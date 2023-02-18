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В модельной линейке Subaru может появиться небольшой пикап

18.02.2023 12 0 0

Вероятно, в основу такого автомобиля японской марки, если ему всё-таки дадут «зелёный свет», может лечь актуальная глобальная платформа SGP (Subaru Global Platform).

Сегмент небольших пикапов в США сейчас переживает свой «бум». Весьма неплохие показатели демонстрируют грузовички Ford Maverick и Hyundai Santa Cruz. Так, согласно статистике Carsalesbase, грузовичок американской марки за январь-ноябрь 2022 года (данных за весь год пока нет) разошёлся в Штатах тиражом в 68 492 экземпляра. А выбор в пользу пикапа корейского бренда за тот же период сделали 32 993 клиента.

Кроме того, другие производители намекнули, что в их линейках тоже могут появиться соответствующие модели. Так, у Toyota есть мысли о выпуске «младшего брата» Hilux, в Nissan думают о разработке «трака», который окажется меньше, чем Navara, а также в General Motors задумались о необходимости вывести аналог Chevrolet Montana на североамериканский рынок.

На фото: Subaru BRAT

Теперь появилась информация о том, что Субару тоже может создать новинку в сегменте небольших пикапов. Как сообщает издание Cars Guide со ссылкой на главу Subaru Australia Блэра Рида, разработкой такой модели может заняться австралийское подразделение японской компании. Сообщается, что проекту дадут «зелёный свет», если обнаружится достаточный спрос на подобный грузовик.

Предполагается, что такая новинка станет идейным преемником пикапа, который в Австралии продавался под названием Subaru Brumby, а в Штатах – под именем BRAT (расшифровывается как Bi-drive Recreational All-terrain Transporter). Производство грузовичка было налажено в 1978 году, а завершено – в 1994-м.

На фото: Subaru Forester (версия для Австралии)
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На фото: Subaru Forester (версия для Австралии)
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Если проект по созданию небольшого пикапа японской марки получит продолжение, в его основу, вероятно, может лечь актуальная глобальная платформа SGP (Subaru Global Platform). Она лежит в основе таких моделей, как Impreza, Forester (теоретически может лечь в основу пикапа) и Outback. Кстати, обновлённый Subaru Outback дебютировал примерно год назад на автосалоне в Нью-Йорке: тогда модели изменили внешность, улучшили безопасность, но не стали трогать технику.

Отметим, в основе нынешних популярных в Штатах небольших пикапов лежат кроссоверы. Так, Ford Maverick создан на базе Bronco Sport, а Hyundai Santa Cruz – на базе Tucson. Кстати, оба грузовичка не представлены в Австралии, так что у потенциального небольшого пикапа Subaru есть неплохая возможность показать себя в вакантной нише. Информации о «начинке» предполагаемой новинки пока нет.

Кстати, в линейке Ford есть среднеразмерный пикап Ford Ranger, который сменил генерацию в конце осени 2021 года. Третье поколение было разработано именно австралийским подразделением Форд. У этой модели есть «близнец» от бренда Volkswagen: Amarok второго поколения дебютировал летом прошлого года.

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