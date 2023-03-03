Subaru сменила гендиректора в надежде успеть застолбить место на рынке электромобилей

Томоми Накамура возглавил Subaru в 2018 году на фоне скандала в Японии из-за проблем с качеством автомобилей Subaru и некорректных данных о расходе топлива, что привело к отзыву, имиджевым потерям и непредвиденным расходам. Накамура блестяще справился с вызовом и решил проблемы с качеством, причём конкретно качеством всецело стал заниматься повышенный в должности Ацуши Осаки.

Эффективность принятых мер оказалась очень высокой: в 2019 году Subaru впервые в своей истории реализовала в США (это главный рынок для Subaru) более 700 тысяч автомобилей, а именно 700 117. Затем разразилась пандемия COVID-19 и последовавший за ней глобальный дефицит микрочипов, от которого Subaru пока до конца не оправилась: в прошлом году глобальные продажи Subaru составили 801 730 автомобилей (на 6,8% меньше, чем в 2021-м), из них 556 581 пришлись на рынок США.

Накамура при всех своих достоинствах был скептиком в отношении электромобилей, при нём Subaru не имела внятной стратегии электрификации, а единственную глобальную электрическую модель — кроссовер Solterra — разработала, по сути, компания Toyota, которая сейчас владеет двадцатью процентами акций Subaru Corporation. Сегодня очевидно, что без полноценной линейки электромобилей компания долго не протянет, и вот у Subaru появился новый гендиректор Ацуши Осаки (он же займёт должность президента), который должен в кратчайшие сроки разработать и представить новый план развития компании.

Ацуши Осаки учился в Токийском университете сельского хозяйства и технологий, в Fuji Heavy Industries (так раньше называлась Subaru Corporation) он пришёл работать в 1998 году и к 2007 году дорос здесь до должности главного продакт-менеджера. В должности гендиректора и президента он будет формально утверждён в июне этого года на совете директоров. Томоми Накамура останется в компании и переместится на пост председателя правления.

Главные задачи Ацуши Осаки помимо разработки плана электрификации — это укрепление позиций Subaru на ключевых рынках: необходимо нарастить продажи в США и интенсивнее осваивать рынок Австралии — это третий по величине рынок для Subaru после США и Канады, в прошлом году Subaru реализовала в Австралии 36 036 автомобилей. Уже появились слухи о том, что Subaru может разработать для австралийского рынка пикап.

