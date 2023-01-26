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Nissan думает о небольшом пикапе, об отставке Titan и готовится к презентации спорткара

26.01.2023 54 0 0

Японский производитель может прекратить производство полноразмерного грузовика, предназначенного для американского рынка, однако местные дилеры против.

В американской линейке бренда Nissan на сегодняшний день числится пара пикапов – среднеразмерный Frontier и полноразмерный Titan, а также его топовая версия Titan XD. Причём первый пользуется сравнительно неплохим спросом (56 353 шт. за первые три квартала прошлого года, что на 48% больше, чем в январе-сентябре 2021-го), тогда как у второго дела идут хуже (12 487 шт. за тот же период, на 45% меньше). Разговоры о том, что компания может отправить Titan в отставку, идут уже не первый год. В случае если японская компания решит избавиться от полноразмерного пикапа, производство могут прекратить уже в 2024 году.

На фото: актуальный полноразмерный пикап Nissan Titan
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На фото: актуальный полноразмерный пикап Nissan Titan
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Однако несмотря на солидный спад продаж (по данным Carsalesbase, в третьем квартале прошлого года было реализовано всего 1275 экземпляров), дилеры Nissan выступают против отставки Titan. Об этом сообщает Automotive News со ссылкой на главу консультационного отдела компании Тайлера Слейда. Он считает, что рынок полноразмерных грузовиков чрезвычайно прибылен, так что уходить с него не стоит. Также он считает, что наличие такой модели в линейке удержит коммерческих клиентов, которые предпочитают покупать автомобили одной марки.

Концепт Nissan Surf-Out

Тем временем в американской модельной линейке бренда может появиться новый пикап. По словам Тайлера Слейда в компании думают о разработке нового небольшого и лёгкого пикапа с полностью электрической начинкой. Известно, что дилерам идея появления такой новинки пришлась по душе. Никакой информации о возможном будущем «зелёном» грузовичке пока нет.

Напомним, в конце осени 2021 года производитель озвучил планы развития до 2030 года и презентовал несколько концептов, правда, большинство были показаны в виде рисунков. Одним из них стал Nissan Surf-Out: как Kolesa.ru сообщал ранее, шоу-кар представляет собой пикап с лаконичным дизайном, большим дорожным просветом, одинарной кабиной (без перегородки), а также с ровной грузовой платформой, что позволяет перевозить в машине длинномеры.

Концепт Nissan Max-Out
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Концепт Nissan Max-Out
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Концепт Nissan Max-Out
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Концепт Nissan Max-Out
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Ещё одной нарисованной новинкой в тот момент был концептуальный двухместный спорткар с открытым верхом и «сверхлёгкой конструкцией», который получил название Max-Out. Сообщалось, что как и другие представленные тогда шоу-кары, «двухдверка» оснащена электромоторами в составе силовой установки e-4orce, а также небольшими по размеру твердотельными аккумуляторами.

Судя по недавнему анонсу, компания Nissan в скором времени собирается показать концепт Max-Out в его физическом исполнении (во всяком случае, если судить по изображению части автомобиля на превью презентации). Производитель сообщил, что дебют электрического концепта состоится через неделю, 2 февраля.

Ниссан в Штатах на сегодняшний день продаёт две «электрички» – небольшой хэтчбек Leaf, а также кроссовер Ariya. «Зелёный» паркетник вышел на американский рынок в ноябре 2021 года. Сейчас стартовый ценник этой модели составляет 43 190 долларов, за топовый вариант просят не менее 60 190 долларов.

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