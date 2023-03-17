Mazda сменила гендиректора, чтобы нарастить продажи в США и обойти Subaru

Subaru объявила о смене гендиректора в начала марта, а сегодня с аналогичным заявлением выступила Mazda — обе компании сейчас чувствуют себя не очень уверенно из-за отставания от более крупных компаний по части электрификации модельных линеек и пытаются с помощью кадровых перестановок создать надёжный фундамент для будущего. Кроме того, Mazda и Subaru являются друг для друга главными конкурентами на рынке США: в 2020 году Mazda, напомним, приняла решение предлагать свои кроссоверы в США только с полным приводом, как это всегда делала Subaru.

Глобальные продажи Mazda в 2022 году, по данным самой компании, составили 1 116 107 автомобилей, что на 13,3% меньше, чем было в 2021-м. Главный рынок сбыта — США: здесь Mazda в прошлом году продала 294 909 автомобилей (-11,4%). Subaru в 2022 году реализовала в мире 801 730 автомобилей (-6,8%), из них 556 581 (-4,7%) пришлись на рынок США.

Из статистики видно, что Subaru пока что значительно опережает Мазду на американском рынке, но и зависит от него больше, бизнес Mazda в географическом смысле более диверсифицированный. Тем не менее именно рынок США, как сообщает Reuters, будет одной из главных целей для нового президента и гендиректора Mazda Масахиро Моро. Он пришёл в компанию в 1983 году и в период с 2019 по 2019 год занимал пост гендиректора подразделения Mazda Motor of America, а до недавнего время был старшим исполнительным директором и отвечал за глобальные коммуникации компании.

Масахиро Моро (слева) и Акира Марумото (справа)

В ноябре прошлого года Mazda обнародовала обновлённую стратегию развития, которая стала более размытой по сравнению с предыдущими планами. В частности компания объявила, что доля электромобилей в структуре её продаж к 2030 году составит 25-40% — это слишком большой люфт для планирования, но он связан с тем, что массовый выход электромобилей Mazda на мировой рынок состоится только после 2028 года, что, прямо скажем, поздновато.



Смущает также то, что в последних реляциях Mazda нет подтверждения курса на премиум-сегмент, который был взят в 2019 году — возможно, это решение признано неудачным, и скоро Масахиро Моро расскажет, куда Mazda устремится теперь. Также хотелось бы больше конкретики по поводу грядущих новинок, потому два года компания отменила новое, премиальное поколение Mazda 6 с продольным расположением силового агрегата, а теперь ходят слухи о том, что кроссовер Mazda CX-5 не получит преемника.

В 2022 году CX-5 в очередной раз стал наиболее востребованной моделью Mazda CX-5 — продано 365 135 шт. (-4% по сравнению с 2021 годом), на втором месте — Mazda 3 (173 619 шт., -26%), на третьем — кроссовер Mazda CX-30 (172 057 шт., -22,7%).

Формально на высшие руководящие посты Масахиро Моро заступит в июне после утверждения его кандидатуры на общем собрании акционеров. Акира Марумото, занимавший посты президента и генерального директора с 2018 года, продолжить работать на компанию в должности старшего советника.

