Конкурент Ford Maverick и Hyundai Santa Cruz: Toyota может выпустить новый компактный пикап

Предполагается, что она может выйти на американский рынок. Пока что нет даже ориентировочных сроков возможного появления такой новинки японской марки.

У Тойоты в США наблюдалась отрицательная динамика с 2018 года, наиболее заметным стал спад в «ковидном» 2020-ом – клиенты купили 1 837 885 машин, что почти на 12% меньше, чем годом ранее. По информации сайта Carsalesbase, уже в следующем году марка вернулась к «плюсу» и к отметке, превышающей 2 млн (дилеры реализовали 2 027 787 шт., что на 10,3% больше). Сейчас у японского бренда на американском рынке снова спад, за январь-май 2022 года автомобили Toyota разошлись тиражом в 767 114 экземпляров, что на почти на 20% меньше, чем за первые пять месяцев предыдущего года.



На фото: Toyota Tacoma первого поколения 1 / 2 На фото: Toyota Tacoma первого поколения 2 / 2

Актуальный спад можно объяснить в том числе и нехваткой комплектующих: у мирового автопрома по-прежнему проблемы из-за дефицита полупроводников. Кроме того, объём производства сократился из-за новых вспышек коронавируса в Китае и приостановки работы ряда заводов. Несмотря на наличие нерешённых вопросов, компании продолжают планировать будущее развитие своих брендов. К примеру, в модельной линейке Toyota в дальнейшем может появиться компактный пикап, об этом сообщает Automotive News.



На фото: актуальный пикап Toyota Tacoma

Ранее у японской марки уже был автомобиль в этом сегменте. Речь идёт о первом поколении Toyota Tacoma: такой компактный пикап выпускался в период с 1995-го по 2004 год. Грузовик второй, а также актуальной третьей генерации (продаётся с 2015 года) относится уже к более «крупному» сегменту среднеразмерных пикапов. Однако не так давно у американцев появился пусть и небольшой, но всё-таки интерес к компактным грузовичкам, речь идёт о возродивших сегмент новинках Ford Maverick и Hyundai Santa Cruz. Так, за первый квартал текущего года «американец» разошёлся тиражом в 19 245 шт., а пикап корейской марки – 8400 шт. Для сравнения, показатель нынешней Toyota Tacoma за январь-март 2022 года составил 53 182 шт.



Стоит отметить, что Форд в начале этого года перестал принимать заявки на Maverick из-за «огромного спроса». Так, ещё к августу 2021-го дилеры приняли свыше 100 тыс. заказов на эту новинку. Продажи стартовали в сентябре, правда, до конца прошлого года американцы смогли получить лишь 13 258 машин. Вероятно, производитель не рассчитывал на такой ажиотаж.



На фото: Ford Maverick

О том, что японская компания уже длительное время «присматривается» к сегменту компактных пикапов, агентству рассказал топ-менеджер Toyota Motor North America Джек Холлис. Косвенно его слова подтвердил вице-президент группы по планированию и стратегии продуктов североамериканского офиса Купер Эриксен: он пояснил, что сейчас японский производитель намерен выяснить, стоит ли ему «играть в этой области». Однако ни о каких ориентировочных сроках возможного появления такой новинки в модельном ряду Toyota речь пока не идёт.



На фото: Hyundai Santa Cruz

На высокий спрос на компактные пикапы, вероятно, повлияла и цена. Так, начальная стоимость Hyundai Santa Cruz в США равна 24 440 долларов, за Ford Maverick просят не менее 19 995 долларов. При этом стартовый ценник нынешнего пикапа Toyota Tacoma составляет 27 150 долларов, а за самый продаваемый автомобиль в стране – полноразмерный грузовик Ford F-150 – просят не меньше 30 870 долларов. Кстати, у него есть полностью электрическая версия с прибавкой Lightning, она стоит не меньше 39 974 долларов.

