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  • General Motors может разработать конкурента Ford Maverick для американского рынка

General Motors может разработать конкурента Ford Maverick для американского рынка

17.01.2023 148 0 0

У концерна в портфеле есть небольшой пикап – Chevrolet Montana. Однако он выпускается и продаётся только в Южной Америке, на домашнем рынке такой модели на сегодняшний день нет.

В США сегмент компактных пикапов в прошлом году пережил возрождение: этому способствовало появление двух новинок – Ford Maverick и Hyundai Santa Cruz. Согласно статистике Carsalesbase, грузовичок американской марки с возрождённым названием за январь-ноябрь 2022 года (данных за весь год пока нет) разошёлся в Штатах тиражом в 68 492 экземпляра. В свою очередь выбор в пользу пикапа корейского бренда за тот же период сделали 32 993 клиента.

На фото: Ford Maverick
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На фото: Ford Maverick
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На сегодняшний день у концерна General Motors нет собственного компактного пикапа в американских модельных линейках принадлежащих ему брендов. Производитель не делал никаких официальных заявлений о том, что собирается разрабатывать соответствующую модель, однако, как стало известно GM Authority, концерн «изучает и анализирует» Ford Maverick. В издании предположили, что в случае, если такой проект действительно рассматривается, то конкурента Ford Maverick могут выпустить под маркой Chevrolet.

Сейчас у Chevrolet есть компактный пикап – Montana. Но он выпускается и продаётся только в Южной Америке. О планах по выводу небольшого грузовичка на домашний рынок в компании ранее не сообщали. Напомним, актуальный Chevrolet Montana был рассекречен в начале прошлого месяца. У него может быть только двухрядная кабина, несущий кузов, а под капотом находится «турботройка» объёмом 1,2 литра. Мотор «питается» бензином или этанолом: в первом случае отдача составляет 132 л.с. и 190 Нм, во втором – 133 л.с. и 210 Нм.

На фото: Hyundai Santa Cruz
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На фото: Hyundai Santa Cruz
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В свою очередь, Ford оснастил свой небольшой пикап Maverick 194-сильной гибридной силовой установкой, в основе которой находится бензиновый «атмосферник» объёмом 2,5 литра, работающий в тандеме с электромотором и электромеханическим вариатором. Второй вариант «начинки» – 2,0-литровая бензиновая «турбочетвёрка» EcoBoost мощностью 253 л.с.

В гамме Hyundai Santa Cruz есть пара бензиновых моторов на выбор. Базовым является 193-сильный «атмосферник» 2.5 GDI, а вариант побогаче оснастили «турбочетвёркой» T-GDI объёмом 2,5 литра, которая выдаёт около 280 л.с.

На фото: Chevrolet Montana
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На фото: Chevrolet Montana
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Предполагается, что GM может начать продажи Chevrolet Montana в США, однако в этом случае разработчикам придётся подумать над техникой: чтобы заинтересовать клиентов, отдачу двигателя, очевидно, придётся увеличивать.

Напомним, летом прошлого года стало известно о том, что в Штатах свою новинку в сегменте компактных пикапов может выпустить и японская марка Toyota. Ранее у бренда уже была такая модель: речь идёт о первом поколении Tacoma: этот небольшой грузовичок выпускался в период с 1995 по 2004 годы. А вторая, а также актуальная третья генерации (продаётся с 2015 года) относятся уже к более «крупному» сегменту среднеразмерных пикапов.

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