка серебристого цвета на переднем бампере и черные 19-дюймовые диски. Кресла такого кроссовера обиты черной же «кожей» с узором и оранжевой прострочкой, а на порогах есть накладки с названием «внедорожной» версии.



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Европейцам Toyota RAV4 Adventure будет доступен в виде полноприводного гибрида с четырехцилиндровым «атмосферником» 2.5, электромеханическим вариатором и отдельным электромотором на задней оси. Совокупная отдача – 222 л.с. Отметим, у дореформенного гибридного кросса аналогичная установка, стало быть, после рестайлинга техника окажется прежней. В Старом Свете RAV4 еще предложен с бензиновым мотором 2.0 (175 л.с.), обычный гибрид также бывает с передним приводом, кроме того, там продают подзаряжаемый гибридный кроссовер с установкой на основе двигателя 2.5 (он тоже с полным приводом, суммарная мощность – 306 л.с.).



В Европе старт продаж рестайлингового кроссовера (и версии Adventure) намечен на первый квартал следующего года.

Дореформенные Toyota RAV4 для Европы и RAV4 Adventure для США 1 / 5 Дореформенные Toyota RAV4 для Европы и RAV4 Adventure для США 2 / 5 Дореформенные Toyota RAV4 для Европы и RAV4 Adventure для США 3 / 5 Дореформенные Toyota RAV4 для Европы и RAV4 Adventure для США 4 / 5 Дореформенные Toyota RAV4 для Европы и RAV4 Adventure для США 5 / 5

Российский RAV4 обновки, вероятно, получит с опозданием, причем «внедорожное» исполнение у нас не представлено, и не факт, что появится. Актуальный кросс в РФ доступен с «атмосферниками» 2.0 (149 л.с.) и 2.5 (199 л.с.), первый сочетается с шестиступенчатой «механикой» или вариатором, второму мотору положен восьмиступенчатый «автомат». Привод – передний или полный.

