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  • Toyota анонсировала рестайлинговый RAV4: новая «оптика» и больше удобств

Toyota анонсировала рестайлинговый RAV4: новая «оптика» и больше удобств

29.06.2021 3830 0 1

Главным рынком сбыта Toyota RAV4 являются США, но обновлённую версию кроссовера пятого поколения первым анонсировало австралийское подразделение японской компании. Производство освежённых «рафиков» начнётся в декабре текущего года.

 

«Пятый» RAV4 выпускается с 2018 года (в России — с 2019 года) и предлагается в Австралии как импортная модель. По данным местного журнала CarAdvice, продажи Toyota RAV4 в мае в этой стране выросли на 71,2% (по сравнению с маем 2020-го) до 4014 единиц, благодаря чему «рафик» занял третье место в списке абсолютных бестселлеров австралийского рынка после пикапов Toyota Hilux (продано 4402 шт.) и Ford Ranger (4254 шт.). На четвёртом месте, кстати, разместился ещё один пикап — Isuzu D-Max (3058 шт.), а ближайший из прямых конкурентов «рафика» — Mazda CX-5 — разошёлся тиражом 2768 шт. Для сравнения скажем, что в США в мае Toyota RAV4 продан в количестве 30 018 шт., в Китае — 16 750 шт., в Европе — 9418 шт., в России — 2252 шт.

Дорестайлинговый Toyota RAV4 пятого поколения для рынка Австралии

Австралийская пресс-служба Toyota не опубликовала ни одной, даже тизерной фотографии обновлённого RAV4, но сообщила, что все версии кроссовера получат модернизированные светодиодные фары и противотуманки, а также новый дизайн колёсных дисков. Чисто бензиновые версии получат функцию автоматического выключения и запуска двигателя в пробках (у гибридных кроссоверов такая функция есть изначально), расширится перечень доступного оборудования: на «рафике» можно будет получить переднее пассажирское кресло с электроприводом регулировок по восьми направлениям, трёхступенчатую вентиляцию передних кресел, цифровое зеркало заднего вида и подсветку дверных клавиш.

Дорестайлинговый Toyota RAV4 пятого поколения для рынка Австралии

Приключенческая комплектация Edge с более «квадратным» американском дизайном передка (в РФ такой не продаётся) получит функцию распознавания препятствий при движении задним ходом в сочетании с автоматическим торможением.

Как австралийские обновки отразятся на российской версии кроссовера, пока неизвестно.

Дорестайлинговый Toyota RAV4 пятого поколения для рынка Австралии

Добавим, что недавно у Toyota RAV4 пятого поколения появился премиальный технический родственник на платформе GA-K — новый Lexus NX, глобальные продажи которого начнутся осенью этого года.

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